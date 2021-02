La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, catapulta un gruppo di ragazzi in un mondo diverso da quello a cui sono abituati. Questa volta la location non è una scuola del passato ma una caserma militare dove, tra rigide regole e allenamenti intensi, i giovani provano a imparare cosa sono il rigore e la disciplina. Tra i protagonisti più amati di questa prima edizione ci sono i gemelli Nicholas e William Lapresa. Sebbene siano praticamente sconosciuti al pubblico della tv, gli amanti dei social avranno già sentito parlare di loro, visto che su TikTok vantano oltre 7 milioni di followers: ecco tutto quello che c'è da sapere su di loro e sul loro stile al di fuori del programma.

Chi sono Nicholas e William Lapresa

Nicholas e William Lapresa sono due gemelli di 21 anni, sono nati a Bologna ma sono cresciuti a Granarolo dell’Emilia e fin da bambini sono sempre stati molto legati, complice anche la separazione di genitori avvenuta quando avevano solo 3 anni. A "separarli", però, è stata la scuola, visto che William ha frequentato l’Istituto Superiore M. Malpighi, mentre Nicholas ha preferito l’OPSCT Aldovrandi Rubbiani (ed è stato anche bocciato in terza superiore). La Caserma non è stata la loro prima esperienza nello spettacolo, i due sono già delle star dei social, su TikTok hanno infatti superato i 7 milioni di followers con il profilo "di coppia" chiamato Lapresa Twins, sul quale postano video e challenge divertenti. Ad oggi, però, non amano essere definiti TikToker, si sentono veri e propri artisti/influencer. Tra le loro più grandi passioni ci sono il calcio, la musica rock e la palestra, anche se William ha fatto parlare di lui per le fidanzate "famose": ha avuto delle relazioni con le influencer Virginia Montemaggi ed Eleonora Olivieri, mentre nel reality ha un rapporto speciale con Elena Santoro.

in foto: I gemelli de La Caserma in coordinato

Lo stile dei gemelli Lapresa

Così come tutti i protagonisti de La Caserma, anche i gemelli Lapresa sono obbligati a indossare le maxi tute militari e le divise mimetiche con tanto di anfibi ma, una volta terminate le riprese del programma, hanno dato libero sfogo al loro stile. Basta guardare i profili social per capire che lontani dalla tv hanno un aspetto completamente diverso: portano il piercing al setto, sfoggiano spesso dei look coordinati coloratissimi e appariscenti (addirittura in un'occasione si sono trasformati anche nelle gemelle di "Shining") e hanno la passione per le tinture per capelli originali. Non di rado aggiungono un tocco variopinto ai loro ciuffi e, complice anche la passione per lo smalto scuro e il make-up, vantano uno stile da veri e propri emo. Insomma, la differenza rispetto a quando sono in caserma è decisamente evidente: riusciranno a diventare delle star?