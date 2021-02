Gli uomini vorrebbero avere sempre la barba ben definita mentre le donne desiderano gambe lisce e morbide più a lungo possibile, ma prendersi cura del proprio corpo non è sempre facile perché è necessario avere a disposizione i prodotti giusti e tanta costanza. Fortunatamente, oggi è possibile scegliere tra diversi rasoi ed epilatori elettrici tecnologicamente avanzati, proposti a ottimi prezzi.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato le offerte più convenienti disponibili su Amazon sui rasoi e gli epilatori elettrici. Sono presenti prodotti realizzati da brand noti come Braun, che propone un'ampia gamma di rasoi elettrici per uomini, e diversi prodotti dedicate alle bellezza delle donne. Ci sono i rasoi che racchiudono in un solo dispositivo più funzioni come regolabarba e tagliacapelli e gli epilatori che, oltre a radere, massaggiano ed esfoliano la pelle delle gambe. Si tratta di prodotti che garantiscono un risultato impeccabile a un prezzo accessibile a tutti.

Vediamo quali sono le offerte più convenienti e come approfittarne.

Fino al 60% di sconto su rasoi ed epilatori elettrici: le migliori offerte

Abbiamo raccolto per voi le migliori offerte disponibili su Amazon che riguardano i migliori rasoi ed epilatori elettrici.

40% su Braun Series 5 5147s Rasoio da barba Wet&Dry: grazie alla nuova tecnologia il rasoio elettrico può essere usato sulle pelli sensibili senza danneggiarle. Grazie alla testina flessibile è possibile raggiungere e ridefinire anche le zone più difficili: si può flettere in ben 8 direzioni per una rasatura delicata, che mantiene il contatto costante con la pelle. Le lamine Braun hanno 899 fori che consentono una rasatura fino a 0,058 mm e proteggono la pelle in maniera perfetta, per una morbidezza che dura a lungo. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di rasatura: a secco, con schiuma o gel.

38% su Braun Silk-épil 5 5-541 Epilatore elettrico Wet & Dry : l'epilatore Silk-épil 5 Wet & Dry può essere utilizzato sotto la doccia per un maggiore comfort e per aumentare la facilità di utilizzo. Infatti, l'acqua tiepida unita al sistema massaggiante ad alta frequenza, consente di rilassare la pelle e rende più delicata l'epilazione. Grazie alle 28 pinzette MicroGripLe che eliminano anche i peli più corti, le gambe restano lisce fino a quattro settimane.

36% su Braun Silk-épil 9 Beauty Set Deluxe 9-995: il set di Braun offre tutti i dispositivi e gli accessori per avere una pelle liscia su tutte le parti del corpo: permette di esfoliare, massaggiare, detergere, radere, definire e depilare. Può essere usato su viso, gambe e aree sensibili come ascelle e zona bikini. Dato che si tratta di un modello impermeabile può essere utilizzato sotto la doccia, o nella vasca, e pulito con acqua corrente. È un rasoio senza fili che assicura una durata fino a 50 minuti.

35% su Braun Series 6 60-N1200s Rasoio con rifinitore di precisione : il rasoio elettrico Braun Series 6 presenta una testina oscillante SensoFlex dermatologicamente testata e lamine SensoFoil che consentono di regolare la pressione, riducendola al minimo per una rasatura profonda ma estremamente delicata sulla pelle. La batteria Li-Ion fornisce fino a 3 settimane di rasatura con una rapida ricarica di soli 5 minuti. Anche questo rasoio è impermeabile e può essere usato anche sotto la doccia, inoltre, è perfetto per un utilizzo Wet&Dry.

35% su Braun Silk-épil 3-270: l'epilatore per donna Braun Silk-épil 3-270 è ottimo per chi utilizza il dispositivo per la prima volta, per una rimozione dei peli duratura. Il dispositivo è dotato di una luce Smartlight che permette di vedere anche i peli più piccoli e di 20 pinzette che rimuovono delicatamente i peli dalla radice. Il rasoio funziona tramite il cavo che consente di epilare tutto in una volta, senza dover fare pause per attendere che si ricarichi.

27% su Braun MGK5280 Rifinitore 9-In-1: si tratta di un rasoio elettrico con cui è possibile ridefinire qualsiasi tipo di barba e regolare la lunghezza dei capelli. Con il kit 9 in 1 si può trattare viso, capelli, corpo. Il vero punto di forza di questo modello è il motore AutoSense, in grado di rilevare 13 differenti tipologie di barba: rileva lo spessore e la lunghezza e regola la sua potenza così da non andare sotto sforzo. Questo rasoio può essere utilizzato anche sotto la doccia e assicura 100 minuti di rifinitura con una sola ora di ricarica.

Se queste offerte incredibili non vi hanno ancora soddisfatto, date un'occhiata anche a queste promozioni vantaggiose.