Il robot lavavetri è un particolare dispositivo automatico pensato per pulire i vetri presenti di casa, dell'ufficio o del negozio in modo veloce e senza sforzo.

Si tratta di un apparecchio elettronico di piccole dimensioni che aderisce alle superfici e, una volta avviato, agisce rimuovendo lo sporco e rimandando un vetro asciutto e splendente.

La pulizia avviene solitamente in tre fasi. La prima fase è quella del lavaggio con acqua e detergente; la seconda fase è quella della rimozione dello sporco; la terza fase è quella dell'asciugatura.

In commercio si trovano numerosi modelli di robot lavavetri, che si differenziano tra loro per livello di tecnologia, funzioni e rapporto qualità prezzo. Tra le marche più in voga al momento ci sono certamente Dyson, Folletto ed Ecovacs, ma ce ne sono anche tante altre valide, i cui apparecchi garantiscono prestazioni elevate e tecnologie di ultima generazione.

Gli 8 migliori robot lavavetri: recensioni e modelli a confronto

Di seguito trovate la classifica dei migliori modelli di robot lavavetri disponibili alla vendita in questo momento. Per ogni prodotto, Iniziamo la nostra rassegna di prodotti, parlando dei migliori robot lavavetri economici, modelli adatti a tutte le tasche che garantiscono però un lavaggio dei vetri automatico e di buona qualità.

ECO-DE Absolut Carbon

L'ECO-DE Absolut Carbon è un robot lavavetri economico che include nella confezione un comodo telecomando per il controllo, anche manuale, del processo di pulizia. Grazie ai sensori integrati effettua la pulizia utilizzando una tecnologia di auto mapping ed integra tre modalità di pulizia.

Adatto a vetri di qualsiasi spessore, piastrelle, finestre e superfici lisce, questo particolare robot per lavare i vetri è dotato di un sistema di sicurezza anti caduta ed include 12 panni in microfibra. Funziona tramite presa elettrica e si spegne automaticamente a pulizia completata, comprendo una superficie di 14 centimetri per spazzola.

Pro: gli utenti hanno apprezzato la velocità di azione di questo dispositivo, in grado di pulire a fondo superfici ampie in pochi minuti.

Contro: fino a questo momento, tutti coloro che ne hanno fatto uso sono soddisfatti dell'acquisto.

DynaSun Home W110

Molto interessante è anche il DynaSun Home W110, un lavavetri automatico che grazie al telecomando incluso nella confezione consente di scegliere tra l'automazione totale e il controllo manuale. Dispone di tre modalità di pulizia ed è adatto a vetri di qualsiasi spessore, oltre che a piastrelle e qualsiasi tipologia di superficie liscia, sia orizzontale che verticale.

Integra inoltre tre sistemi anticaduta ed una corda di sicurezza, ed è alimentato sia tramite presa elettrica che tramite una batteria agli ioni di litio inclusa nel prezzo di vendita con tempo di ricarica di un'ora e mezza.

Pro: grazie alla corda in dotazione, è possibile utilizzare questo dispositivo anche sulla parte esterna delle superfici, ottenendo una pulizia completa.

Contro: rispetto agli altri modelli in vendita, questo robot raggiunge dei decibel più elevati, seppur non eccessivi.

Prixton BT200

Il Prixton BT200 è un robot adatto a vetri, tavoli, superfici lisce e pareti. I sensori anti-caduta di cui dispone sono particolarmente sensibili, rilevano anche bordi ed ostacoli da evitare.

La sua forma lo rende particolarmente adatto a superfici di forma rettangolare o quadrata, e può essere controllato e programmato sia tramite un telecomando incluso nella confezione che tramite lo smartphone, grazie ad un'applicazione gratuita per iPhone ed Android. Estremamente leggero, è adatto a tutti i tipi di cristallo e garantisce una forte aspirazione in modo da rimanere incollato al vetro senza il pericolo di cadute.

Pro: l'applicazione per smartphone associata è intuitiva e facile da utilizzare, consente di gestire il robot anche stando in un altro ambiente.

