Le unghie finte sono una soluzione semplice, economica e pratica per avere una manicure perfetta in ogni occasione, anche senza l’estetista.

Le unghie artificiali, anche dette tips o unghie a pressione, sono delle piccole estensioni in materiale plastico sintetico, spesso in acrilico o in gel, che si fissano direttamente sull’unghia con una speciale colla oppure attraverso nastro biadesivo o nail tape. Sono disponibili in varie forme e in diverse misure per adattarsi a tutte le unghie e hanno il vantaggio di poter essere accorciate, limate, decorate e modellate a seconda della forma che vogliamo dare dall'unghia: a punta, rotonda o mandorla.

Perfette per sfoggiare una nail art sempre diversa, sono facili da applicare, con o senza colla e altrettanto facili da rimuovere: insomma, rappresentano la soluzione ideale per una manicure casalinga con risultati professionali

Oggi ne esistono in commercio tantissimi tipi: professionali, con effetto naturale o in kit, dotati di diversi pezzi e accessori. Scopriamo insieme quali sono le migliori unghie finte attualmente disponibili in commercio e come applicarle e rimuoverle correttamente.

Classifica delle 10 migliori unghie finte del 2021

Qui di seguito trovate la classifica delle 10 migliori unghie finte del 2021 disponibili attualmente su Amazon. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione il rapporto qualità prezzo, le specifiche, e soprattutto le opinioni degli utenti che le hanno già provate.

1. Vixi, unghia finte adesive effetto naturale

Il set di unghia finte di Vixi è un kit di unghie finte con effetto naturale, full cover proposte in dieci diverse dimensioni e progettate per per adattarsi alle dita di tutte le dimensioni. Realizzate in materiale abs, hanno un colore opaco e sono leggere e robuste. Possono durare anche fino a tre settimane. Ogni misura è contrassegnata da numeri da 0 a 9, per un’immediata identificazione. Facili da applicare, nella confezione è inclusa anche una boccetta di colla da 3 grammi. Si prestano bene ad essere usate anche da non professionisti e possono essere limate e modellate a piacimento prima di essere applicate.

Pro: oltre ad essere un set di 600 pezzi a un prezzo molto economico, le unghie sono rimovibili e riutilizzabili. Si possono modificare per consentire adattarsi allo stile personale, e inoltre, le varie misure sono contrassegnate da un numero per facilitarne l'identificazione.

Contro: secondo alcuni clienti le unghie sarebbero troppo delicate e risulterebbero un po' artificiali, tuttavia bisogna considerare come le si applica e come le si lima.

2. Ealicere, unghie artificiali adesive effetto french

Il set di unghia finte di Ealicre è un kit di unghie finte per risultati professionale e con punte french. Sono modellabili a piacimento e hanno il vantaggio di sembrare estremamente naturali. Lasciate nude hanno un finish opaco, ma consentono anche di applicare, se si vuole, uno smalto o delle decorazioni. Durano all'incirca per 5 giorni e sono maneggevoli e facili da applicare. Nella confezione sono presenti 24 unghie in 12 misure differenti e una lima per adattare bene l'unghia al dito. Anche una volta staccate, e una volte pulite, se si vuole, possono essere riutilizzarle per applicazioni successive.

Pro: i clienti che hanno testato questo prodotto lo hanno apprezzato soprattutto per l'ottimo rapporto qualità prezzo, che consente di avere un prodotto di qualità sempre disponibile ad un prezzo davvero esiguo.

Contro: non sono progettate per essere utilizzate come una base per un gel semi permanente quindi in quel caso potrebbero rovinarsi.

3. Kiss, unghie artificiali adesive in acrilico

Il set di unghia finte di Kiss comprende 28 unghie in 14 dimensioni e lunghezza differente, un pratico astuccio, un tubetto di 2 g di colla, una mini lima, e uno stick per manicure per avere tutto il necessario e garantirsi risultati professionali comodamente a casa. Le unghie sono dotate di Tecnologia Flexi Fit per il massimo comfort e soprattutto per durare fino a 7 giorni senza rovinarsi. Possono essere limate, rifinite e decorate a piacimento. Applicate seguendo le indicazioni consentono di ottenere un risultato estremamente naturale.

Pro: le punte sono rinforzate in acrilico e sono molto flessibili e resistenti, vengono poi fornite con una comoda tab di applicazione che ne facilita l'utilizzo.

