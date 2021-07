Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su rasoi e spazzolini elettrici Sono iniziate le offerte della settimana su Amazon con tantissimi articoli per la cura del corpo e dell’igiene orale scontati fino al 50%. Sono disponibili spazzolini elettrici ricaricabili e rasoi, tutti delle migliori marche, per avare denti perfetti e barbe sempre in ordine. Fra le marche più gettonate ci sono Oral-b, Philips e Barun. In questo articolo abbiamo selezionato i migliori prodotti e le migliori offerte, per aiutarvi a scegliere i prodotti giusti per vivere un’estate all’insegna della bellezza e della salute. Scopriamoli insieme!

Se stavate pensando di acquistare qualche dispositivo tecnologico per l'igiene orale o per la cura del corpo, questo è il momento giusto per farlo.

Su Amazon è cominciata una settimana di offerte imperdibili e di sconti su migliaia di prodotti per la cura della persona e per quella del cavo orale con ottime offerte. Fra i tantissimi prodotti in offerta, ad esempio ci sono tanti rasoi Braun e gli spazzolini elettrici Philips e Oral-B.

Dispositivi ormai sempre più presenti nelle nostre case e indispensabili per prendersi cura del proprio aspetto e della propria salute in modo ottimale. Qui di seguito abbiamo selezionato le migliori offerte, vediamole insieme!

-50% di sconto su Oral-B Pro 2 2500 Design Edition, lo spazzolino elettrico ricaricabile con 2 modalità di spazzolamento. Questo innovativo spazzolino sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali. Grazie al timer integrato assicura una pulizia ottimale e ti segnala i 2 minuti di spazzolamento. Nella confezione è inclusa anche una custodia da viaggio.

-50% di sconto su Braun MGK5280 regolabarba e tagliacapelli uomo. Questo rasoio elettrico è dotato di 7 accessori per la rasatura di barba e capelli. Ha lame affilate e 13 impostazioni di lunghezza per consentirti precisione e versatilità nello styling e un motore AutoSense che si adatta a qualsiasi tipo di barba per una piacevole esperienza di rifinitura. Offre, infine, fino a 100 minuti di rasatura con una ricarica di 1 ora.

-45% di sconto su Braun BT5265, il regolabarba e tagliacapelli tutto in uno di Barun dotato di rifinitore viso per una rasatura senza eguali. Grazie al selettore con 39 impostazioni di lunghezza, infatti, e alle lame affilate di lunga durata, questo prodotto assicura il massimo della precisione. Inoltre, la testina e il pettine sono lavabili per garantire anche il massimo dell'igiene.

-40% di sconto su Oral-B iO 9n Go Electric, lo spazzolino elettrico con la tecnologia magnetica iO, che assicura una pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata con 7 diverse modalità smart per personalizzare la tua routine. Dotato di sensore di pressione che ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, o troppo poco, ha un display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali e ti guida nella migliore pulizia possibile.

-40% in meno su Oral-B Genius 8500 Design Edition, lo spazzolino elettrico ricaricabile che rimuove fino al 100 % di placca in più lungo la linea gengivale, per denti puliti e gengive sane. Con 5 diverse modalità di spazzolamento e un timer di spazzolamento di 2 minuti, ha una batteria al litio che dura anche fino a 2 settimane con 1 sola ricarica.

-30% di sconto su Braun Serie 5 50-W1500s Rasoio Elettrico, che può essere usato anche sotto a doccia. Con 3 lame flessibili che si adattano perfettamente ai contorni del viso questo prodotto è dotato di EasyClean per garantire il massimo della pulizia in modo rapido ed efficiente senza rimuovere la testina. La batteria Li-Ion offre fino a 3 settimane di rasatura e consente una ricarica rapida in 5 minuti.

-30% di sconto su Braun Series 7 70-S7200cc, il rasoio elettrico per barba con testina flessibile e rotante a 360° e rifinitore di precisione per una rasatura profonda e uniforme anche nelle aree più difficili e tecnologia Wet&Dry. Inoltre, con la funzione AutoSense riconosce e adatta la potenza alla densità della tua barba. Il prodotto ha una stazione SmartCare 4 in 1 e una Batteria Li-Ion che offre fino a 3 settimane di rasatura.

-25% su Philips Sonicare HX6837/24 ProtectiveClean 4500, questo apparecchio è dotato di una tecnologia sonica che riesce a fare fino a 62.000 movimenti al minuto, rendendo così i denti più bianchi in appena una settimana. Con sensore di pressione e SmartTimer, il timer di 2 minuti che a intervalli di 30 secondi, assicura il tempo di pulizia ideale per una corretta pulizia del cavo orale.

-25 % in meno su Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9914/57, la coppia di spazzolini elettrici sonici, con bicchiere di ricarica. Disponibili in due colori: nero e oro rosa, questi due spazzolini sono quanto di più innovativo esista per la cura dell'igiene orale. Si connnettono all'app Philips Sonicare per offrirti una guida per migliorare le abitudini di igiene orale e hanno 4 diverse modalità di spazzolamento.