Contro: sebbene la pulizia dei bordi e di eventuali dislivelli non sarà perfetta, garantisce che, anche in quei punti, il grosso dello sporco venga rimosso.

Mamibot W120-T

Grazie alle sue modalità di pulizia personalizzate e personalizzabili, il Mamibot W120-T è uno dei modelli più interessanti attualmente presenti nel mercato. Può essere controllato tramite un telecomando, incluso nella confezione, che ha un raggio d'azione di 15 metri e tramite smartphone, con un'app gratis per Android ed iPhone.

La sua efficienza è garantita da un interessante sistema di intelligenza artificiale che calcola automaticamente il percorso di pulizia ideale. Il motore è un brushless a lunga durata con una elevata potenza di aspirazione: in questo modo il rischio di caduta è praticamente inesistente. Il funzionamento è tramite filo elettrico, ma qualora dovesse mancare l'alimentazione un algoritmo intelligente previene il rischio di caduta e rimane sul vetro per 30 minuti.

Pro: la funzione anticaduta garantisce che il dispositivo rimanga ancorato al vetro anche in caso la corrente elettrica risulti staccata per qualche minuto.

Contro: per evitare che lasci degli aloni, si consiglia di non utilizzarlo in giornate particolarmente umide.

Ecovacs Robotics Winbot 950

L'Ecovacs Robotics Winbot 950 è il miglior robot lavavetri in assoluto. È in grado di pulire a fondo tutte le zone della finestra, anche quelle più difficili da raggiungere e la sua rumorosità di soli 62 dB lo rende tra i più silenziosi nel mercato.

È un robot lavavetri con cavo, potente e molto efficiente, che utilizza un sistema di pulizia in 4 fasi e che è in grado di riconoscere automaticamente i bordi o gli ostacoli presenti sulle superfici: integra un ottimo sistema di sensori di sicurezza che, tra le altre cose, avviserà l'utente tramite dei segnali acustici qualora ci dovesse essere qualcosa che non fa nel corso della fase di pulizia.

Pro: intuitivo e facile da utilizzare, questo modello incontra i favori anche dei meno inclini alla tecnologia.

Contro: rispetto agli altri robot presentati, questo ha un prezzo medio-alto, giustificato però dalle sue prestazioni.

Ecovacs Robotics Winbot X

L'Ecovacs Robotics Winbot X è uno dei migliori robot lavavetri cordless, cioè funzionante senza la necessità di alcun cavo di alimentazione. È la migliore soluzione qualora si abbiano molti vetri in casa ed è uno dei migliori robot lavavetri per superfici di grosse dimensioni.

Data la totale assenza del cavo, sarà sufficiente posizionare il robot sulla superficie che si vuole pulire e lasciargli fare tutto il lavoro: grazie alla sua intelligenza artificiale è in grado di analizzare in ogni dettaglio la zona da lavare e calcolare il percorso migliore. Nella confezione è incluso un telecomando che si potrà utilizzare per il controllo manuale e grazie alle sue procedure di pulizia avanzate, la rapidità e l'efficienza sono garantite. La batteria interna garantisce un'autonomia di 50 minuti di pulizia.

Pro: senza fili e con 50 minuti di autonomia, questo robot lavavetri è ideale per la pulizia di superfici verticali ampie e alte.

Contro: il dispositivo è impostato con lingua inglese, ma i comandi sono intuitivi.

Cecotec WinDroid 970

Tra i robot lavavetri di fascia alta più apprezzati al momento c'è sicuramente WinDroid 970 di Cecotec, un dispositivo di ultima generazione dotato di 5 programmi pre-impostati e personalizzabili tramite telecomando. Il panno vibrante rimuove anche lo sporco più incrostato, agendo con delicatezza, ma con decisione sulla superficie di vetro.

La tecnologia Advance Clean si sviluppa su 5 fasi e garantisce il massimo dei risultati in poco tempo e al minimo della rumorosità. Il sistema Autostop fa sì che il dispositivo si arresti automaticamente una volta passato su tutta la superficie.