Contro: secondo alcuni utenti le unghia finte del set avrebbero un colore e una fattura troppo artificiale.

4. Bling Art, unghie finte adesive con finish lucido

Il set di unghia finte di Bling art è un kit di unghia finte di qualità professionale. Realizzate in plastica acrilica abs sono la scelta ideale per chi ama l’eleganza delle unghie e cerca un prodotto che duri dai 5 giorni a una settimana resistendo ai graffi e alle sbeccature. Sono complete di tutto l’occorrente per l’applicazione e si applicano in pochi secondi. La confezione include 24 unghie in 12 dimensioni, un tubetto di colla da 2 grammi, una mini lima e un bastoncino di legno per le cuticole. Possono essere ricoperte con uno strato superiore di UV per un’ulteriore protezione e lucidità. Testate e certificate a livello internazionale.

Pro: si tratta di prodotti professionali e certificati, le unghie infatti sono state testate e seguono i dettami dell’UE e il materiale di cui sono composte è solo plastica Acrilica ABS vergine di alta qualità mentre la colla è approvata SDS.

Contro: secondo alcuni clienti la colla in dotazione non è molto resistente e può portare allo staccamento dell'unghia prima dei 5 giorni.

5. Elegant Touch, unghia finte adesive a mandorla

Le unghie finte di Elegant Touch sono perfette per creare un look elegante ma allo stesso tempo semplice e naturale. Il kit comprende 48 unghie in 10 misure differenti con forma a stiletto o a mandorla. Ideali come base per nail art hanno una tenuta che dura fino a 10 giorni. Più corte rispetto alla tradizionale forma a stiletto sono adatte per tutte le esigenze. La colla per l'applicazione è inclusa già nel kit e darà ottimi risultati impedendo alle unghie di staccarsi anche nelle condizioni più avverse.

Pro: il punto di forza di queste unghie è quello di avere una misura molto portabile, e resistente, inoltre consentono allo smalto di aderire davvero bene sulla loro superficie durando molto tempo senza rovinarsi.

Contro: non si segnalano recensioni negative per questo prodotto e quasi tutti gli utenti Amazon hanno dato il massimo delle punteggio disponibile.

6. Brrno, unghia finte adesive in materiale plastico ecologico

Le unghia finte di Brrno sono unghia finte realizzate in materiale plastico ecologico, perfette per chi vuole essere sempre impeccabile ma vuole anche rispettare l'ambiente. Ideali sia per gli specialisti professionisti delle unghie che per chi si avvicina per la prima volta alla nail art possono essere limate e decorate a piacimento. Si presentano in due colori: bianche o azzurre, e sono facilissime da rimuovere con un batuffolo di cotone e un po' dio solvente. Hanno il vantaggio di essere adatte anche ad unghie trattate con smalto e gel UV.

Pro: sono apprezzate per la loro forma e il colore estremamente elegante. Inoltre pur essendo sottili sono resistenti e hanno un aspetto molto naturale .

Contro: in alcuni casi i clienti hanno lamentato che lo smalto si è scrostato dopo pochi giorni ma questo dipende anche dallo smalto che si utilizza.

7 Bling Art, unghie artificiali adesive colorate

Le unghie finte Flutter & Fun di Bling Art sono un set composto di 24 unghia, una lima, un bastoncino per le cuticole, e un tubetto di colla da 2gr. Le unghie hanno una lunghezza media, sono abbastanza lunghe da creare uno stile elegante senza però diventare scomode o d’intralcio nelle attività quotidiane. Flutter & Fun hanno un’irresistibile sfumatura rosa pastello e rosa scuro a cui uniscono delle applicazioni a forma di farfalla e un french femminile e romantico. Se cerchi unghie belle da guardare, con uno stile romantico e da principessa, ma che siano anche facili da portare non puoi non provare queste.

Pro: questo set è stato molto apprezzato soprattutto per via del fatto che rispetta e non rovina le unghie naturali, inoltre durano davvero tanto anche più di due settimane.

Contro: secondo alcuni utenti, il prezzo sarebbe elevato rispetto alla qualità del prodotto che sarebbe poco durevole.

8 Melliex, kit unghia finte adesive

Il kit da 500 pezzi di Melliex è una soluzione ideale per sperimentare tanti stili diversi con un solo prodotto. Il kit comprende infatti 500 pezzi di unghie finte in una scatola trasparente, include 10 dimensioni diverse tra cui scegliere e 50 pezzi per ogni dimensione che si adattano alla maggior parte delle persone. Sono un'ottima base per divertirsi con stili sempre nuovi e colorati. Sono bianco trasparente e per questo è possibile applicare qualsiasi smalto senza problemi. Sono facili da tagliare e da limare.

