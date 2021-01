Il reggiseno per allattamento è un capo intimo simile al classico reggiseno, ma che è fornito di coppe aperte oppure poste più in basso e, in genere, sono sprovvisto di zip e ganci. Le neo mamme possono scoprire e richiudere facilmente la coppa con una mano, mentre con l'altra tengono il proprio bambino, pronte per allattarlo. Il reggiseno deve essere comodo e pratico, assicurando il giusto sostegno.

Quando si acquista un reggiseno per allattamento non bisogna, però, scegliere la propria taglia abituale. Preferite un modello più grande sia per la fascia che la coppa poiché una misura sbagliata può provocare l'infiammazione della mammella e non sostenere adeguatamente il seno più voluminoso. Una buona mossa può essere quella di comprarlo durante l'ultimo mese di gravidanza quando le misure sono più stabili. In commercio esistono diversi modelli comodi e pratici tra cui scegliere e proposti da marche affermate come Intimissimi, Prenatal e Yamamay. Vediamo insieme quali sono.

I 10 migliori reggiseni allattamento

Acquistare un reggiseno per allattamento non è così facile come sembra. Per questo motivo abbiamo selezionato i 10 migliori reggiseni per allattamento disponibili su Amazon tenendo conto della tipologia, del design e delle recensioni degli utenti.

Medela

Il reggiseno per allattamento di Medela è ideale per l'uso notturno. Viene realizzato in un tessuto elasticizzato che fascia e sostiene il seno, garantendo una vestibilità comoda che vi farà sentire asciutte per tutta la notte. Per allattare il bambino basta solo abbassare il tessuto. Viene proposto in colore bianco e nero.

Pro: ha una buona vestibilità che fascia e sostiene il seno. È sprovvisto di coppe apribili e ferretti, infatti basta abbassare il tessuto elasticizzato per allattare il bambino.

Contro: degli utenti ritengono che il reggiseno sia sottile, ma pur sempre comodo ed elastico.

Medela in cotone

Questo reggiseno per allattamento di Medela è proposto in colore nero. Realizzato in 92% cotone, è un modello elasticizzato che dona sostegno al seno. Lascia traspirare la pelle ed è comodo da indossare perché è sprovvisto di ferretti e ganci. Utilizzabile anche di notte, è ottimo per nutrire il proprio figlio in quanto il seno si scopre facilmente grazie all'incrocio sul davanti.

Pro: è un modello senza ferretti realizzato in cotone e abbastanza elastico da garantire sostegno e comodità. Allattare il proprio bambino risulta facile abbassando il reggiseno.

Contro: le taglie disponibili sono S, M e L, occhio dunque alle misure.

Gratlin

Il reggiseno per allattamento di Gratlin è ottimo per il suo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un modello in 95% cotone molto semplice e senza ferretti che consente di abbassare la coppa anche con una sola mano. Disponibile in diversi colori, sostiene il seno, risulta molto confortevole e ha un'ottima vestibilità.

Pro: è un modello con un'ottima vestibilità privo di ferretti e che sostiene perfettamente il seno. Disponibile in diversi colori, è realizzato in 95% in cotone per garantire traspirabilità.

Contro: gli utenti consigliano di acquistare una taglia in più di quella abituale.

Chicco

Il brand Chicco propone questo reggiseno per allattamento realizzato in 100% cotone. Disponibile in diverse taglie, le spalline larghe regolabili contribuiscono a sostenere il seno. Allattare il piccolo è facile grazie alle coppe apribili anche con una sola mano. Comodo e pratico, ha una chiusura regolabile a 4 ganci e si contraddistingue per il design elegante.

Pro: si tratta di un modello in 100% cotone con un'ottima vestibilità e provvisto di coppe apribili per facilitare l'allattamento. Il design a piccoli pois lo rende poi molto elegante.

Contro: qualche utente riporta che la vestibilità è più stretta, ma basta prestare attenzione alla taglia.

