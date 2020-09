Miley Cyrus è un'artista in continua evoluzione e lo ha dimostrato negli ultimi tempi dopo il lancio del nuovo singolo "Midnight Sky". Sarà perché il divorzio da Liam Hemsworth ha segnato in modo drastico la sua vita o perché semplicemente aveva bisogno di una svolta, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato per l'ennesima volta il suo stile. Se ai tempi di "Wrecking Ball" divenne il simbolo della trasgressione, per poi ritornare a dei look più sobri qualche anno dopo, ora si è ispirata alle icone rock degli anni '70. Complice il taglio mullet che sfoggia da qualche mese, ha reso omaggio a star come Joan Jett, Debbie Harry e Stevie Nicks, reinterpretando i loro outfit in modo moderno e glamour.

Miley Cyrus osa con le trasparenze sul palco

In occasione dell'iHeartRadio Music Festival, si è presentata sul palco con un look ad altissimo impatto. Ha infatti indossato una micro tutina nera firmata Thierry Mugler, un modello con maniche e gambe lunghe quasi totalmente trasparente con degli inserti coprenti solo all'altezza delle parti intime e del décolleté. Ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione, rivelando una silhouette da urlo con estrema eleganza. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté gioiello con il tacco a spillo e una cascata di collane, bracciali e anelli di diamanti. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per qualcosa di molto marcato con labbra rosse e ombretto glitterato. Insomma, Miley in versione Catwoman è più sexy che mai e i fan sono felici di vederla nuovamente in questa versione sauvage e hot.