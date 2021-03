Con l'arrivo delle Offerte di Primavera di Amazon cresce anche la voglia di prendersi cura del proprio corpo. Infatti, fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 è possibile approfittare di tantissimi prodotti con sconti fino al 50% e fantastiche offerte.

Il mondo della bellezza è sempre il più gettonato e Amazon ripaga tutti coloro che amano prendersi cura della loro persona con tanti articoli per la beauty routine, lo styling dei capelli, l'igiene orale e la skin care. Infatti, nella sezione dedicata alle Offerte di Primavera è possibile trovare asciugacapelli professionali, arricciacapelli automatici, epilatori e rasoi, spazzolini elettrici e tanti prodotti per coccolarci come le creme, gli scrub e i sieri per il viso. All'iniziativa partecipano, come sempre, le migliori marche come Braun, Oral-B, GHD, Babyliss, L'Oreal e tante altre ancora.

Tutti possono approfittare delle Offerte di Primavera ma, per i clienti Amazon Prime, ci sono dei vantaggi in più. Infatti, la consegna è gratuita e la spedizione ha tempi più brevi perché i prodotti arriveranno a casa entro 1 giorno lavorativo. Ma non è finita qui! È attivo anche il programma Amazon Warehouse che permette di godere di un ulteriore sconto del 30% sui prodotti usati, ma che sono in perfette condizioni, garantiti al 100% da Amazon.

Offerte di Primavera di Amazon: sconti fino al 50% sui prodotti per le bellezza e la cura della persona

Partiamo subito con le migliori offerte che troverete oggi su Amazon nella sezione dedicata alla bellezza e alla cura del proprio corpo. Abbiamo raccolto le occasione imperdibili che interessano gli articoli più disparati come gli spazzolini elettrici, i rasoi, gli epilatori e tanti prodotti per l'uso quotidiano di cui fare scorta. Ovviamente, sono state selezionate le migliori marche come Oral-B, Braun, GHD, Babyliss e tante altre.

50% di sconto su Braun HC5030: regolabarba e tagliacapelli con 2 accessori per andare incontro a tutte le esigenze. È possibile selezionare tra 17 lunghezze differenti, dai 3 mm ai 34 mm. Il rasoio può essere usato anche senza cavo e garantisce un'autonomia di ben 50 minuti;

45% di sconto su Braun MGK5280 Regolabarba: tutto-in-uno Wet&Dry con prestazioni di taglio ottime rispetto alle generazioni anteriori di regolabarba Braun; la sua versatilità lo rende adatto per barba, viso, capelli, naso e orecchie.

45% di sconto su Braun Silk-épil 9 9/990: epilatore dotato di tecnologia SensoSmartTM SkinSpa. È provvisto di 13 accessori per la rasatura, l'esfoliazione e il massaggio, progettato per lasciare la pelle liscia più a lungo. Può essere usato anche sotto la doccia e nella vasca da bagno;

44% di sconto su Oral-B Smart 4 4000N: spazzolino elettrico con testina rotonda con 3 modalità di spazzolamento a scelta tra pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante. Inoltre, il sensore di pressione ti avvisa quando la velocità è troppa e si rischia di danneggiare le gengive;

40% di sconto su Braun FaceSpa Pro SE912: epilatore per il viso da donna che grazie alla presenza di vari accessori può essere utilizzato anche per la pulizia del viso. È Wet&Dry, quindi, può esse usato sotto la doccia e con una ricarica assicura un'autonomia senza fili di ben 90 minuti;

40% di sconto su Oral-B Cross Action: confezione con 10 testine di ricambio compatibili con Oral-B Cross Action. Queste testine hanno una nuova tecnologia che trasforma le setole da verdi in gialle per garantire sempre una pulizia completa di tutta la bocca;

fino al 40% di sconto sui prodotti L'Oreal: tutti i prodotti necessari per la cura del corpo, del viso e dei capelli, disponibili a prezzi scontatissimi. La scelta è molto ampia è comprende maschere per capelli, shampoo, scrub viso, creme antirughe e sieri rimpolpanti e, infine, una grande varietà di prodotti per il make-up;

fino al 30% di sconto sui prodotti di Bottega Verde: creme viso, fanghi per il corpo, bagnoschiuma, eau de toilette e tanti altri prodotti da bagno. Inoltre, è possibile approfittare anche dei cofanetti per fare un regalo utile ed apprezzato;

21% di sconto su Babyliss C1300E: arricciacapelli automatico con tecnologia ionica dotato di 2 teste intercambiabili di diverse dimensioni per creare ricci e onde fini o onde spesse e aperte. Inoltre, è possibile regolare la temperatura scegliendo uno dei 3 livelli disponibili (190°C – 210°C – 230°C) adattandola al tipo di capello;

20% di sconto sull'asciugacapelli Ghd: phon in edizione limitata con tecnologia a ioni che riduce l'effetto crespo e rende i capelli più lisci e lucidi. Inoltre, il motore produce un flusso d'aria a 120 km/h che riduce drasticamente i tempi di asciugatura.