HBselect

HBselect propone un set di tre reggiseni allattamento realizzati con materiali anallergici e traspiranti. Questo modello senza ferretto risulta elastico, sostiene bene il seno e assorbe l'umidità. È fornito di coppe che si possono aprire anche con una sola mano per nutrire facilmente il piccolo. Disponibili in tre diversi colori, veste comodamente. Nella confezione sono incluse anche tre estensioni per reggiseno.

Pro: questo set comprende tre reggiseni con tre estensioni. I modelli senza ferretto sono elastici, sostengono il seno e vestono comodamente. Sono dotati di coppe apribili.

Contro: sebbene proponga tre colori diversi, alcuni utenti non sono convinti del design pratico.

Lady Bella Lingerie

Questo set di due reggiseni per allattamento di Lady Bella è un ottimo prodotto Made in Italy. Disponibile in bianco, è realizzato in 90% cotone anallergico ed elastico. Sulla parte anteriore è presente un incrocio che consente di allattare facilmente il piccolo spostando il tessuto. Veste in modo comodo grazie alla coppe modellanti e all'assenza di ferretti. Ideale anche per la notte.

Pro: si tratta di un set di due pezzi realizzato in 90% cotone e privo di ferretti. L'allattamento è facilitato grazie all'incrocio presente sul davanti. Ha una vestibilità molto comoda adatta anche all'uso notturno.

Contro: gli utenti scrivono che l'elastico sotto il seno sia un po' stretto, quindi occhio alla taglia da acquistare.

Lovable

Vi proponiamo ora un reggiseno per allattare firmato Lovable. Si tratta di un modello senza ferretto né cuciture realizzato in 65% cotone. Presenta delle coppe apribili leggermente imbottite, donando una forma migliore al seno. Il brand consente di consultare una tabella di riferimento per poter scegliere la taglia più adatta a ognuna.

Pro: è un modello molto resistente privo di ferretto e cuciture che dona una buona forma al seno anche sotto i vestiti.

Contro: viene proposto solo in colore bianco.

Triumph

Ecco il reggiseno per allattamento di Triumph. È dotato di coppe apribili per consentire alla neo mamma di nutrire il figlio. Realizzato in un materiale elastico traspirante, è privo di ferretti pur sostenendo molto bene il seno grazie alle spalline regolabili. Ha una vestibilità leggera e confortevole.

Pro: si tratta di un modello con una buona vestibilità che garantisce il massimo comfort e sostegno al seno. Il capo intimo è dotato di coppe apribili per facilitare l'allattamento.

Contro: gli utenti raccomandano di verificare quale sia la taglia giusta prendendo le misure.

Amourri

Amourri propone un set di tre reggiseni per allattamento. Disponibile in diversi colori, il capo intimo utilizza un materiale elastico traspirante e robusto per garantire sostegno al seno. Ha una vestibilità molto comoda e l'allattamento è facilitato dalla presenza di coppe rimovibili e bretelle regolabili. Si può indossare con una mano sola.

Pro: è un set di tre pezzi disponibili in diverse tinte. Utilizza materiali elastici e modellanti per garantire sostegno al seno e facilitare l'allattamento.

Contro: alcuni utenti segnalano che tendono ad allargarsi, quindi è preferibile acquistare una taglia in meno.

Hawiton

Infine, vi proponiamo questo reggiseno per allattamento firmato Hawiton. Realizzato in 94% cotone, è un modello push up senza cucitura. Ha una vestibilità comoda che fascia il seno sostenendolo. Le coppe si aprono e chiudono con un bottone. Disponibile in diversi colori, ha un design moderno.

Pro: si tratta di un modello push up dal design moderno che si apre facilmente sul davanti tramite un bottone. La vestibilità è comoda e sostiene bene in seno.

Contro: qualche utente segnala che il push up può risultare scomodo se non lo si porta abitualmente.

Quale reggiseno per allattamento scegliere?

Acquistare il miglior reggiseno per allattamento potrebbe risultare disorientante all'inizio. Bisogna tener conto della funzionalità, del comfort, della taglia e dei materiali utilizzati. Non sottovalutate poi design, marche e prezzi.

