La pentola a induzione è un tipo di pentola per cucinare su piani cottura ad induzione. La differenza con i modelli classici sta nei materiali utilizzati, nello spessore del fondo e soprattutto nella distribuzione più uniforme e veloce del calore al loro interno.

I fornelli a induzione generano un campo elettromagnetico, attraverso la corrente elettrica, che trasmette calore alle pentole appoggiandole semplicemente sul piano cottura, cuocendo così i cibi. Uno dei pregi del piano a induzione è la maggiore velocità nella cottura e nel riscaldare la pentola, tutto ciò si traduce in un vantaggioso risparmio energetico.

Non tutte le pentole sono adatte per le cucine ad induzione perché devono possedere alcune caratteristiche specifiche. Possono essere in diversi materiali -come acciaio inox, alluminio, pietra, ceramica o rame, ma devono avere una percentuale di ferro o acciaio per far sì che si generi il campo elettromagnetico. Il fondo inoltre deve essere piatto, ma non troppo sottile, lo spessore infatti assicura un'uniforme diffusione del calore, senza far deformare la pentola.

In commercio oltre ai modelli singoli delle migliori marche, come Barazzoni e Lagostina, sono disponibili anche le batterie, ovvero set completi dal prezzo più conveniente, in modo da poter acquistare tutto l'assortimento necessario per cucinare.

Di seguito abbiamo selezionato le migliori pentole a induzione in base a materiale, diffusione del calore, brand, facilità di pulizia e prezzo in modo da aiutarvi a scegliere gli accessori giusti per il vostro piano cottura.

Le 12 migliori pentole a induzione

Nella nostra classifica abbiamo individuato diversi modelli di pentole per la cucina ad induzione con relative specifiche su caratteristiche e materiali.

In questo modo potrete decidere se acquistare singole pentole o intere batterie, valutare lo spessore del fondo, l'ampiezza o gli altri accessori extra che potrebbero esservi utili.

1. Lagostina Smart Batteria a induzione 9 Pezzi

Il set a induzione di pentole Lagostina Smart è composto da una pentola 22 cm e 3 casseruole di dimensioni differenti, 14 cm, 18-22 cm e 24 cm accessoriati di coperchio in vetro. L'interno è satinato e l'esterno realizzato con lucidatura.

Il fondo della batteria di pentole a induzione Loseal Plus a tre strati ad alto spessore assicura una migliore diffusione del calore. Le pentole sono in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie e caratterizzato da manici saldati dalla presa sicura.

Il set è adatto a cucina a induzione, piastra elettrica, fornello a gas o in vetroceramica alogena radiante.

2. Barazzoni Chef Line Set Pentole a induzione

Il Set chief line di Barazzoni è caratterizzato da una batteria di 5 pezzi in acciaio inossidabile per cottura ad induzione. Il fondo triplen a 3 stati in acciaio e alluminio assicura un'ottimale distribuzione del calore nelle pentole e le rende perfette per cucinare su un piano a induzione o anche a gas.

La satinatura interna rende più semplice la pulizia di ciascuna pentola e le maniglie in acciaio tubolare hanno una finitura lucida.

Un set di pentole da cucina ad induzione professionale che saprà darvi grandi soddisfazioni ai fornelli.

3. Lagostina Pentola Multicottura con Doppio Cestello

La pentola per cottura a induzione multifunzione Lagostina è stata sviluppata in collaborazione con lo Chef Simone Rugiati. Molto comoda per cuocere anche alimenti diversi grazie al doppio cestello.

I manici con inserto in silicone antiscivolo vi facilitano in cucina, il coperchio in vetro forato, invece, permette al vapore in eccesso di uscire.

Il modello 22 cm di Lagostina oltre ad essere adatto per la cucina a induzione è perfetto da usare anche su altri tipi di fornello.

4. Karcher Mia Set 5 Pentole per cucina a induzione

Il set Karcher Mia è composto da una batteria di 5 pentole per cottura a induzione in acciaio inossidabile di qualità 18/8. Oltre a poter essere utilizzate su fornelli a induzione, questo set di pentole è resistente anche al forno, per cotture fino a 180° C.

Grandi maniglie in plastica resistenti al calore, bordo svasato per permettere di versare facilmente il contenuto e fondo termico incapsulato da 3 mm.

Le pentole Mia di Karcher sono realizzate in acciaio inox e sono dotate di coperchi in vetro. La batteria è composta da tre pentole per cottura a induzione (16, 20 e 24 cm), una casseruola con manico da 16 cm e una padella 24 cm. Tutte sono lavabili in lavastoviglie.

5. Barazzoni Pentola Tummy per cucina a induzione

La pentola Tummy di Barazzoni 18 cm è in acciaio inox ed è disponibile anche in altre dimensioni. Il Fondo Triplen a 3 strati acciaio-alluminio-acciaio è ideale per garantire un' ottimale distribuzione del calore sia con piani cottura a induzione che di altra tipologia.

