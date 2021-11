Nina Moric torna bionda: il nuovo cambio look per l’autunno è con le maxi extension Nina Moric ha cambiato ancora una volta look. Si è affidata a Federico Fashion Style e ha detto addio sia al castano che al long bob. Oggi la modella sfoggia una chioma extra long con le extension e uno shatush sui toni del biondo.

A cura di Valeria Paglionico

Nina Moric non smette mai di sorprendere i fan con la sua innata esuberanza e non di rado lascia tutti senza parole con dei cambi look davvero audaci, documentando le piccole rivoluzioni hair sui social. Quale migliore occasione dell'arrivo delle giornate fredde per dare una svolta alla propria immagine? È proprio quanto ha fatto negli ultimi giorni, facendo visita al suo parrucchiere di fiducia Federico Fashion Style: ecco qual è l'ultima trasformazione della modella.

Nina Moric con i capelli biondi

Nina Moric ha sempre avuto la passione per le acconciature originali, basti pensare al fatto che dall'inizio della carriera a oggi ha spaziato tra i più svariati hair look. Caschetti scuri, treccine in stile afro, chioma platino, pink hair: non ha mai avuto paura di osare, rinnovando così con una certa frequenza la sua immagine. Nelle ultime ore, complice l'intervento di Federico Fashion Style, è tornata a essere bionda, anche se ha optato per uno shatush sfumato. Il colore scelto si chiama biondo sabbiato e le dona moltissimo, visto che mette in risalto i profondi occhi azzurri e la naturale luminosità del viso.

Nina Moric con le extension bionde

I nuovi capelli extra long di Nina Moric

Oltre ad aver detto addio al suo castano naturale, Nina Moric ha anche portato un'altra piccola rivoluzione all'hair look: ha aggiunto delle lunghissime extension che hanno reso la chioma voluminosa e soprattutto extra long (attualmente le arriva al fondoschiena). È stato Federico Lauri in persona a presentare l'acconciatura sui social, usando queste parole: "Sfumature biondo sabbiato con aggiunta di Tailored hair per un look che davvero pazzesco! Cosa ne pensate?". Il risultato finale è davvero incredibile: le lunghezze extra sono perfette per aggiungere un tocco glamour alle prime giornate fredde dell'anno.