Migliori plaid: classifica e recensioni Il plaid è una coperta aggiuntiva da tenere in casa utilizzabile per diversi scopi. Indispensabile per affrontare le stagioni più fredde e non solo. Soffice e morbido, è perfetto per scaldarci la sera mentre siamo sul divano. Disponibili in svariate dimensioni e in diverse fantasie e colori, arredano e donano un tocco di colore alla nostra casa. Inoltre, sono comodi anche quando siamo in viaggio. Vieni a dare un’occhiata e scopri quali sono i migliori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il plaid è una coperta immancabile in ogni casa. Morbido e caldo, nei mesi più freddi è utile per avvolgerci sul divano e tenerci al caldo mentre guardiamo la tv. Il plaid è una coperta aggiuntiva da tenere in casa perché può essere usata per svariati scopi. Infatti, oltre ad isolarci dal freddo, funge anche da complemento d'arredo donando quel tocco di colore in più alla stanza. È un accessorio comodo anche da portare in viaggio.

Nato in Scozia, originariamente era realizzato con filamenti di lana e frange, nella classica fantasia a quadrettoni, il plaid ha subito diverse evoluzioni nel tempo. Comodo e pratico, oggi, è realizzato con svariati tessuti – pile, microfibra o cotone – e in molteplici fantasie, a tinta unita o stampe. È possibile scegliere tra coperte di grandi dimensioni per il letto matrimoniale o plaid più piccoli. La scelta dipende solo dal tipo di uso che ne vogliamo fare.

Il mercato dei plaid è davvero molto ampio e vario, tra le marche migliori abbiamo Bassetti, Maison du Monde e Ikea, ma è possibile trovare delle buone soluzioni anche online nella sezione "Coperte e trapunte" di Amazon. Il prezzo, spesso, dipende dal tessuto. Anche se in genere un prezzo elevato è sinonimo di alta qualità, è possibile trovare coperte a medio prezzo ugualmente valide.

Prima di leggere la pratica guida all'acquisto, vediamo insieme quali sono i migliori plaid coperta.

I 10 migliori plaid da divano

Abbiamo stilato per voi una classifica dei migliori plaid in commercio. Sono stati scelti quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Linen & Cotton

Questa coperta di Linen & Cotton è realizzata con lana merino al 100%. La fantasia è a spina di pesce sottile, perfetta sia per la camera da letto che per il soggiorno. Si consiglia il lavaggio a secco. Tuttavia, è possibile lavare questa coperta a mano o in lavatrice a basse temperature – massimo 30 ° C. Asciugare naturalmente.

Dimensioni: 140 x 200 cm (comprese le frange)

Colori: blu cielo, blu turchese, giallo, grigio, marrone, rosa antico e verde.

Zollner

Il plaid proposto da Zollner è realizzato in poliestere al 100%, morbido sulla pelle. I nomi delle città sono state cucite con un filo fluorescente, così da farle brillare al buio. L'intensità dipende dalla luce assorbita. Potrete utilizzarlo sia come coperta per il soggiorno che per la camera da letto. Il pile è facilmente lavabile fino a 40°C in lavatrice.

Dimensioni: 150 x 200 cm

Colori: grigio

Bedsure

Bedsure propone questa coperta in pile, naturalmente anallergica e pensata per le persone che soffrono di allergie. La coperta è dotata di un classico rotolo a reticolo geometrico, perfetto per adornare la tua stanza con un dinamico effetto dipinto a mano, che dona al soggiorno un tocco di colore.

Dimensioni: 150 x 200 cm

Colori: arancione

EHC

Questa coperta per divano e poltrona di EHC è 100% in cotone. Perfetta per avvolgersi e stare comodi quando si è in poltrona, perché è pratica e molto calda. Il disegno è a spina di pesce con frange. Si può lavare tranquillamente in lavatrice scegliendo il lavaggio più adatto.

Dimensioni: 150 x 200 cm

Colori: grigio

Caleffi Bohemian

Tra i più richiesti c'è certamente il plaid Bohemian di Caleffi. Realizzata in cotone al 100%, questa coperta è morbida e traspirante. È possibile utilizzarla sia sul letto che sul divano. Data la sua fantasia, è perfetta per aggiungere un tocco di stile al soggiorno o, in alternativa, alla camera da letto. Si consiglia il lavaggio con acqua fredda in lavatrice.

Dimensioni: 130 x 170 cm

Colori: a fantasia, con base corallo o blu

EHC in set da 2 pezzi

Il set proposto da EHC è composto da due plaid copriletto, realizzati in cotone 100%: uno è a tinta unita, mentre l'altro segue il motivo Chevron. Queste coperte possono essere utilizzate sia per divano che per poltrona, ma sono perfette anche per abbellire il letto.