Pro: oltre che per il suo livello tecnologico, questo modello è apprezzato per il suo design, curato nel minimo dettaglio.

Contro: assicuratevi di scegliere il detergente più adatto a questo modello di robot, per evitare di comprometterne il funzionamento, poiché non tutti gli igienizzanti in commercio sono adatti.

Hobot 298

L'ultimo robot lavavetri che vi presentiamo è Hobot 298 di Smartbot, che può essere utilizzato sia rivolto verso l'interno che rivolto verso l'esterno. Il meccanismo di cui si compone permette di ottenere buoni risultati su qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più ruvide.

Lavora ad una velocità media, consente di pulire un metro quadro in poco più di due minuti. La batteria agli ioni di litio consente un'autonomia di quasi un'ora. Nella confezione sono compresi anche diversi panni in microfibra e una corda per la messa in sicurezza sulle superfici esterne.

Pro: le caratteristiche tecniche e strutturali di questo dispositivo sono tali da consentirne l'utilizzo anche su superfici non particolarmente regolari.

Contro: la validità di questo prodotto è tale che nessuno ha lamentato mal funzionamenti.

Come funziona un robot lavavetri

Un robot lavavetri esegue le sue mansioni in tre fasi ben specifiche.

Durate la prima fase, il pulisci vetri automatico effettua una pulizia del vetro ad umido, utilizzando cioè acqua o un detergente specifico, a seconda della struttura e delle funzioni del dispositivo utilizzato.

La seconda fase è quella della rimozione dello sporco, che avviene tramite l'azione di un raschietto in gomma con il quale il robot eliminerà la polvere e i segni lasciati sul vetro.

La terza e ultima fase è quella dell'asciugatura: le superfici vengono lasciate senza aloni e ombre.

La pulizia avviene tramite sensori che, al momento dell'accensione, permettono al robot di muoversi lungo la superficie, percorrendone tutta l'area e garantendo un'azione precisa e puntuale. Ovviamente, come tutti i dispositivi tecnologici, anche il robot lavavetri ha un'autonomia limitata: prima di azionarlo, ricordatevi di controllare che la batteria sia completamente carica.

Se volete personalizzare la pulizia, potete modificare le impostazioni automatiche attraverso l'applicazione che controlla il robot o tramite il telecomando: in questo modo, sarete certi che i processi rispondano effettivamente alle vostre esigenze.

Per essere certi di sfruttare al meglio le prestazioni del vostro robot, ricordatevi di pulire a fondo tutte le sue componenti dopo ogni utilizzo.

Perché comprare un robot lavavetri?

Tra le faccende domestiche, la pulizia dei vetri è quella che può portare via più tempo e che può risultare più complicata, soprattutto se si ha a che fare con superfici verticali ampie e poste ad altezze particolari. Poter utilizzare un robot lavavetri consente di evitare un lavoro che può rivelarsi faticoso, limitandosi a controllare che il dispositivo funzioni a dovere.

Inoltre, mentre il robot si occupa dei vetri di casa o dell'ufficio, voi potete dedicarvi ad altre pulizie, lavorare o rilassarvi, risparmiando del tempo.

Come scegliere il miglior robot lavavetri

Nonostante possano sembrare tutti uguali, in realtà esistono diversi tipi di pulisci vetri automatico. Quelli più economici possono funzionare esclusivamente sulle superfici in vetro, mentre quelli delle migliori marche hanno la capacità di lavare anche altri tipi di supporti, come le piastrelle della cucina o del bagno, oppure il marmo dei piani di cottura.

Forma

Uno dei primi fattori da valutare prima dell'acquisto del miglior robot per pulire i vetri per le proprie esigenze, è la sua forma: è un fattore che sostanzialmente può dipendere anche dalla forma delle superfici che si andrà a lavare. Ad esempio, nel caso in cui si abbiano delle finestre squadrate, allora potrebbe essere intelligente acquistare un lavavetri di forma quadrata o rettangolare, in modo che possa accedere anche nei punti più difficili. Ad ogni modo, nel mercato sono in vendita pulisci vetri automatici di tutte le forme e dimensioni, e la scelta dipenderà solo dal tipo di utilizzo che se ne dovrà fare.