Pro: il set di di unghie MELLIX è stato particolarmente apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato. Consigliate nel caso in cui si volessero far crescere le unghie naturali per avere le mani in ordine perchè la colla è molto delicata.

Contro: secondo alcuni clienti la dimensione sarebbe troppo grande rispetto alla norma e per questo risulterebbe un po' difficile adattarle alle unghie naturali.

9. Bling Art, unghia finte adesive bicolore e anti graffio

Il Venus Nail Set di Bling Art è quello che ti serve se ti vuoi trasformare in una Venere intrigante. Nel kit sono comprese 24 unghia a mandorla, un tubetto di colla da 2gr, una mini lima e un bastoncino di legno per le cuticole. La particolarità di queste unghia è tutta nella loro forma e nel loro colore accattivante: un ricco rosso lucido e appassionato con delle lucenti sfumature nero inchiostro. Le unghia finte di Bling art sono ricoperte di uno strato UV che garantisce protezione dai graffi e lucidità. Durano fino a 5 giorni e sono infinitamente resistenti.

Pro: le unghie di questo set sembrano spesse e poco flessibili, ma in realtà hanno un'ottima qualità e vestibilità, con una buona curvatura e una meravigliosa sfumatura che dal nero passa al rosso sulle punte. I clienti hanno apprezzato maggiormente la possibilità di scegliere fra le taglie, soprattutto il fatto di adattarsi anche alle dita e alle unghie piccole che si solito faticano a trovare le misure adatte a loro.

Contro: pur essendo molto belle appena messe per alcuni clienti sono fragili e bisogna per quello stare molto attenti a cosa si fa perchè potrebbero rovinarsi.

10. LAKII, unghia finte adesive per nail art

Il set unghie di LAKII è sicuramente la soluzione più economica in commercio. Il set include 500 pezzi in 10 diverse dimensioni (50 pezzi per ogni dimensione). Si adattano molto bene alla maggior parte delle persone. Realizzate in materiali e resistenti e in plastica ABS che le rende più robuste e durature conferiscono un effetto naturale e sono ottime per essere decorate a seconda del gusto. Facile da modellare e da tagliare anche corte, durano nel tempo. un modo per provare diversi stili risparmiando danaro.

Pro: il punto di forza di questo prodotto è sicuramente nel rapporto qualità prezzo. Inoltre, grazie alla pratica custodia con i numeri sarà molto più facile distinguerle per scegliere quella più adatta alle nostre esigenze.

Contro: in pochi casi i clienti che le hanno provate non ne hanno apprezzato la qualità ritenendole troppo fragili.

Tipologie di unghie finte

Esistono diverse tipologie di unghie finte: le unghie finte adesive, le unghie finte in gel e le unghie finte in acrilico.

Unghie finte adesive: si tratta di prodotti molto facili da utilizzare e che vengono applicati con o senza colla sulle unghie naturali . A differenza delle unghie in acrilico o in gel, non richiedono l'ausilio di un tecnico per essere applicate correttamente. Si tratta di una soluzione pratica, semplice ed economica per avere unghie perfette in poco tempo e senza sforzo ogni volta che occorre. Ovviamente, trattandosi di unghie finte che vengono applicate su quelle naturali, la loro durata è di circa una o due settimane , dopodiché occorre rimuoverle.

si tratta di prodotti molto facili da utilizzare e che vengono . A differenza delle unghie in acrilico o in gel, non richiedono l'ausilio di un tecnico per essere applicate correttamente. Si tratta di una soluzione pratica, semplice ed economica per avere unghie perfette in poco tempo e senza sforzo ogni volta che occorre. Ovviamente, trattandosi di unghie finte che vengono applicate su quelle naturali, la loro , dopodiché occorre rimuoverle. Unghie in acrilico: sono un trattamento estetico che prevede che sull'unghia naturale venga colata una miscela preparata mescolando un prodotto liquido con una particolare polvere. Questo trattamento viene fatto in centri specializzati e può coprire l’intera unghia o applicato sulle sole punte. Una volta raffreddatasi e solidificatasi, questa miscela viene esposta all’aria fino a quando non si stabilizza e si indurisce. I risultati di questo trattamento possono durare fino alle 3 o alle 4 settimane .

