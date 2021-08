Nicole Kidman parla della sua lotta all’infertilità: “Avrei voluto più figli, non ho potuto” L’edizione australiana di Marie Claire ha scelto come star di copertina l’attrice Nicole Kidman. La diva di Hollywood oggi ha 54 anni e coglie l’occasione per fare un bilancio tra carriera e vita privata. L’unico rimpianto? L’attrice ha quattro figli, ma avrebbe voluto una famiglia ancora più numerosa.

A cura di Beatrice Manca

Nicole Kidman si sta godendo un momento di grandi successi professionali: su Amazon Prime è uscita una nuova serie che la vede protagonista, Nine Perfect Strangers, e Marie Claire Australia l'ha scelta come star della sua ultima copertina. Ma nella lunga intervista che accompagna il servizio fotografico la diva hollywoodiana ha svelato un lato più intimo e fragile, parlando della sua lotta all'infertilità e difficoltà che ha avuto a diventare madre: "Avrei voluto avere più figli, non ne ho avuto la possibilità".

Nicole Kidman avrebbe voluto dieci bambini

L'edizione australiana di Marie Claire ha lanciato un numero speciale per i 25 anni della rivista e ha scelto come star di copertina Nicole Kidman, l'attrice australiana pluripremiata che oggi, all'età di 54 anni, coglie l'occasione per fare un bilancio tra carriera e vita privata. Un percorso ricco di gioie, con un solo rimpianto: nell'intervista infatti confessa che avrebbe voluto una famiglia più numerosa: "Mi sarebbe piaciuto avere dieci bambini!". Kidman è madre di quattro figli. Le più piccole sono Faith e Sunday, nate dal matrimonio con Keith Urban, mentre con l'ex marito Tom Cruise ha adottato altri due bambini (oggi adulti) Connor e Bella.

La lotta all'infertilità e il dolore per gli aborti

L'attrice solo negli ultimi anni ha parlato apertamente della perdita di due bambini durante la gravidanza e del dolore enorme che aveva provato in seguito gli aborti. In un'intervista al Tatler del 2018 aveva sottolineato che spesso questi lutti vengono vissuti dalle donne in silenzio, come se ci fosse una sorta di tabù: "Non si parla abbastanza della perdita sofferta per un aborto". A quel punto, lei e l'allora marito Tom Cruise avevano deciso di adottare due bambini, che oggi hanno 26 e 28 anni. Poi è arrivato il matrimonio con Keith Urban, nel 2006: una storia d'amore che a Marie Claire definisce "un miracolo assoluto". Dal matrimonio è nata una bambina, ma negli anni Kidman ha dovuto lottare con l'infertilità. Nel 2011, una nuova gioia: la coppia ha accolto un'altra bambina facendo ricorso alla gestazione per altri. Durante l'intervista a Marie Claire Australia spiega che è profondamente grata per la sua famiglia: "Adoro essere madre, adoro i bambini: sono buffi e non hanno filtri. Ma poi li vedi crescere e prendere la loro strada".