Dimensioni

Anche la scelta della dimensione del robot lavavetri dipende sostanzialmente dalle superfici che si andranno a pulire. È chiaro che per grandi superfici è necessario un pulisci vetri automatico di dimensioni proporzionate, e lo stesso discorso vale anche in caso di piccole finestre. I motivi di questa "dipendenza" sono due: prima di tutto, acquistare un robot lavavetri di grandi dimensioni per poi metterlo a pulire finestre piccole, potrebbe rendere il movimento del lavavetri automatico molto difficoltoso.

Per non parlare poi del fatto che utilizzare un robot lavavetri di piccole dimensioni su vetri troppo grandi, potrebbe rendere la procedura troppo "faticosa" per il robot, che potrebbe non riuscire a lavare tutta la superficie in tempo, prima che si scarichi la batteria.

Sensori

Così come in ogni tipo di robot, anche nel caso del pulisci vetri automatico è importante valutare il numero e il tipo di sensori integrati. Prima dell'acquisto è essenziale valutare che il modello scelto sia in grado di utilizzare sensori intelligenti per il riconoscimento degli ostacoli e dei bordi, in modo da non dover intervenire ogni volta perché il dispositivo ci è bloccato o fermato. In questo modo, si perderebbe solo tempo ed alla fine sarebbe più veloce lavare i vetri manualmente.

Rumorosità

Un altro fattore molto importante è la rumorosità del robot lavavetri. Molti robot pulisci vetri in commercio possono essere piuttosto rumorosi, e causare dei gran mal di testa qualora li si utilizzi con continuità. La rumorosità di un robot lavavetri viene espressa in decibel (dB) e il nostro consiglio è quello di puntare a prodotti la cui rumorosità non superi i 70 dB se li si vuole utilizzare all'esterno. Se invece si vuole acquistare un lavavetri da utilizzare esternamente all'ambiente in cui si risiede, allora si potrebbe facilmente fare a meno di valutare questo fattore.

Comandi

Come vi abbiamo già anticipato, i robot lavavetri delle migliori marche hanno a disposizione due modalità di funzionamento. Quella automatica, che non richiede l'intervento dell'utente, oppure quella manuale: in questo caso, in base alla tipologia di comandi disponibile, si potrebbe modificare il percorso di pulizia in base alle proprie esigenze o addirittura spegnere il lava vetri automatico. Il nostro consiglio è quello di acquistare un robot per pulire i vetri che sia dotato almeno di un telecomando, o che possa essere controllato tramite lo smartphone e la connessione WiFi.

Batteria

Anche l'autonomia della batteria è molto importante. Si misura in mAh ed è importante prendere in considerazione questo fattore, per accertarsi che il proprio pulisci vetri automatico sia in grado di riuscire a svolgere tutto il lavoro per cui è stato acquistato senza interruzioni.

Molto importante è anche il tempo di ricarica della batteria. I robot lavavetri delle migliori marche sono tutti caratterizzati da una ricarica veloce della batteria, un vero e proprio toccasana qualora si avessero più finestre da pulire e non si volesse perdere tempo per ricaricare la batteria del dispositivo.

Alimentazione

Alcuni modelli, inoltre, oltre che al funzionamento a batteria, integrano anche la possibilità di funzionare mentre sono alimentati a corrente elettrica: è una bella comodità, perché qualora si dovesse scaricare la batteria, si potrebbe comunque continuare la pulizia dei vetri sfruttando una comune presa elettrica, risparmiando ancora di più tempo.

Dove acquistare un robot lavavetri

I robot lavavetri sono disponibili in tutti gli store dedicati alla vendita di elettrodomestici e dispositivi dedicata alla pulizia e alla cura della casa.

Se volete procedere all'acquisto online, potete dare un'occhiata ai portali di Amazon ed Euronics, su cui troverete i modelli che vi abbiamo proposto e tanti altri da poter confrontare.