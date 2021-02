La pandemia ha cambiato in modo drastico le abitudini di ognuno di noi, costringendoci in casa per lunghi periodi e limitando al minimo ogni tipo di contatto sociale. C'è chi ha trovato consolazione nel mondo della cucina, chi ha rispolverato le vecchie passioni, chi si è dato alle passeggiate in solitaria, l'unica cosa certa è che tutti hanno provato a reagire a questo periodo storico difficile, nella speranza che diventi presto solo un lontano ricordo. È proprio per portare un pizzico di gioia e magia tra le mura domestiche che un originale trend social sta spopolando. Di cosa si tratta? Della mania di lasciare le decorazioni natalizie in casa a quasi sei settimane dal 25 dicembre. In quanti hanno avuto la stessa idea pur non seguendo la moda proposta su Instagram?

Come è nato l'originale trend

Siamo sempre stati abituati a dire addio alle decorazioni natalizie il 6 gennaio, ovvero all'Epifania che "tutte le feste porta via", ma l'ultimo anno è stato un tantino più particolare di quelli che lo hanno preceduto e praticamente tutti hanno voglia di portare un pizzico di allegria al loro "isolamento domestico". È proprio per questo che alcune famiglie hanno mantenuto vivo lo "scintillio natalizio", non rimuovendo le lucine, gli addobbi, le palline e gli alberi come invece vorrebbe la tradizione. Ad aver rivelato per prima il piccolo "segreto domestico" è stata la presentatrice della BBC Breakfast News, Louise Minchin, che su Instagram non ha avuto timore di condividere la foto del suo albero addobbato di tutto punto al motto di "L'albero di Natale che mi fa andare avanti, spero che porti un sorriso anche a voi".

in foto: La giornalista Louise Minchin ha lanciato in trend

Ritrovare l'allegria con l'albero addobbato a febbraio

Da quel momento in poi la mania è stata soprannominata "Natale a febbraio" e ha cominciato a spopolare sui social. Sono stati moltissimi coloro che hanno rivelato di aver avuto la stessa idea della conduttrice pur di non perdere "l'euforia delle feste" in un periodo storico tanto difficile. C'è chi lascia ogni sera le luci accese, chi si vanta della bellezza delle decorazioni rosse e bianche, chi dichiara con orgoglio che lo terrà in casa fino a Pasqua: a quanto pare il Natale è il metodo infallibile per combattere la "tristezza da lockdown". Insomma, l'ultimo anno passato tra quarantena, distanziamento sociale e mascherine che coprono il sorriso sta lasciando un segno indelebile nella vita di ognuno di noi: perché non ritrovare la gioia con delle semplici lucine colorate?