Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su rasoi e spazzolini elettrici Se avete intenzione di cambiare il vostro vecchio spazzolino o il vostro vecchio rasoio elettrico, questa settimana su Amazon sono in arrivo sconti fino al 50% su una serie di prodotti Oral-B o Braun. Nella nuova settimana di offerte su Amazon, infatti, saranno disponibili una grande quantità di articoli da non perdere: ecco la nostra selezione dei migliori spazzolini e rasoi elettrici da acquistare sul noto market-place.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano gli sconti della settimana di Amazon e questa volta il focus è sui prodotti dedicati all'igiene orale e alla cura del corpo: spazzolini elettrici Oral-B e rasoi elettrici Braun. Due brand leader nei rispettivi settori che hanno messo a disposizione una serie di offerte su prodotti tra i più venduti e apprezzati.

Se gli spazzolini elettrici Oral-B assicurano una rimozione della placca del 100% in più rispetto agli spazzolini manuali, i rasoi Braun si contraddistinguono per tutta una serie di accessori e tecnologie performanti.

Vediamo quali sono i migliori articoli selezionati dalle offerte di questa settimana su Amazon con percentuali di sconto che raggiungono il 50%!

Tutti gli sconti Amazon su rasoi e spazzolini elettrici

Oral-B Genius X, Pro 2, iO 9s, ma anche Braun MGK, Series 5 o Series 7: questi e tanti altri sono i prodotti in sconto nella nuova settimana di offerte Amazon. Vediamoli tutti nel dettaglio.

-50% su Oral-B Pro 2: tra i prodotti più acquistati su Amazon e quello con la percentuale di sconto maggiore, questo spazzolino elettrico Oral-B pro 2 con custodia da viaggio integrata, rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. È dotato di timer con un'autonomia che raggiunge le due settimane.

-50% su Braun BT7240: questo regolabarba e tagliacapelli è realizzato con l'85% di plastica in meno rispetto ad altri modelli del marchio. Con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm e lame affilate in metallo assicura una rasatura e rifinitura perfette.

-50% su Oral-B Genius X: questo modello di Oral-B è dotato di 6 modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, protezione gengive, sbiancante, denti sensibili, nettalingua e pulizia profonda). Tra le altre funzioni troviamo il timer, il controllo di pressione e intelligenza artificiale.

-45% su Oral-B Pro 3-3500: questo spazzolino elettrico con custodia da viaggio integrata, assicura uno spazzolamento di denti e gengive a 360° ed è dotato anche di sensore per il controllo della pressione. Con tre modalità di spazzolamento, possiede anche altre funzionalità, tra cui il timer. La batteria a litio, inoltre, assicura un'autonomia fino a due settimane.

-40% su Braun MGK5280: questo rasoio elettrico Braun 9 in 1 adempie a usi differenti, difatti è ideale per viso, collo, capelli, ma anche naso e orecchie. Grazie all'assortimento di accessori differenti e di una lametta in dotazione, questo modello è molto pratico e versatile. Con 13 impostazioni di lunghezza, infine, garantisce uno styling preciso.

-40% su Braun MGK3242: con 13 impostazioni di lunghezza e batteria migliorata del 30% che assicura ben 80 minuti di rifinitura, questo rasoio 7 in 1 di Braun è indicato per barba, collo e capelli ed è utilizzabile infatti anche come regolabarba, tagliacapelli e rifinitore viso/collo.

-35% su Braun Series 5 50-B1000s: tra i rasoi elettrici in sconto su Amazon questo modello si caratterizza per la presenza di 3 lame flessibili che si adattano perfettamente alle curve del viso. 100% impermeabile e ricarica rapida in soli 5 minuti grazie a una batteria Li-Ion a lunga durata.

-35% Oral-B iO 9s: con tecnologia magnetica iO e sistema AI, questo spazzolino è in grado di elaborare un monitoraggio in 3D dei denti. Dotato di testina rotonda con micro-vibrazioni delicate, ha un display interattivo e 7 modalità differenti tra cui scegliere: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, sbiancante, pulizia profonda, nettalingua e denti ultra sensibili.

-25% su Oral-B Special Edition iO 8: tra gli spazzolini Oral-B in offerta troviamo anche questo modello, disponibile nelle versioni bianca, nera e viola. Dotato di tecnologia magnetica iO, ha sei modalità diverse di spazzolamento differenti, sensore di pressione e display interattivo a colori.

-20% su Braun Series 7 70-S7200cc: tra gli ultimi prodotti Braun, questo rasoio impermeabile si adatta alle curve del viso a 360° e raggiunge anche le zone più difficili. La batteria Li-Ion offre fino a 3 settimane di rasatura e grazie alla tecnologia AutoSense è capace di rifinire e rasare anche la barba più folta.