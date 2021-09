Miriana Trevisan al GF Vip 6, com’è cambiata la showgirl: le foto prima e dopo Ricordate Miriana Trevisan? Ha debuttato in tv negli anni ’90 a Non è la Rai e ancora oggi è tra i volti più amati del mondo dello spettacolo, tanto da essere tra i protagonisti del GF Vip 2021. Col passare del tempo è cambiata molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Miriana Trevisan è uno dei volti che hanno fatto storia nel mondo della tv italiano: ha debuttato da giovanissima a Non è la Rai, il noto programma Fininvest di Gianni Boncompagni, e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Ha lavorato a La ruota della fortuna con Mike Bongiorno, è stata la valletta di Corrado a La corrida, è diventata velina di Striscia la Notizia in coppia con Laura Freddi e oggi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Al di là della carriera, alle sue spalle ha anche un matrimonio finito diversi anni fa con Pago, ex marito e padre di suo figlio, con il quale ad oggi i rapporti sono tornati sereni. Fin dagli esordi ha sempre vantato una bellezza mozzafiato e, sebbene negli anni non abbia perso lo splendore, appare un tantino cambiata

La trasformazione di Miriana Trevisan: dagli esordi al GF Vip 2021

All'epoca di Non è la Rai Miriana Trevisan aveva poco più di 20 anni e, così come la maggior parte delle giovani colleghe, puntava tutto su dei look acqua e sapone con il viso quasi libero dal trucco e i capelli mossi "al naturale". Col passare degli anni è cresciuta ed è diventata molto più sofisticata, dicendo addio al make-up free, alle sneakers e agli shorts.

Com’era Miriana Trevisan a Non è la Rai

Ha cominciato a spaziare tra gonne di pelle, abiti glamour, cappottini bon-ton, non perdendo lo stile fashion che l'ha sempre contraddistinta. Non ha mai rinunciato alla chioma scura e lunga, anche se ha giocato con qualche colpo di luce sui toni del rosso e con la frangetta. In passato la portava a tendina, mentre oggi ha optato per una variante dritta e con un accenno di scalatura.

Miriana negli anni ’90 a La ruota della fortuna

Miriana Trevisan è rifatta? Ecco com'è oggi

È dai tempi di Non è la Rai che Miriana Trevisan si è distinta per fascino e bellezza, non a caso ha continuato a lavorare in tv per molti anni dopo l'esperienza nel noto programma. Sguardo profondo, occhi da cerbiatta, sorriso smagliante, chioma fluente e corpo mozzafiato: Miriana è una vera e propria icona di splendore.

Oggi ha 48 anni ma, nonostante ciò, sembra non avere paura del tempo che passa. Sebbene in molti insinuino che abbia rifatto seno, zigomi e naso, lei urla a gran voce di essere rimasta naturale e di non essere mai ricorsa alla chirurgia per modificare il suo aspetto.