Nicole Kidman come una principessa sul red carpet: l’abito di tulle e cristalli è da fiaba Ieri sera Nicole Kidman ha preso parte alla prima di Being the Ricardos a Los Angeles e per l’occasione ha puntato tutto su un look principesco. Con il suo etereo abito di tulle e paillettes sembrava essere uscita da una fiaba.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la promozione internazionale di Being the Ricardos, film biografico scritto e diretto da Aaron Sorkin, che tra le sue protagoniste principali vede Nicole Kidman. Ieri si è tenuta la première a Los Angeles ed è stata proprio la diva ad attirare tutti i riflettori su di sé. Al di là della bellezza eterea che da sempre la contraddistingue, ha incantato il pubblico con un meraviglioso look principesco. Tra tulle, paillettes e maxi gonna, l'attrice sembrava essere uscita da una fiaba. In quante sognano di indossare una creazione simile, magari durante le prossime feste.

L'abito couture di Nicole Kidman

Nicole Kidman è una diva internazionale, un'icona di bellezza e di stile senza tempo capace di incantare il pubblico con un solo sguardo e ne ha data l'ennesima prova a Los Angeles durante la prima del suo nuovo film. Per calcare il red carpet ha puntato tutto su un lungo abito da principessa, per la precisione un modello Haute Couture in tulle plissé grigio perla firmato Armani Privé. Gonna a ruota molto ampia, bustier strapless, ruches sulla scollatura e scintillanti cristalli sul décolleté: l'attrice in questa versione può essere tranquillamene definita una moderna principessa Disney.

Nicole Kidman in Armani Privé

Nicole Kidman è bon-ton con i capelli raccolti

A completare l'outfit divino non potevano mancare i diamanti, per la precisione un collier e degli orecchini coordinati, anche se ad aggiungere un tocco ancora più bon-ton è stata l'acconciatura. Nicole Kidman ha puntato tutto su un elegante raccolto, tenendo solo un ciuffo riccio che le cadeva sul lato del viso. Insomma, dopo aver lanciato il maxi fiocco di velluto, l'accessorio per capelli must-have delle feste, ancora una volta la diva ha dimostrato di essere la regina degli hair look glamour e chic.