sono un che prevede che sull'unghia naturale venga colata una miscela preparata mescolando un prodotto liquido con una particolare polvere. Questo trattamento viene fatto in centri specializzati e può coprire l’intera unghia o applicato sulle sole punte. Una volta raffreddatasi e solidificatasi, questa miscela viene esposta all’aria fino a quando non si stabilizza e si indurisce. I risultati di questo trattamento . Unghie in gel: hanno una consistenza molto più simile allo smalto. Vengono applicate sull’intera superficie e sono utilizzate per aumentarne la lunghezza. Una volta applicato il gel, le unghie devono poi essere esposte alla luce ultravioletta (UV) per un massimo di due minuti affinché il prodotto si indurisca. Grazie alla finitura lucida e al materiale, questo tipo di unghie hanno un effetto molto naturale e non comporta danni alla superficie ungueale. L'applicazione è molto più veloce e le unghie risultano essere più morbide e flessibili. Con questo trattamento ci si assicura un risultato duraturo che va dalle 3 fino alle 5 settimane.

Come applicare e rimuovere le unghie finte

Spesso ci si chiede se le unghia artificiali possono danneggiare quelle naturali: la risposta è che bisogna utilizzarle nel modo giusto e seguendo le indicazioni che ci vengono fornite dalle aziende produttrici. Eccolo alcuni consigli per applicare e rimuovere correttamente le unghie finte.

Come applicare le unghie finte

Applicare le unghie finte è davvero semplice. Infatti, all'interno di quasi tutti i kit in circolazione, è presente anche un tubetto di colla adesiva, le istruzioni e gli accessori utili per compiere questo passaggio senza sbagliare. La prima cosa da fare è selezionare le unghie adatte e della giusta dimensione, quindi sia per altezza che per ampiezza.

Molto spesso le unghie sono contrassegnate da numeri identificativi per distinguerle. Si consiglia a questo proposito di iniziare dal mignolo procedendo con il resto delle dita. Prima di incollare infine, le unghie naturali vanno lavate, pulite e limate per consentire alla colla e all'unghia artificiale di aderire bene e, solo una volta pulite e asciutte, si potrà procedere al fissaggio con la colla.

Nel caso delle unghie finte con la colla , dopo aver compiuto questi passaggi, bisognerà, stendere un po' di colla (senza esagerare) e adagiare l'unghia finta. Poi bisogna premere per almeno 30 secondi per fare in modo di non creare bolle d'aria o dislivelli. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare sempre la colla in dotazione. Potrebbe succedere, infatti, che altri tipi di prodotto si rivelino sbagliati o non adatti a quell'unghia finta, causando reazioni allergiche, pruriti o macchie sulla superficie dell'unghia. Nel caso si volesse o si dovesse acquistare una colla a parte è fondamentale acquistare soltanto tubetti con determinate caratteristiche e compatibili alle unghie che si stanno utilizzando.

, dopo aver compiuto questi passaggi, bisognerà, stendere un po' di colla (senza esagerare) e adagiare l'unghia finta. Poi bisogna premere per almeno 30 secondi per fare in modo di non creare bolle d'aria o dislivelli. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare sempre la colla in dotazione. Potrebbe succedere, infatti, che altri tipi di prodotto si rivelino sbagliati o non adatti a quell'unghia finta, causando reazioni allergiche, pruriti o macchie sulla superficie dell'unghia. Nel caso si volesse o si dovesse acquistare una colla a parte è fondamentale acquistare soltanto tubetti con determinate caratteristiche e compatibili alle unghie che si stanno utilizzando. Nel caso di unghie finte pre – incollate , l'applicazione è molto più semplice: una volta sollevata e staccata la parte adesiva, l'unghia finta va applicata sull'unghia naturale. Una volta che avrà aderito potrà essere limata e decorata a piacere .

, l'applicazione è molto più semplice: una volta sollevata e staccata la parte adesiva, l'unghia finta va applicata sull'unghia naturale. Una volta che avrà aderito potrà essere limata e decorata a piacere . Nel caso di unghie senza colla, si potrà utilizzare un pezzettino di nail tape o di nastro biadesivo, attaccarlo alla tips e premerla poi sull'unghia naturale fino a quando non si sarà attaccata completamente.