Dimensioni: 125 x 150 cm

Colori: blu navy

Bassetti gran foulard

Il grandfoulard Bassetti è 100% cotone. Realizzato totalmente in Italia, anche la stampa con sfumature di tinta per rendere il prodotto unico. Può essere utilizzato sul letto ma anche per decorare il divano o una poltrona. Lavabile in lavatrice fino a 60°.

Dimensioni: 350 x 270 cm

Colori: fantasia Brunelleschi rossa

Kanguru Deluxe Snoopy

Il plaid a tema Snoopy di Kanguru è un'alternativa simpatica per abbellire il divano senza rendere l'ambiente troppo serioso o classico; è realizzato in poliestere al 100% e la sua particolarità sta proprio nelle maniche e nelle tasche, che permettono di svolgere tutti i movimenti senza mai rimanere al freddo.

Dimensioni: 140 x 180 cm

Colori: grigio

Come scegliere il miglior plaid

Dopo aver visto i prodotti disponibili online e le loro caratteristiche siete pronti a scegliere il vostro plaid. Ma prima di comprarne uno, vediamo insieme quali sono i fattori da valutare. Abbiamo già detto che un plaid coperta svolge numerose funzioni: ci tiene al caldo, è perfetto da portare in viaggio e grazie alle fantasie è anche un complemento d'arredo. Può essere usato anche per foderare il divano di casa per evitare che si rovini o sporchi e, per tenere al caldo e rendere più confortevole, la cuccia dei nostri animali domestici. In base all'uso che ne vorremo fare prendiamo in considerazione i materiali, le dimensioni, le fantasie e così via.

Materiali e tessuti

Il materiale con cui è realizzato un plaid è sicuramente uno degli elementi più importanti. Infatti, dalle fibre utilizzate varia il prezzo ed il valore della nostra coperta. La scelta di un tessuto deve essere fatta proprio in base alle esigenze che vogliamo soddisfare. Spesso, comunque, una coperta può essere realizzata con materiali misti, per esempio lana e pile o pile e microfibra. Vediamo i principali materiali usati e le loro caratteristiche.

Lana : per chi desidera un prodotto totalmente naturale, la lana è la scelta perfetta. È una fibra molto calda e morbida, ma per alcuni può risultare leggermente ruvida al tatto. Per il lavaggio si consiglia particolare attenzione. Si sconsiglia il lavaggio in lavatrice che potrebbe danneggiare il plaid. Sarebbe da preferire il lavaggio a secco oppure, in casi estremi, un lavaggio fino a massimo 30°.

: per chi desidera un prodotto totalmente naturale, la lana è la scelta perfetta. È una fibra molto calda e morbida, ma per alcuni può risultare leggermente ruvida al tatto. Per il lavaggio si consiglia particolare attenzione. Si sconsiglia il lavaggio in lavatrice che potrebbe danneggiare il plaid. Sarebbe da preferire il lavaggio a secco oppure, in casi estremi, un lavaggio fino a massimo 30°. Pile : il pile è una fibra sintetica, ricavata da derivati chimici del petrolio. È calda come la lana ma più morbida al tatto. Purtroppo non è molto traspirante. Il lavaggio può avvenire in lavatrice fino a 40°.

: il pile è una fibra sintetica, ricavata da derivati chimici del petrolio. È calda come la lana ma più morbida al tatto. Purtroppo non è molto traspirante. Il lavaggio può avvenire in lavatrice fino a 40°. Cashmere : tessuto molto pregiato che si ottiene dal pelo di un particolare tipo di capra diffusa soprattutto tra India, Cina e Pakistan. È una fibra molto soffice , calda e anche molto sottile , quindi occupa poco spazio nell'armadio.

: tessuto molto pregiato che si ottiene dal pelo di un particolare tipo di capra diffusa soprattutto tra India, Cina e Pakistan. È una fibra , e anche , quindi occupa poco spazio nell'armadio. Cotone : i plaid realizzati in cotone sono una soluzione per le stagioni più miti. La versione felpata ovviamente è più calda di quella in semplice cotone. Non ha problemi di lavaggio, quindi, può essere lavato anche a temperature alte scegliendo un programma adeguato.