Le maniglie acciaio in tondino servono a dissipare il calore e la satinatura interna rende più semplice la pulizia della pentola, che potrete lavare anche comodamente in lavastoglie.

6. AmazonBasics Set 3 Pentole Antiaderenti a Induzione

La batteria a induzione AmazonBasics include 3 pentole ad induzione in acciaio inossidabile 18/10 con ampiezza 16 cm, 20 cm, 24 cm.

Design leggero, fondo incapsulato e resistente per assicurare una corretta distribuzione del calore durante la cottura a induzione. I manici sono in silicone, resistente al calore, e i coperchi in vetro temperato sono ventilati e adatti anche alla cottura in forno (fino a 177°).

Il set di pentole a induzione è lavabile in lavastoviglie ed è adatto a tutti i piani cottura.

7. Ikea pentola a induzione 365

Pentola con coperchio Ikea per cottura ad induzione realizzata in acciaio inox.

Pratica da utilizzare grazie ai due manici laterali per spostarla facilmente. Lo spessore del fondo e l'acciaio inox assicurano una buona propagazione del calore.

8. K&G Pentole in Acciaio Inox per Piano Cottura a Induzione

Il Set tre pentole K&G in acciaio inox 18/10 resistente riesce a distribuire il calore correttamente ed è perciò indicato per piani cottura ad induzione. Il fondo termico ha uno spessore di 3.5mm e un'anima in alluminio incapsulata per assicurare una diffusione uniforme del calore.

Oltre ai classici fornello o a quelli ad induzione, la batteria può essere utilizzata anche in forno -fino a 180° C. Comodo il lavaggio che può avvenire anche in lavastoviglie.

Le pentole ad induzione K&G sono dotate di coperchi in vetro, molto resistenti, caratterizzati da sistema di scolatura e foro integrato per la fuoriuscita del vapore in eccesso.

Caratteristica molto interessante è che ciascun pezzo del set è dotato di indicazione di riempimento, grazie alla quale potrete misurare i liquidi all'interno della pentola.

9. Lagostina Briosa Set per Induzione

La batteria Lagostina Briosa è caratterizzata da pentole ad induzione in acciaio inossidabile con satinatura interna.

Il set è composto da pentola, casseruola fonda, padella, casseruola con manico lungo e tegame. In più troverete oltre ai coperchi, anche altri accessori per cucinare come mestolo e prendispaghetti, tutto lavabile in lavastoviglie.

Il fondo lagoseal plus a 3 stati assicura un ottimo spessore, i manici in silicone, invece, sono resistenti alle temperature elevate del forno fino a 210° C.

10. Aeternum Divina – Pastarella ad induzione

Il modello Pastarella di Aeternum Divina è venduto insieme al comodissimo scolapasta. Entrambi i pezzi sono in acciaio inox, compatibile con piastre a induzione.

Le maniglie sono in acciaio rivettato e il fondo è in triplo stato acciaio/alluminio/acciaio per assicurare la massima resistenza.

11. Aeternum Madame Petravera Plus

Il set Madame Petravera per cucina a induzione è caratterizzato da pentole e padelle con superficie antiaderente. Il corpo è in alluminio forgiato ad alto spessore, i manici soft touch sono ergonomici.

Una linea completa per cucinare con i vostri fornelli a induzione senza danneggiare le pentole.

12. GSW Montreal pentola con coperchio in vetro

GSW Montreal 17,5 cm in acciaio inox lucidato con coperchio in vetro. Il fondo incapsulato extra forte è perfetto per piastre a induzione e altri tipi di piani cottura.

Questa pentola può essere utilizzata anche in forno fino ad una temperatura di 240°C.

Come scegliere le padelle ad induzione

Se avete un piano per cucina ad induzione e siete in cerca degli accessori giusti per cuocere i vostri cibi allora dovete conoscere i fattori da cercare in una buona pentola.

Dovrete accertarvi che il fondo sia spesso, che i materiali siano di buona qualità e che anche i manici siano ergonomici e resistenti al calore.

Se avete da poco cambiato cucina e cercate diverse tipologie di accessori vi consigliamo di acquistare le batterie di pentole, interi set a induzione che includono pentole di diverse dimensioni e spesso anche padelle e altri accessori.

Materiali

Sicuramente uno dei principali elementi di valutazione che influisce sulla cottura e anche sulla durata degli utensili per cucinare.

L' acciaio inox è quello più utilizzato grazie alla resistenza di questo materiale, difficile da corrodere o comunque da danneggiare. Molti brand preferiscono un interno satinato più resistente ai graffi e soprattutto più facile da pulire.

è quello più utilizzato grazie alla resistenza di questo materiale, difficile da corrodere o comunque da danneggiare. Molti brand preferiscono un interno satinato più resistente ai graffi e soprattutto più facile da pulire. A seguire sicuramente il rivestimento in pietra , il migliore per non far attaccare i cibi e anche per cucinare più sano e con meno condimento.