Come rimuovere le unghie finte

Per rimuovere le unghia finte occorre procedere con molta delicatezza. Rimuovere le unghie finte in modo scorretto, violento e senza attenzione per quelle naturali può causare, infatti, oltre che dolore anche indebolimento della lamina ungueale e aprire la strada così a unghie sfogliate e funghi. Per questo, è necessario osservare scrupolosamente le regole per rimuoverle evitando ogni tipo di problema. Esistono diversi modi per rimuovere le unghia finte. Rimuovere le unghie finte in modo scorretto, violento e senza attenzione per quelle naturali può causare indebolimento della lamina ungueale, terreno fertile per unghia sfogliate e funghi. Esistono due metodi per rimuovere le unghia finte.

Il primo metodo è quello di utilizzare il solvente specifico in grado di far sciogliere la colla. Non va mai utilizzato l'acetone perché potrebbe risultare troppo aggressivo. Bisognerà poi sollevare con delicatezza e attenzione l’unghia finta partendo dai bordi fino a rimuoverla del tutto. È necessario osservare scrupolosamente le regole per applicare e rimuovere le unghie finte, evitando ogni tipo di problema. Bisogna inoltre ricordarsi che mentre l’acrilico si scioglie con il solvente, il gel no, quindi nel caso, anche questo deve essere limato via. L'unghia naturale dovrà poi essere ripulita dai residui della colla e restare per un po' libera di respirare. Si consiglia anche di applicare una crema o un olio emollienti e riequilibranti.

è quello di in grado di far sciogliere la colla. Non va mai utilizzato l'acetone perché potrebbe risultare troppo aggressivo. Bisognerà poi sollevare con delicatezza e attenzione l’unghia finta partendo dai bordi fino a rimuoverla del tutto. È necessario osservare scrupolosamente le regole per applicare e rimuovere le unghie finte, evitando ogni tipo di problema. Bisogna inoltre ricordarsi che mentre l’acrilico si scioglie con il solvente, il gel no, quindi nel caso, anche questo deve essere limato via. L'unghia naturale dovrà poi essere ripulita dai residui della colla e restare per un po' libera di respirare. Si consiglia anche di applicare una crema o un olio emollienti e riequilibranti. Il secondo metodo per rimuover e le unghie finte è quello di immergere direttamente le dita nell'acqua calda per qualche minuto fino a quando la colla non sarà sciolta e, aiutandovi con una pinza o un bastoncino sollevare con delicatezza l'unghia finta dai lati fino a rimuoverla nella sua interezza e con estrema agilità. In commercio, utili a questo scopo sono disponibili anche barattoli a immersione o impacchi leva smalto con cui liberarsi di tutti i residui in modo veloce ed efficace.

Quale tipo di colla usare per applicare le unghie finte

Scegliere una buona colla per unghie finte è un passaggio fondamentale perché si tratta di un prodotto utile non solo per applicarle correttamente e garantire un effetto duraturo, ma anche perché, essendo a contatto diretto con le nostre unghie, è molto importante che non contenga sostanze tossiche che potrebbero danneggiare e indebolirle.

Di solito si consiglia di utilizzare i prodotti in dotazione nei kit o comunque prodotti specifici, realizzati appositamente per l'applicazione di fake nails. Una buona colla per unghie deve essere ovviamente trasparente, deve garantire una presa rapida, essere molto fissante e asciugarsi velocemente, caratteristica utile per completare la manicure in poco tempo.

Quanto durano le unghie finte?

Le unghia finte, se applicate seguendo le istruzioni e tenute con cura, possono avere una buona riuscita anche in termini di durata. In media, le unghie artificiali durano dai 5 ai 7 giorni mentre, quelle adesive non più di 2 o 3 giorni.

La tenuta dipende ovviamente da diversi fattori: innanzitutto dalla qualità del prodotto e, ovviamente, anche da come viene applicato. Esistono una serie di suggerimenti per far durare più a lungo le unghia finte come ad esempio, utilizzare una colla specifica e scegliere le varianti in gel o in acrilico che sono più longeve e resistenti.

Le unghie finte sono sicure?

Le unghie finte sono diventate ormai un accessorio diffuso. Negli ultimi anni, di conseguenza, si sono molto evolute e possiamo affermare che non danneggiano le unghie naturali, anche quelle fragili.

L'unico suggerimento è quello di non tenerle sull'unghia per più di una settimana e di utilizzarle con dei giorni di spacco fra un'applicazione e l'altra per consentire alle unghie di respirare, di non indebolirsi e di non macchiarsi.