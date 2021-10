Offerte bucato pulito: fino a 650€ di sconto su lavatrici e asciugatrici Cominciano le offerte Mediaworld su lavatrici, asciugatrici e lavasciuga: tutti elettrodomestici utili per pulire, disinfettare e asciugare al meglio il bucato. Vediamo quali sono i migliori modelli in sconto tra quelli proposti da brand come Samsung, LG, Bosch, ma anche Whirlpool, Electrolux o Candy. Ecco tutte le offerte da non perdere anche su Amazon!

Pulire, disinfettare e asciugare il bucato sono delle operazioni quotidiane importanti, che non vanno sottovalutate. Proprio per questo motivo è necessario acquistare degli elettrodomestici specifici per garantire dei risultati ottimali in termini di pulizia e sanificazione dei capi.

Su Mediaworld iniziano le offerte su lavatrici, asciugatrici e lavasciuga con alte percentuali di sconto. Tutti gli elettrodomestici rimarranno in sconto fino al 31 ottobre!

Per l'occasione abbiamo selezionato i migliori prodotti su Mediaworld e anche quelli da non perdere su Amazon.

Le migliori offerte di Mediaworld su lavatrici e asciugatrici

Tra le migliori offerte di Mediaworld troviamo lavatrici, lavasciuga e asciugatrici di brand leader nel settore, da LG a Samsung, ma anche Whirlpool, Bosch, Candy e Electrolux: vediamole tutte.

-650 € su asciugatrice LG: questa asciugatrice LG ha una capacità di carico di 9 kg e tanti programmi differenti, da quello anti-piega a quello specifico per la lana. Dotata di funzione di partenza ritardata e ciclo Anti-allergy per l'eliminazione di oltre il 99,9% di acari della polvere dai capi.

-530 € su lavatrice a carica frontale LG: la caratteristica principale di questa lavatrice è il sistema AI DD, una funzione innovativa che permette di scegliere il lavaggio adeguato in base alla rilevazione del peso e del tipo di tessuto. Capacità di carico di 9 kg e velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto.

-450 € sull'asciugatrice Samsung: flessibile e compatta, questo modello di asciugatrice della Samsung si caratterizza per la porta reversibile e la tecnologia Optimal Dry che consente l'eliminazione facile delle pieghe con un minimo dispendio di energia. Programma di asciugatura rapida in soli 35 min e capacità di carico di 8 kg.

-400 € su lavatrice a carica frontale Samsung: tra i prodotti in offerta Mediaworld c'è anche il modello di lavatrice a carica frontale Samsung con una capacità di carico di 8 kg. Oltre 20 programmi di lavaggio differenti e una velocità massima in fase di centrifuga di 1400 giri al minuto.

-350 € su asciugatrice Bosch: questo modello a libera istallazione della Bosch si caratterizza per le funzioni anti-piega e partenza ritardata, con una capacità di carico di 9 kg. Tra i programmi speciali anche il ciclo dedicato ai piumini, ai delicati e quello rapido da 40 min.

-230 € su asciugatrice a pompa di calore Whirlpool: con una classe energetica A+++ e una capacità di carico di 9 kg, questa asciugatrice della Whirlpool si caratterizza per la tecnologia 6° senso che ottimizza tempi di asciugatura e dispendio di energia. Livello di asciugatura regolabile e sistema Fresh Care.

-150 € su lavatrice Candy Rapidò: con una capacità di carico di 10 kg, questa lavatrice della Candy è completa di 9 programmi di lavaggio e assicura un risparmio energetico ottimale grazie alla classe energetica A. Con una velocità massima di 1400 giri al minuto, ha un design compatto ed ergonomico.

-150 € su asciugatrice Electrolux: con una classe energetica A+++ e una capacità di carico di 8 kg, questa asciugatrice è dotata di tecnologia Cyclonecare System che, grazie un flusso d'aria a spirale, assicura un'asciugatura uniforme su tutti gli indumenti. Motore inverter e partenza ritardata fino a 20 ore.

-110 € su lavasciuga Candy Rapidò: con classe di efficienza energetica A e una velocità di centrifuga da 1400 giri al minuto, la lavasciuga della Candy ha una capacità di carico di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l'asciugatura. 9 programmi rapidi e funzione Smart Cycles.

Lavatrici e asciugatrici in sconto su Amazon

Elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici e lavasciuga sono in sconto anche su Amazon: vediamo i migliori modelli in offerta da non perdere.

-335 € su lavasciuga Haier: tra i prodotti con una percentuale di sconto alta su Amazon troviamo questo modello di lavasciuga Haier con capacità di carico di 8 kg. Tra le funzioni principali: I-Refresh per rinfrescare e sanificare il bucato e trattamento anti-batterico. Dotata di bilancia interna.

-170 € su asciugatrice Samsung: con una capacità di carico di 7 kg e filtro 2 in 1 che garantisce risultati ottimali anche sul lungo termine, questo modello della Samsung si contraddistingue anche per i programmi rapidi da 35 minuti e la funzione Optimal Dry con 3 sensori che monitorano il livello di umidità.

-160 € su asciugatrice Hisense: l'asciugatrice a pompa di calore Hisense ha una capacità di carico di 9 kg e flusso d'aria Twin Flow che assicura un'asciugatura ottimale per tutti i tipi di tessuto e anche per i capi ingombranti. Filtro Easy Clean e partenza ritardata.

-145 € su Hoover AXI: la lavatrice Hoover a libera istallazione è dotata di motore inverter, con una capacità di carico di ben 10 kg. Efficienza energetica A+++ e sistema di dosaggio automatico del detersivo per evitare sprechi. Programma Total Care per lavare tutti i tipi di tessuti e colori insieme.

-55 € su lavatrice Haier: tra le lavatrici in sconto su Amazon anche questo modello proposto da Haier con una capacità di carico di 8 kg e opzione Steam Wash, la funzione vapore che permette di eliminare anche le macchie più ostinate dai capi.