, il migliore per non far attaccare i cibi e anche per cucinare più sano e con meno condimento. Anche l'alluminio è impiegato nella loro realizzazione, anche se prevalentemente viene utilizzato per il triplo stato del fondo assieme all'acciaio. Un buon conduttore di calore e sicuramente più economico di altri materiali.

è impiegato nella loro realizzazione, anche se prevalentemente viene utilizzato per il triplo stato del fondo assieme all'acciaio. Un buon conduttore di calore e sicuramente più economico di altri materiali. Meno diffusi i modelli in ceramica o marmo , entrambi semplici da pulire e ideali per cuocere con poco olio. Questo genere di rivestimento è sicuramente più costoso.

, entrambi semplici da pulire e ideali per cuocere con poco olio. Questo genere di rivestimento è sicuramente più costoso. Silicone per i manici laterali della pentola, un grande amico in cucina proprio perché resiste bene al calore ed evita che vi scottiate mentre siete ai fornelli. Rinomato per essere molto più ergonomico dell'acciaio perché assicura un maggior grip alle dita.

per i manici laterali della pentola, un grande amico in cucina proprio perché resiste bene al calore ed evita che vi scottiate mentre siete ai fornelli. Rinomato per essere molto più ergonomico dell'acciaio perché assicura un maggior grip alle dita. Vetro, in particolare quello temperato, per i coperchi. Non sempre questi ultimi sono inclusi nella confezione ma in tal caso state sicuri che la maggior parte dei brand utilizzano questo materiale. Vi permette di guardare i cibi in cottura senza doverli scoperchiare. Spesso sono muniti di un piccolo foro che permette al vapore in eccesso di fuoriuscire.

Spessore e fondo

Lo spessore è un fattore decisivo proprio perché favorisce una distribuzione del calore omogenea e anche più veloce all'interno della pentola, rendendo migliore la cottura degli alimenti.

Per quanto riguarda il fondo i modelli migliori hanno un triplo strato di rivestimento -acciaio, alluminio e acciaio, che assicura resistenza e ed evita di bruciare gli alimenti.

Ricordatevi di verificare se il fondo sia antiaderente, in questo modo si eviterà che i cibi restino attaccati all'interno della pentola.

Set o Singole

Le pentole possono essere vendute singolarmente o anche in set. Naturalmente all'inizio conviene acquistare un set, una vera e propria batteria di pentole per cucinare a induzione, e poi integrarlo con componenti singole in base alle proprie necessità. In effetti sono diversi gli accessori e utensili che vi troverete a comprare nel tempo per avere tutto il necessario per il vostro nuovo piano cottura.

Certificazione

Se avete già acquistato un nuovo set o state per farlo accertatevi che la padella sia realmente adatta per i piani cottura ad induzione.

Marca

Prediligete brand affidabili e aiutatevi anche con le recensioni degli utenti che già hanno acquistato il prodotto che avete scelto.

Tra i migliori marchi italiani per pentole ad induzione sicuramente Barazzoni e Lagostina, ottima qualità dei materiali per assicurarvi set di pendole dalla lunga durata.

Altri rinomati brand come lo svedese Ikea o AmazonBasics offrono alternative molto più convenienti dal punto di vista del prezzo.

Accessori extra

Molti brand includono alcuni accessori molto utili: primo fra tutti il coperchio, generalmente in vetro e con foro per il vapore.

Tra gli altri strumenti per cucinare apprezzati dai consumatori sicuramente lo scolapasta e il cestello multi-cottura per cuocere in contemporanea anche cibi diversi.

Alcuni marchi includono anche schiumarola, mestolo o altri utensili che possono aiutarvi in cucina.

Pulizia

La maggior parte delle pentole per cottura a induzione oltre ad essere facili da lavare con detergente per piatti e spugnetta, possono essere anche messe in lavastoviglie.

Il lavaggio in lavastoviglie è sicuramente più comodo, in ogni caso ricordate sempre di asciugare le pentole lavate con un panno morbido.

Un ulteriore accorgimento per evitare che possano graffiarsi è quello di impilarle l'una nell'altra solo se il fondo dell'una non tocca l'interno dell'altra. Qualora così non fosse potrete utilizzare panni morbidi o dei semplici scottex per impedire che le due superfici entrino a contatto.

Come capire se una pentola è ad induzione

Le pentole ad induzione possono essere utilizzate anche su cucine a gas, nel caso in cui si abbia un piano cottura misto, con fornelli a gas e piastre ad induzione

Quando si acquistano le padelle a induzione è necessario accertarsi che siano realmente progettate per essere usate con le cucine a induzione. In caso contrario potrebbero deformarsi, oltre che danneggiare la piastra con materiali non idonei.

Generalmente troverete questo simbolo sulla confezione che certifica che la pentola è progettata per cucine a induzione.

In caso in cui però non fosse certi potreste effettuare un velocissimo test: quello della calamita. Se la pentola è ad induzione la calamita resterà attaccata al fondo esterno.