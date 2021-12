Monica Bellucci, la bellezza di chi non ha paura di invecchiare: “Non vergogniamoci del tempo che passa” Monica Bellucci è stata tra gli ospiti del Torino Film Festival ed è proprio lì che ha parlato del suo rapporto con l’età che avanza. È fiera della sua bellezza naturale, non ha paura di invecchiare e consiglia a tutti di non vergognarsi dei segni del tempo che passa.

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci è la diva italiana più amata al mondo, ha raggiunto il successo da giovanissima e, nonostante il tempo che passa, continua a essere bellissima, affascinante e sensuale, a prova del fatto che l'età non ha in alcun modo intaccato il suo splendore. Di recente è stata tra gli ospiti del Torino Film Festival, ha lanciato il docu-film di cui è protagonista, The Girl in the Fountain, apparendo per l'ennesima volta meravigliosa sul red carpet. A far parlare, però, non è stato il look, quanto piuttosto alcune sue dichiarazioni: la diva ha dimostrato di non aver paura di invecchiare e a 57 anni è stata capace di dare un'importante lezione di body positivity.

La lezione di body positivity di Monica Bellucci

Durante l'ospitata al Torino Film Fest Monica Bellucci ha parlato apertamente del suo rapporto con l'età che avanza. Ha raggiunto i 57 anni ma non per questo ha perso il fascino e la bellezza che da sempre la contraddistinguono: ha imparato ad accettare i piccoli segni del tempo che anno dopo anno compaiono sulla sua pelle ed è proprio questo a renderla splendida. Le sue parole sono state: "Essere un'icona può essere pericolosissimo. Si resta murata nel vetro. Invece bisogna essere vive. Puoi essere un’attrice ma anche avere una tua vita privata, portare i bambini a scuola. Non siamo intoccabili, imbalsamate, non siamo mica Nefertiti. Non vergogniamoci del tempo che passa. La vita toglie tanto, ma dà indietro molto".

Monica Bellucci, 57 anni

Monica Bellucci, fiera di essere rimasta naturale

Sex symbol, incarnazione della bellezza mediterranea, icona di stile, madre premurosa: Monica Bellucci potrà anche aver superato i 50 anni ma rimane un mito, una leggenda del cinema, una diva indiscussa. È proprio perché da sempre viene associata al concetto di perfezione che questa sua lezione di body positivity fa clamore. A differenza di molto colleghe è rimasta naturale, certa del fatto che le rughe e i segni del tempo riusciranno a renderla ancora più splendida col passare degli anni. Insomma, è arrivato il momento di dire addio agli stereotipi e all'irrealizzabile "eterna giovinezza": non bisogna avere paura di invecchiare, il viso e il corpo riescono a raccontare i loro anni sempre nel modo migliore.