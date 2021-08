Niente vacanze per William e Kate: nell’estate 2021 i Cambridge rimangono in Gran Bretagna Dove passeranno le vacanze estive i Royals? Per William e Kate niente viaggi oltreoceano, hanno deciso di rimanere in Gran Bretagna al fianco del resto della famiglia. Così facendo, sperano di dare il buon esempio ai sudditi nella lotta contro la pandemia.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è entrata nel pieno e, sebbene per molti le ferie siano ancora un'utopia, sono già numerosissime le star che sono partite alla volta di mete lontane ed esotiche per godersi il meritato relax al termine di un anno lavorativo. Cosa farà la Royal Family durante le vacanze? Nonostante sulla questione si preferisca mantenere sempre un certo riserbo, dai tabloid britannici sono trapelate alcune piccole indiscrezioni. Complice la pandemia e la voglia di dare il buon esempio ai sudditi, pare proprio che la famiglia del principe William e Kate Middleton rimarrà in Gran Bretagna, evitando ogni tipo di viaggio all'estero.

William e Kate sostengono la lotta contro la pandemia

Negli anni precedenti alla pandemia i Cambridge passavano sempre le vacanze estive con i figli su un'isola privata delle Piccole Antille, un vero e proprio paradiso terrestre lontano da riflettori e paparazzi. Il Covid-19, però, ha reso i viaggi internazionali decisamente più complessi e pericolosi ed è per questo che anche in questo 2021 la famiglia reale preferirà rimanere nei confini della Gran Bretagna. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una scelta di semplice convenienza, nasconde anche un profondo significato simbolico. In questo modo, infatti, William e Kate dimostrano il loro totale appoggio alla lotta contro la pandemia.

Le vacanze in famiglia dei Cambridge

I Cambridge non varcheranno i confini internazionali, nella loro agenda hanno inserito solo mini viaggi, in occasione dei quali toccheranno i quattro angoli del Regno Unito. Saranno prima a Balmoral con la regina Elisabetta, successivamente si trasferiranno a Birkhall da Carlo e Camilla e infine passeranno qualche giorno nelle isole Scilly. Queste ultime erano amatissime dalla compianta Diana, visto che danno la possibilità di concedersi delle giornate di totale relax tra spiagge e passeggiate in bicicletta. Cosa faranno, invece, Harry e Meghan durante le vacanze estive? Niente ritorno a Balmoral, i Sussex rimarranno negli USA a debita distanza dai Royals.