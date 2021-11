Natalia Estrada ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl spagnola simbolo degli anni ’90 Ricordate Natalia Estrada, la showgirl di origini spagnole che ha spopolato negli anni ’90? Ha detto addio alla tv e ha rivoluzionato la sua vita, anche se non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue: ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Natalia Estrada, la showgirl spagnola naturalizzata italiana che negli anni '90 ha spopolato in tv? All'epoca veniva considerata una vera e propria icona di splendore e sensualità, il simbolo della bellezza "caliente" tipicamente spagnola. Di anni ne sono passati da allora e, sebbene sembri non essere invecchiata affatto, ha rivoluzionato in modo drastico la sua vita. Ha un nuovo compagno, si chiama Drew Mischianti ed è con lui che gestisce un maneggio. In camicie a quadri, cappelli da cowboy e stivali da cavalcata, Natalia sembra essere quasi un'altra persona rispetto a quando lavorava in televisione.

Natalia Estrada, la trasformazione dagli esordi a oggi

Erano gli anni '90 quando Natalia Estrada si è trasferita in Italia e fin dal debutto televisivo nella trasmissione Discoring ha riscosso un incredibile successo. Capelli nero corvino, sorriso smagliante, sguardo profondo e fisico mozzafiato: non sorprende che l'ex marito Giorgio Mastrota (dal quale ha avuto la figlia Natalia) fosse tra gli uomini più invidiati del nostro paese.

Natalia Estrada negli anni ’90

Ha lavorato con Mike Bongiorno, ha partecipato al Festival di Sanremo, ha lasciato tutti senza fiato nel film Il ciclone: fino alla fine degli anni '90 è stata considerata un vero e proprio sex symbol. Da qualche anno a questa parte si è ritirata dalla tv, gestisce un maneggio a Cortazzone, in provincia di Asti, con il nuovo compagno ma non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue.

Natalia Estrada con l’ex marito Giorgio Mastrota

Il nuovo stile di Natalia Estrada

Sul viso Natalia non ha neppure una ruga e, complice l'attività ippica a cui si dedica regolarmente, a 49 anni vanta una forma fisica mozzafiato. Nonostante non sia cambiata molto estaticamente, a renderla irriconoscibile è il suo nuovo stile.

La nuova vita di Natalia Estrada

Ha detto addio agli abiti da sera, alle maxi scollature, ai tacchi a spillo e a tutti i dettagli glamour che sfoggiava in televisione, ora passa le giornate i jeans, stivali camperos, camicie a quadroni e cappelli a falda larga. Insomma, la spagnola è una "cavallerizza" nata e non potrebbe essere più felice. Prima o poi deciderà di tornare in tv? La cosa certa è che, sebbene il tempo passi, non perde assolutamente il fascino che da sempre la contraddistingue.