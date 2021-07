Nuovi sconti di cui approfittare in questo periodo dell'anno grazie alle campagne di offerte su Mediaworld e Amazon su tantissimi elettrodomestici per casa e cucina: dal frigo alla lavatrice, fino al barbecue e alla macchina per il caffè. Non solo sconti, ma anche la consegna gratuita su tutti gli articoli in offerta, impossibile non approfittarne!

Vi segnaliamo i prodotti dei migliori brand come De Longhi, Rowenta, Samsung ed LG. Scopriamo insieme quali sono le offerte migliori della settimana, con sconti che arrivano fino a un risparmio di ben 900 euro!

Fino a 900 euro su grandi e piccoli elettrodomestici per casa e cucina Mediaworld

Le offerte Mediaworld sono davvero eccezionali: non solo prodotti scontati ma anche la spedizione gratuita per un doppio risparmio! Vediamo i migliori prodotti in offerta Mediaworld con le percentuali di sconto più convenienti sulle categorie.

Fino a 900 euro sui grandi elettrodomestici Beko, Samsung e LG

Fino a 80 euro sui piccoli elettrodomestici Braun, Rowenta e De Longhi

Vediamo quali sono le migliori offerte selezionate per voi:

Fino a 400 euro sugli elettrodomestici per casa e cucina su Amazon

Quelle su Amazon sono offerte da non perdere, per un risparmio che arriva al 50%: frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere, forni a microonde, vi è un'ampia scelta grazie alle alte percentuali si sconto! Vediamo quali sono i migliori prodotti da valutare.