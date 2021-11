Nicolò Zenga si è sposato: l’abito bianco di tulle e pizzo di Marina Crialesi è principesco Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati lo scorso weekend a Roma, organizzando una cerimonia intima solo con testimoni e damigella d’onore (e senza le famiglie). La sposa ha rispettato la tradizione del total white, scegliendo un elegante e principesco abito in tulle e pizzo.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stato molto speciale per Nicolò Zenga: il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali ha coronato il suo sogno d'amore sposando la fidanzata Marina Crialesi. Al di là della splendida cerimonia organizzata a Roma, a fare scalpore è stata l'assenza della famiglia del 31enne, che non ha esitato a chiarire la situazione sui social. Ha spiegato di aver organizzato una cerimonia molto intima solo con testimoni e damigella, sottolineando il fatto che entrambe le famiglie sono riuscite a sostenerli anche a distanza. Nonostante la cerimonia in gran stile si terrà prossimamente, Marina ha deciso di non rinunciare alla tradizione in fatto di dress code.

Il matrimonio intimo di Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno pronunciato il fatidico sì nella Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma davanti ai testimoni e alla damigella d'onore della sposa, ovvero Bebe Vio. Sebbene il 31enne abbia specificato che è stata una cerimonia intima (e senza i familiari tra gli ospiti), dalle foto e dalle Stories condivise dai pochi invitati sui social, pare proprio che le cose siano state fatte in grande. Dopo il rito religioso i festeggiamenti sono infatti continuati in una location romantica e sofisticata, dove, tra brindisi e balli scatenati, i due novelli coniugi si sono goduti i primi momenti da marito e moglie.

La sposa con Bebe Vio e altre invitate

L'abito da sposa classico di Marina Crialesi

Gli sposi non hanno rinunciato alla tradizione in fatto di look e sono apparsi elegantissimi nel loro grande giorno. Marina ha indossato un abito bianco e principesco, un modello sinuoso con la gonna lunga di tulle e il bustier di pizzo trasparente con le maniche a tre quarti e una profonda scollatura sulla schiena. Ha completato il tutto con un coprispalle di pelliccia in tinta e ha tenuto i capelli legati in un elegante raccolto. Tra le mani, invece, ha tenuto un maxi bouquet di fiori total white. Zenga, invece, ha optato per un completo blu notte su misura con tanto di panciotto coordinato e cravatta in grigio perla. Riusciranno a fare di meglio in fatto di eleganza durante la cerimonia che organizzeranno in futuro con le rispettive famiglie?