Funzionalità

Un buon reggiseno designato all'allattamento deve essere funzionale per consentire alla neo mamma di nutrire al meglio il proprio piccolo. Che sia da notte, classico, sportivo o elegante, scegliete un modello comodo e pratico.

Coppe : possono essere apribili o poste più in basso. Preferite quelle modellate che fasciano completamente il seno, così le coppette assorbilatte potranno svolgere il loro ruolo, evitando di macchiare i vestiti e nascondendo forme voluminose.

: possono essere apribili o poste più in basso. Preferite quelle modellate che fasciano completamente il seno, così le coppette assorbilatte potranno svolgere il loro ruolo, evitando di macchiare i vestiti e nascondendo forme voluminose. Apertura a incrocio : questi modelli sono privi di ganci e cuciture. Ideali sia di giorno che di notte, hanno un'ottima vestibilità e basta abbassare il tessuto per nutrire il piccolo.

: questi modelli sono privi di ganci e cuciture. Ideali sia di giorno che di notte, hanno un'ottima vestibilità e basta abbassare il tessuto per nutrire il piccolo. Senza cuciture e ferretti : la loro presenza non rende il reggiseno molto pratico e allattare il neonato risulterebbe complicato. Esistono tuttavia modelli specifici con ferretti e imbottitura per supportare il seno in modo delicato.

: la loro presenza non rende il reggiseno molto pratico e allattare il neonato risulterebbe complicato. Esistono tuttavia modelli specifici con ferretti e imbottitura per supportare il seno in modo delicato. Chiusura : prediligete quella posta sul davanti oppure una che si può regolare che presenta almeno 4 ganci.

: prediligete quella posta sul davanti oppure una che si può regolare che presenta almeno 4 ganci. Praticità: le neo mamme hanno spesso il proprio figlio in braccio, per cui allattare il piccolo deve essere un compito pratico assolvibile anche con una sola mano.

Comfort

Quando si ha un bambino, il seno diventa più voluminoso in vista dell'allattamento. Acquistate un reggiseno comodo ed elasticizzato che si adatti alla sua forma e che abbia una buona vestibilità. Assicuratevi, inoltre, che il modello sostenga bene il seno pesante e ricolmo di latte, scegliendo modelli con spalline larghe regolabili che evitano la formazione di seno cadente e di smagliature.

Taglia

Quando si acquista un reggiseno per l'allattamento è fondamentale capire quale taglia bisogna scegliere. Non fate riferimento alle misure abituali perché il capo intimo potrebbe stringere troppo e provocare l'infiammazione della mammella. Il seno, infatti, tende a diventare più voluminoso e pesante, per cui orientatevi verso un modello di taglia e coppa più grande, consultando la guida proposta dall'azienda produttrice.

Un consiglio utile è quello di prendere le misure a partire dalla 26a settimana di gravidanza e acquistare un modello di una taglia più grande.

Materiali

È importante che il reggiseno per l'allattamento sia realizzato con materiali di qualità e anallergici perché saranno a contatto con una zona delicata. Prediligete i modelli in cotone, così saranno freschi, comodi e traspiranti, soprattutto se si è in estate. Sono ottimi anche quelli che utilizzano la microfibra e un materiale elastico, così da fasciare e sostenere il seno senza stringerlo.

Design

Esistono diversi reggiseni adatti all'allattamento che sono funzionali e comodi. Tuttavia, in commercio sono disponibili anche molti modelli che si contraddistinguono per il design. Si può scegliere tra un modello pratico in tinta unita o uno elegante a fantasia in base ai propri gusti.

Marca

Il reggiseno per allattamento è un capo intimo indispensabile quando si nutre il proprio neonato. Affidatevi alle migliori marche per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Tra i brand più affermati ricordiamo Medela, Gratlin, Chicco e Lovable.

Prezzo

È importante investire sull'acquisto di un buon reggiseno per allattamento, sebbene questo capo intimo verrà utilizzato per pochi mesi. I modelli economici si possono acquistare anche a meno di 10 euro, mentre in media il prezzo si aggira attorno ai 20. Se invece preferite acquistare un reggiseno di qualità potreste arrivare a spendere anche più di 40 euro.