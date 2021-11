Netflix debutta nella moda di lusso: in arrivo la prima collezione di abiti ispirata a un film Balmain e Netflix hanno deciso di collaborare, fondendo cinema e moda di lusso. Hanno realizzato una collezione di abiti e accessori ispirata al film The harder they fall: ecco dove e quando potrà essere acquistata online e in boutique selezionate.

A cura di Valeria Paglionico

Netflix è la piattaforma di streaming più famosa al mondo e da sempre viene associata al mondo del cinema e delle serie tv. A partire da questo momento, però, le cose cambieranno, visto che sta per debuttare anche nel fashion system. In collaborazione con Olivier Rousteing, il direttore creativo di Balmain, l'azienda ha realizzato una collezione di abiti e accessori di lusso, tutta ispirata a una pellicola presentata in esclusiva: ecco dove e quando sarà possibile acquistare i capi della linea in edizione limitata.

Olivier Rousteing commenta la collaborazione con Netflix

Balmain e Netflix hanno deciso di collaborare in occasione del lancio del film The harder they fall. Il prossimo 3 novembre, data in cui la pellicola arriverà sulla piattaforma streaming, arriverà sul mercato una capsule collection in edizione limitata ispirata proprio ai protagonisti del lungometraggio. Per gli appassionati di moda non si tratta di una novità, il direttore creativo della Maison Olivier Rousteing aveva già pre-annunciato il desiderio di collaborare con Netflix, proponendo di associare ogni serie tv a un brand. Ora le sue parole sono state: "Il nuovo lancio è strettamente ispirato allo spirito Western di The harder they fall. Il prêt-à-porter maschile e femminile e gli accessori fondono il look audace del film con la finezza che ci si aspetta da una passerella di Balmain. Anche se questa è la prima collaborazione di Netflix nel campo della moda di lusso".

Balmain x The harder they fall: quando e dove acquistare i capi

Jeymes Samuel, scrittore, regista, produttore e compositore di The harder they fall è stato lieto di collaborare con Olivier Rousteing, secondo lui il principale artefice di un brand che sa dare unità e uguaglianza a tutti. Merchandising, vestiti casual, accessori di lusso: Balmain x The harder they fall è una collezione ready to wear sia maschile che femminile e non disdegna neppure gli abiti di scena. In occasione del lancio, Farfetch, la piattaforma di shopping online di lusso, creerà contenuti sociali in 3D per Instagram, così da mostrare ai fan tutti i capi che fanno parte della linea. Sarà poi possibile acquistare tutto a partire dal 3 novembre su Farfetch, su Netflix.shop, sul sito ufficiale di Balmain e in selezionate boutique.