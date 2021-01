Lo spray antiappannamento per occhiali è una uno spray utile per evitare che le lenti degli occhiali si appannino. Questo fenomeno, detto anche "effetto nebbia", si verifica principalmente quando ci sono forti sbalzi di temperatura, ad esempio, quando si passa velocemente da un ambiente caldo a uno freddo. Accade molto spesso anche ai sub, durante le immersioni, o a chi indossa gli occhialini durante il nuoto.

Questo prodotto crea una barriera sulle lenti ed impedisce alle goccioline di acqua, che si formano con la condensa dell'umidità, di appannare gli occhiali. Scopriamo insieme quali sono i migliori disponibili in commercio proposti da marche affidabili, come Zeiss, che possono essere acquistati anche online, su Amazon.

I 13 migliori spray antiappannamento del 2021

Qui di seguito abbiamo raccolto i migliori antiappananti per occhiali disponibili online. Per la selezione abbiamo tenuto conto delle recensioni degli utenti e del rapporto qualità/prezzo.

1. Zeiss

Il primo prodotto è questo set Zeiss composto da spray 15 ml + un panno per proteggere le lenti dall'effetto nebbia. Lo spray può essere usato per gli occhiali da vista, occhiali da sole e anche per gli occhiali dei sportivi (nuoto, immersioni e sci). Il marchio ZEISS è molto famoso ed è consigliato da molti ottici.

Prima di applicare il prodotto, pulire le lenti. Poi, spruzzare lo spray sul panno e trattare le lenti fino a quando non saranno asciutte. Una volta applicato il prodotto l'effetto di protezione può durare fino a 72 ore.

2. Camkix

Il detergente Camkix è in grado di proteggere le tue lenti creando uno strato di cera che evita che gli occhiali si appannino. Oltre a questa funzione principale protegge anche dalle macchie e dalla polvere. Questo spray può essere usato anche per pulire lo schermo dei tablet, degli smartphone o gli obiettivi delle fotocamere. Incluso nel kit, oltre alle 2 soluzioni liquidi, ci sono 2 panni in microfibra.

Si consiglia di spruzzare una piccola quantità di soluzione fluida sulla superficie da trattare e poi usare il panno in dotazione per pulire.

3. Cressi

Lo spray anti nebbia Cressi è perfetto per evitare che gli occhialini da nuoto si appannino quando entrano in contatto con l'acqua. La soluzione è composta con lo 0% di alcol. Si può usare per gli occhiali o anche per le maschere da sub. La confezione è composta da du flaconcini da 60 ml.

Per avere il risultato desiderato, basta vaporizzare un po' di soluzione su entrambi i lati della lente e lasciare agire per qualche minuto. Dopodiché prendete una pezzolina per occhiali e procedete una pulizia.

4. Ecomoist

Questo detergente di Ecomoist è un prodotto naturale, privo di sostanze nocive. È perfetto per trattare anche gli occhiali dei bambini. Questa soluzione fluida ha importanti proprietà antibatteriche e antistatiche. Il vaporizzatore contiene 50 ml di detergente più un morbido panno in microfibra. È disponibile in altri due formati: 100 ml o 250 ml. Può essere usato sia per la pulizia delle lenti da vista che per pulire telescopi, microscopi o obiettivi di fotocamere.

Spruzzare un po' di detergente su entrambi i lati di ciascuna lente, pulire con il panno in microfibra fornito. Utilizzare il lato asciutto dell'asciugamano per rimuovere le striature aggiuntive.

5. Arena

Pensato e prodotto principalmente per trattare gli occhialini da nuovo, lo spray di Arena garantisce un rivestimento anti appannamento molto resistente. L'effetto è visibilmente più duraturo su occhiali nuovi. Il flacone contiene 30 ml di detergente composto dal 70% di acqua, il 28% di poliossietilene e 2 % di polietilene.

Si consiglia di spruzzare il prodotto prima di immergersi e poi di pulire bene la lente.

6. Zeiss detergente spray

Un altro prodotto proposto da Zeiss è questo detergente spray professionale. Può essere utilizzata per trattare tutti i tipi di lenti sia da vista che sui dispositivi come tablet e smartphone. Il formato da 240 ml è molto comodo perché ti permette di non restare mai senza.

Può essere spruzzato direttamente sulla lente o sulla superficie ottica da pulire per poi procedere alla pulizia con un panno in microfibra.

7. Zeiss AntiFog Kit

L' AntiFog Kit di Zeiss protegge le tue lenti dal fastidioso fenomeno dell'appannamento anche quando l'umidità è molto elevata. Oltre che per gli occhiali da vista o da sole, può essere usato sulla visiera del casco o sugli occhiali sportivi. Nella confezione è incluso anche un pratico panno in microfibra per completare la pulizia.

Il prodotto deve essere spruzzato sulla parte interna della lente.

8. Seac

Seac Biogel antifog è un antiappannante per maschere da sub e occhialini da nuoto 100% naturale. Prodotto senza agenti chimici per rispettare sia la pelle che l'ambiente marino. Creato per gli amanti degli sport acquatici, ma può essere usato anche per mascherine da sci, moto e mtb.

Si consiglia di applicare una goccia su ogni lente, avanti e indietro. Lasciare agire il prodotto per 3 minuti e procedere con il risciacquo con acqua corrente e poi asciugare con un panno assorbente.

