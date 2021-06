La nascita di un bambino è sempre un evento emozionante e magico per una famiglia ma c'è un piccolo dettaglio su cui spesso le mamme e i papà si trovano in disaccordo: la scelta del nome. C'è chi si affida alla tradizione facendo ereditare al figlio il nome del nonno, chi preferisce qualcosa di originale ed esotico e chi, invece, si lascia influenzare dalle tendenze del momento. Chi è che le lancia? Naturalmente le star. Sono moltissimi i genitori "famosi" che hanno trasformato gravidanza e parto in eventi mediatici e, sebbene in molti casi abbiano scelto dei nomi davvero originali e bizzarri, non di rado sono riusciti lo stesso a ispirare le persone "comuni". L'ultima ad aver creato una vera e propria "mania" è stata Chiara Ferragni, che con la sua Baby V. ha riportato in gran voga il nome Vittoria.

L'effetto Ferragni sui nomi di tendenza per bambine

Il 2021 non è ancora terminato, dunque le classifiche Istat dedicate ai nomi più gettonati tra i bambini fanno riferimento allo scorso anno ma, stando ai dati parziali più recenti, ci sono già delle piccole "sorprese". Il nome per bambina che sta ottenendo sempre più successo è Vittoria e non si esclude che si tratti di una sorta di "effetto Ferragni". Attualmente sono 2.713 le neonate italiane che si chiamano così, ovvero l'1,33% del totale delle femminucce appena nate. La stessa cosa era già successa con Leone, un nome non troppo diffuso prima della nascita del primogenito dell'influencer, diventato sempre più richiesto dal dal 2018 in poi (la variante Leonardo è al primo posto della classifica dei nomi per maschietti da anni con 7.786 bambini che si chiamano in questo modo).

Le star che hanno influenzato i trend dei nomi più gettonati

Un effetto simile si era avuto anche negli anni scorsi con altre celebrities molto seguite: a trasformare nomi originali in veri e propri trend sono state Elisabetta Gregoraci con Nathan, Alessia Marcuzzi con Mia, Michelle Hunziker con Sole e Celeste. Anche fuori dall'Italia si verifica spesso lo stesso fenomeno, a spopolare sono nomi come River (figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix), Lyra (come la figlia di Ed Sheehan) o Daisy (come la figlia di Orlando Bloom e Katy Perry). Insomma, a quanto pare le celebrities non dettano legge solo su abiti e accessori da sfoggiare in ogni stagione, riescono a influenzare le scelte comuni anche su questioni importanti come i nomi dei figli.