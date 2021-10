Offerte bellezza: fino a 50% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata Arrivano le offerte beauty su Amazon e questa volta è la depilazione l’argomento principale degli sconti: fino al 50% su epilatori a luce pulsata, epilatori elettrici o per il viso di brand importanti nel settore, da Braun a Philips. Che sia per una rimozione permanente dei peli superflui sul corpo o una depilazione dell’ultimo minuto, vediamo tutti i migliori articoli da acquistare in sconto su Amazon.

Quando si parla di bellezza e cura del corpo, non si può non fare riferimento alla depilazione: su Amazon arrivano le offerte su tantissimi modelli di epilatori elettrici o a luce pulsata, scelti tra brand leader del settore. Non solo epilatori Braun, ma anche Philips, Rowenta o Ramington.

Tra i prodotti in sconto anche epilatori viso, perfetti da portare con sé in borsa o da tenere in casa per il ritocco dell'ultimo minuto.

Con una percentuale di sconto che raggiunge il 50%, ecco la selezione dei migliori epilatori a luce pulsata o elettrici da acquistare in offerta su Amazon.

I migliori sconti su epilatori elettrici e a luce pulsata

Dai classici Silk-épil della Braun agli epilatori a luce pulsata della Philips: ecco quali sono i migliori prodotti dedicati alla depilazione da non perdere sul noto market-place.

-50% sul mini depilatore Braun Face FS1000 è pensato per rimuovere facilmente i peli del viso. Il design compatto e le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente comodo, anche da trasportare in borsetta. Grazie al sensore di luce Smartlight, individua e isola con facilità i peli prima della rimozione.

-45% su Braun Silk-expert Pro 5 è dotato di due testine standard e due di precisione, per garantire risultati ottimali e a lungo termine. La tecnologia a luce pulsata è sicura e garantisce una riduzione costante e visibile dei peli fino a 6 mesi. Protezione UV e sensore SensoAdapt che si adatta alla tonalità della pelle.

-40% sul Set di bellezza Braun Silk-épil 7 questo set di bellezza si compone di un accessorio esfoliante per il corpo, 3 accessori spazzola e un epilatore elettrico con accessorio rasoio. Non solo elimina i peli ma esfolia la pelle, rade e rifinisce. 100% wet&dry.

-35% su Braun Silk-expert Pro 3: questo epilatore a luce pulsata di Braun assicura una visibile riduzione dei peli in soli 3 mesi di utilizzo. Dotato di sensore SensoAdapt con protezione UV, si adatta automaticamente a tutte le tonalità di pelle, è sicuro sulla pelle e certificato anche dalla Skin Health Alliance. Design compatto e maneggevole.

-30% su Braun Silk-épil 9 comprensivo di testina radente e rifinitore, questo epilatore elettrico Braun è facile da utilizzare e garantisce un'ottima precisione. La testina flessibile assicura una epilazione efficace anche nelle zone più difficili da raggiungere. È impermeabile e grazie alla tecnologia MicroGrip la pelle rimane liscia a lungo.

-30% su Braun Silk-épil 9 Flex questo modello di epilatore elettrico della Braun è super accessoriato e si contraddistingue per un'impugnatura pratica ed ergonomica. La tecnologia SensoSmart applica la giusta pressione durante l'utilizzo, in modo da garantire un buon comfort e il minimo di dolore possibile.

-40% su epilatore elettrico Rowenta silenzioso grazie al doppio involucro ermetico e pratico grazie alle dimensioni ridotte, questo modello di Rowenta è dotato di una serie di accessori anche per esfoliare e preparare la pelle alla depilazione. Accessorio e pettinino per la depilazione delle zone sensibili.

-25% su Philips Satinelle Essential questo epilatore elettrico della Philips si caratterizza per il sistema Opti-light, che individua e isola il pelo prima di rimuoverlo. Ha due impostazioni diverse di velocità e anche un mini depilatore pensato per le zone sensibili, come ascelle o zona bikini.

-25% su epilatore viso Remington capace di rimuovere anche i peli più corti (fino a 0,5 mm), è dotato di testina epilatore con funzionamento bidirezionale, spazzola per la pulizia del viso e accessorio con rulli massaggianti per rilassare la pelle del viso dopo l'epilazione.