9. Arena

Arena propone anche questo spray con una formula innovativa. È più sicura per gli occhi e previene totalmente l'appannamento delle lenti. La sua applicazione è molto più veloce perché non ci sono tempi di attesa una volta spruzzato il prodotto. Il contenuto di 35 ml garantisce un uso abbastanza durevole del prodotto acquistato.

Può essere spruzzato direttamente sul lato interno delle lenti da una distanza di circa 20 cm. Non occorre risciacquare.

10. Pandacleaner

Il set proposto da Pandacleaner comprende un flacone da 50 ml, uno da 100 ml ed uno per le ricariche da 250 ml. Il detergente è molto utile per eliminare tutti gli aloni, la polvere ed evitare che le lenti si appannino. La sua formula è molto delicata, infatti, è priva di silicone e alcol. Inclusa nella confezione c'è anche un panno in microfibra.

Si consiglia di agitare brevemente prima dell’uso. Spruzzare il detergente per occhiali una o due volte sulle lenti, lasciare agire brevemente e pulire con il panno.

11. Utilissimi

Questo detergente prodotto da Utilissimi è anche un antibatterico, non lascia aloni e rimuove rapidamente le impronte e la povere ed è perfetto per l'uso quotidiano. Può essere utilizzato anche per pulire altri dispositivi. Ogni set viene fornito con uno spray pulizia occhiali, un panno occhiali in microfibra e un cacciavite a 2 punte a portachiave per stringere le aste degli occhiali.

Per un risultato efficace, spruzza una sola volta all'interno o all'esterno delle lenti lo spray occhiali da vista e pulisci con il panno in microfibra la superficie delle tue lenti.

12. Axletic

Lo spray Axletic AntiFog vanta un'efficacia antiappanannte su qualsiasi lente di occhiali e occhialini da nuoto, tranne sulle lenti rivestite. Garantisce una perfetta visibilità anche quando quando entri in un locale durante l'inverno. La sua formula contiene solo ingredienti naturali. Il flacone contiene 100 ml di detergente.

13. Cooskin

In alternativa allo spray può essere questo panno riutilizzabile Cooskin che previene l'effetto nebbia odiato da tutti coloro che portano gli occhiali. È realizzato con un materiale chiamato nano-cellulosa, estratto da piante naturali, che crea sulla superficie degli occhiali un film che previene la condensa e l'appannamento. Ha una durata di 48 ore.

Il panno può essere riutilizzato ma non lavato altrimenti perde la sua efficacia.

Come scegliere il miglior spray antiappannamento per gli occhiali

Per scegliere il miglior spray antiappannamento per gli occhiali occorre tenere in considerazione le superfici ottiche da trattare, le dimensioni del flacone, gli accessori in dotazione, gli ingredienti della formula che lo compongono e la marca.

Superfici ottiche da trattare

Uno spray antiappannamento può essere utilizzato su svariate superfici ottiche. Anche se la maggior parte dei detergenti e spray funzionano in egual modo su tutte le lenti, vi sono alcuni prodotti specifici per trattare le lenti degli occhiali da vista e da sole ed altri destinati specificamente per gli occhialini da nuoto o le maschere da sub.

Tutti questi antiappannanti, invece, possono essere utilizzati anche per trattare la visiera del casco o gli occhialini dei motociclisti. Infine, come specificato su alcuni libretti di istruzioni sono adatti anche per la pulizia dello schermo dello smartphone e del tablet.

Dimensioni

In commercio esistono diverse soluzioni per adattarsi alle diverse esigenze. Le dimensioni dei flaconi più comuni sono: 15 ml, 50 ml, 100 ml e 250 ml. Ovviamente, in questo caso non esiste una scelta migliore ed una peggiore ma tutto dipende da voi. Se avete bisogno di un contenitore da portare sempre con voi, che non sia un peso, allora è preferibile optare per un flaconcino di piccole dimensioni. Al contrario, le boccette di dimensioni superiori sono comode da avere in casa come ricarica così da non restare mai senza.

Accessori in dotazione

Generalmente gli spray antiappannanti sono venduti in kit che comprendono panni in microfibra per completare la pulizia delle lenti. Le confezioni possono prevedere anche più di un flaconcino e diversi panni. In alcuni casi, è presente anche un comodo cacciavite a stella molto utile per regolare le asticelle degli occhiali.

Ingredienti

La formula dei detergenti per occhiali è studiata per essere anche antibatterica e antiallergica. Le migliori soluzioni sono quelle naturali e vegane, prive di sostanza organiche, alcool e sostanze nocive. Questo è un aspetto molto importante perché salvaguardia il benessere dell'ambiente, degli animali ma anche dei nostri occhi.

Marca

Tra le marche più famose, e apprezzate dagli esperti del settore, c'è sicuramente Zeiss che offre prodotti di alta qualità, affidabili con un prezzo accessibile a tutti. Ci sono poi altri marchi come Arena, specializzata negli occhialini e maschere da sub, Cressi e Aqua Sphere.

Come usare lo spray antiappannamento per occhiali

Affinché lo spray funzioni veramente è importante seguire le indicazioni scritte sulla confezione che sono specifiche per ogni prodotto. Generalmente, comunque, è una procedura molto semplice che richiede pochi minuti. La prima cosa da fare e pulire per bene le lenti, poi si può spruzzare lo spray o il detergente scelto. Ora ci sono prodotti che devono agire per qualche minuto e poi possono essere risciacquati mentre altri possono essere indossati da subito.