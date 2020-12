Il Natale si avvicina e sono tante le offerte sui prodotti per la cura della barba e l'igiene orale, soprattutto su Amazon. In particolare grandi marchi come Braun e Oral-b hanno effettuato sconti anche fino al 50% su prodotti come rasoi elettrici, regolabarba, rifinitori e spazzolini elettrici. Si tratta naturalmente di prodotti con recensioni e valutazioni al top, ottimi per fare o farsi un regalo.

Abbiamo raccolto tutte le migliori offerte di Natale da impacchettare e far trovare sotto l'albero. Vediamo insieme quali sono e come poter approfittare degli sconti.

Le offerte di Natale sui prodotti per la cura della barba e l'igiene orale

Come anticipato ecco la lista di offerte di Natale relative i prodotti per la cura della barba e l'igiene orale. Si tratta di prodotti disponibili su Amazon con sconti anche fino al 50%.

Vediamo quali sono le migliori per il vostro shopping natalizio.

50% di sconto su Braun Series 9 9395cc ottimo rasoio elettrico per ogni tipo di barba. Grazie ai 5 elementi di rasatura cattura molti più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio. Le vibrazioni soniche assicurano una certa delicatezza al contatto con la pelle e la batteria garantisce un 20% di potenza in più rispetto alla media di altri modelli dello stesso marchio.

43% di sconto su Oral-B iO – 8n spazzolino elettrico con tecnologia iO per una pulizia più profonda. Grazie alle micro-vibrazioni della testina assicura gengive più sane, con una sensazione di freschezza e pulizia. Offre 6 diverse modalità smart di spazzolamento per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. L'Intelligenza Artificiale permette di pulire con attenzione il cavo orale senza tralasciare nessuna zona.

38% di sconto su Braun Series 7 70-B1200s altro rasoio performante con adattamento a 360° per una rasatura profonda e uniforme in ogni zona del viso. Ideale anche per barbe folte monta una potente batteria Li-Ion che offre fino a 3 settimane di rasatura. Il rasoio è impermeabile al 100% e decisamente leggero e maneggevole per una rasatura confortevole.

36% di sconto su Oral-B iO – 7n spazzolino elettrico con 5 modalità smart di spazzolamento. L'Intelligenza Artificiale è in grado di riconoscere lo spazzolamento e indirizzarlo in modo da pulire in maniera completa ogni superficie. La tecnologia magnetica iO e le micro-vibrazioni della testina garantiscono una pulizia efficace e una sensazione di freschezza dopo ogni lavaggio.

33% di sconto su King C. Gillette Set Regalo composto da detergente rinfrescante per barba e viso a base di acqua di cocco, deterge e nutre i peli del viso lasciando sulla pelle una sensazione di freschezza; olio ad azione idratante per ammorbidire la barba ispida facilitandone la cura.

33% di sconto su Oral-B iO – 9n spazzolino completo e funzionale. Sfrutta l'IA per un monitoraggio 3D dei denti in modo da assicurare una pulizia profonda e minuziosa di tutte le superfici. Ben 7 modalità smart di spazzolamento e sensore di pressione per non sottoporre denti e gengive e pressioni potenzialmente dannose.

28% di sconto su Braun Series 6 60-N1200s rasoio e rifinitore di precisione con SensoFlex, la testina oscillante che si adatta per ridurre al minimo la pressione cutanea. Le lamine assicurano una rasatura profonda e confortevole. Un rasoio 100% impermeabile grazie all'utilizzo del Wet&Dry.

15% di sconto su Idropulsore Orale GEEDIAR con 4 livelli di pressione tra cui poter scegliere e 5 diversi beccucci. Ideale per eliminare residui di cibo in posti difficili da raggiungere e per massaggiare le gengive. La potente batteria da 2000mAh assicura una lunga autonomia.