: i plaid realizzati in cotone sono una soluzione per le stagioni più miti. La versione felpata ovviamente è più calda di quella in semplice cotone. Non ha problemi di lavaggio, quindi, può essere lavato anche a temperature alte scegliendo un programma adeguato. Microfibra: materiale molto robusto e idrorepellente. Proprio per queste caratteristiche è perfetto per essere usato all'aperto per un pic nic e anche da tutti coloro che praticano attività all'aperto. Proprio come il pile, può essere lavato in lavatrice a 40°.

Molto di moda negli ultimi tempi sono i plaid che da un lato hanno un tessuto liscio e dall'altro sono in tessuto agnellato, soffice e morbido, ma soprattutto molto caldo.

Dimensioni

I plaid possono avere diverse dimensioni. Quelli che vengono usati in casa, per i divani, le poltrone o sul letto misurano circa 150×200 cm. Ci sono poi quelli più piccoli, comodi e pratici, da portare in viaggio che sono da 130×170 cm. Infine, se cercate una copertina per il vostro animale domestico ci sono quelle da 60×90 cm, perfette da mettere nella cuccia.

Grammatura

Oltre alla grandezza del plaid, consideriamo anche la sua grammatura, ovvero il peso. In genere, i plaid hanno una grammatura di circa 300 gr/m², mentre i plaid più leggeri hanno una grammatura di circa 200 gr/m². Possiamo dire che le coperte più pesanti sono sicuramente più idonee per le stagioni fredde mentre quelle più leggere sono perfette per le stagioni intermedie.

Lavaggio e pulizia

Non tutti i tessuti ed i materiali possono essere lavati in lavatrice e alla stessa temperatura. Per essere sicuri del lavaggio ed il programma da scegliere si consiglia di leggere sempre l'etichetta presente sui prodotti. Possiamo però tenere a mente delle linee guida per ogni tessuto.

lana: è tra le fibre più delicate per questo si consiglia il lavaggio a mano, soprattutto quando si tratta di lana merino. Tuttavia, alcune etichette suggeriscono il lavaggio a 30°.

pile e microfibra: entrambe sono fibre sintetiche, proprio per questo difficilmente si danneggiano in lavatrice. In molti casi è consigliato un lavaggio a 40° ma per essere sicuri di non rovinare il plaid consigliamo di non superare i 30°.

cotone: questa fibra, a differenza di quelle sopra citate, può essere lavata anche a temperature più alte. Leggete l'etichetta e scegliete il programma più adatto alla coperta.

Fantasia

Scegliamo il plaid che è in perfetta sintonia con il nostro arredamento. Una delle prime opzioni è sicuramente la coperta scozzese, un classico a quadrettoni con le frange, per tutti coloro che sono più tradizionalisti. Se invece volete un complemento più sobrio, optate per uno a tinta unita. Nella scelta del colore evitate di fare tono su tono. I colori in commercio sono davvero tanti, dalle tonalità pastello a quelle più sgargianti. Infine, ci sono le stampe: pois, fiori, strisce e scritte. C'è solo da scegliere quella che rispecchia lo stile della vostra casa.

Molti plaid, inoltre, sono double face e possono essere utilizzati da entrambi i lati magari con una fantasie diverse. Sono un'ottima soluzione per non annoiarvi e cambiare spesso aspetto al vostro divano.

Certificazioni

Su tutte le etichette dei prodotti, tra le tante informazioni, possiamo trovare le certificazione che garantiscono la sicurezza e l'affidabilità dei tessuti e dei materiali usati per realizzare le coperte che abbiamo acquistato. La più importante è la la Oeko-Tex. Questo marchio rilascia 3 tipi differenti di certificazioni:

Oeko-Tex Standard 100: garantisce il controllo sui sistemi di produzione in tutto il mondo del tessile.

garantisce il controllo sui sistemi di produzione in tutto il mondo del tessile. Oeko-Tex Standard 1000: controlla che aziende tessili che si definiscono eco compatibili, rispettino tutti i requisiti.

controlla che aziende tessili che si definiscono eco compatibili, rispettino tutti i requisiti. Oeko-Tex 100plus: si ottiene solo dopo aver ottenuto le prime due.

Marca

Oggigiorno, sono davvero tanti i brand che realizzano plaid e coperte. Tra i marchi più conosciuto abbiamo Bassetti, Maison du Monde e Kasanova, che garantiscono tutti coperte di qualità e dalle fantasie più disparate.

Prezzo

Come abbiamo già detto, il prezzo di un plaid dipende principalmente dal materiale con il quale è realizzato. I più economici sono sicuramente quelli in cotone, dai 15/20 euro. Ci sono poi quelli in microfibra o pile, il cui prezzo si aggira intorno ai 20/25 euro. Infine, i più costosi sono quelli in cashmere e lana che costano sui 70/80 euro.