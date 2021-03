Se vi state chiedendo perché acquistare un minipimer, elettrodomestico conosciuto anche come frullatore ad immersione, la risposta è semplice: è pratico, facile da utilizzare ed è capace di realizzare diverse preparazioni. Con un minipimer, infatti, è possibile preparare maionese, salse, frullati di frutta, passati di verdura, il tipico pesto alla genovese, ma anche humus di ceci e tanto altro.

Anche se ricorda molto un frullatore, il minipimer ha il vantaggio di frullare gli ingredienti direttamente all’’interno delle pentole o delle ciotole. Inoltre, se dotato dei giusti accessori, può svolgere anche alcune funzioni dei robot da cucina, con il vantaggio di essere meno ingombrante. Proprio per tutti i suoi vantaggi è molto diffuso nelle cucine.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo stilato la classifica dei migliori minipimer del 2021 attualmente disponibili anche su Amazon, prodotti da marchi come Braun, Kenwood, KitchenAid e Bosch.

Classifica dei 10 migliori minipimer attualmente disponibili in commercio

Partiamo subito con la classifica dei migliori minipimer disponibili in commercio, selezionati in base al rapporto qualità/prezzo, alle recensioni degli utenti e al design per cercare di soddisfare le esigenze di tutti gli acqurenti.

1. Braun MQ7087X MultiQuick 7

Ideale per: utilizzo semi-professionale

Prezzo: circa 125 euro

La prima proposta della nostra classifica è il minipimer Braun MQ7087X MultiQuick 7 che può raggiungere una potenza massimo di 1000 watt e con un solo pulsante permette di variare la velocità di lavorazione in base alle proprie esigenza. Tra i modelli Braun, è quello più potente ed innovativo, infatti, presenta molte novità tecnologiche: prima fra tutte la tecnologia ActiveBlade che consente alle lame di muoversi verticalmente per lavorare anche gli ingredienti più duri. Inoltre, grazie alla conformazione della campana a 6 piedi, la cucina resta pulita perché riesce a contenere tutti gli schizzi. Oltre al minipimer, nel prezzo sono inclusi anche un robot da cucina da 1.5 l, una frusta a filo, un accessorio schiacciapatate, un minitritatutto da 350 ml e un bicchiere graduato da 600 ml in plastica senza bpa.

Potenza: 1000 watt

Pro: la potenza del minipimer consente di lavorare qualsiasi alimento ed ottenere tutte le consistenze desiderate. Inoltre, è corredato da un numero elevato di accessori che lo rendono molto versatile.

Contro: alcuni utenti non sono totalmente soddisfatti della qualità della plastica degli accessori ma hanno comunque confermato che nel complesso si tratta di un prodotto di ottima qualità.

2. Bamix BX SL RD

Ideale per: uso professionale

Prezzo: circa 180 euro

Bamix propone un minipimer Swissline professionale che nonostante abbia un motore che raggiunge solo 200 watt di potenza, grazie al sistema di corrente alternata, riesce a garantire ottime prestazioni. Infatti, è in grado di lavorare ingredienti per lungo tempo senza surriscaldasi. Con questo minipimer è possibile, non solo cucinare ottime vellutate, ma anche tritare carne e realizzare creme e pesti squisiti. L'asta permette una buona manualità perché è alta 14 cm così come il cavo estensibile fino a 2,7 m.

Potenza: 200 watt

Pro: è un ottimo frullatore ad immersione destinato ad un uso professionale perché grazie al sistema di alimentazione a corrente alternata è in grado i frullare anche per temp più lungh.

Contro: considerata la bassa potenza del motore potrebbe lavorare con difficoltà composti più corposi, resta comunque efficiente per tutti i liquidi.

3. Kenwood HDP408WH

Ideale per: chi cerca un'alternativa al robot da cucina

Prezzo: circa 150 euro

Continuiamo la nostra classifica con il minipimer Kenwood HDP408WH che grazie al sistema Triblade è in grado di lavorare tutti gli ingredienti e i composti più difficili come la frutta per realizzare frullati d'eccezione. Il motore ha una potenza di 800 watt ed è possibile regolare la velocità in base alle proprie esigenze con la possibilità di scegliere la funzione turbo all'occorrenza. Grazie alla forma ergonomica e al grip del manico, il minipimer può essere usato in totale sicurezza anche con le mani bagnate. Oltre al frullatore ad immersione, ci sono in dotazione uno schiacciaverdure in metallo dotato di pala in plastica, due setacci in acciaio inox, un tritatutto da 0,5L, una frusta a filo, un bicchiere graduato da 0,75 L in plastica senza BPA con coperchio e manico e un accessorio SOUP XL.

Potenza: 800 watt

Pro: grazie all'impugnatura ergonomica ed antigrip può essere usato in totale sicurezza anche quando si hanno le mani bagnate.

Contro: il costo può essere ritenuto eccessivo se comparato agli altri modelli ma è, comunque, giustificato dalle alte prestazioni che è in grado di offrire.

4. Bosch MSM66120

Ideale per: uso classico e ghiaccio

Prezzo: circa 35 euro

Bosch ha messo in commercio questo minipimer ErgomMixx adatto per frullare piccole quantità di composti. Il motore ha una potenza di 600 watt ed è possibile regolare la velocità scegliendo il livello necessario tra i 12 disponibili. Il piede ad immersione è realizzato in acciaio inox e comprende ben 4 lame per tritare facilmente tutto. Anche in questo caso, si tratta di un mixer molto comodo e facile da maneggiare perché ha un impugnatura soft touch ed ergonomica. Inoltre, la pulizia è molto semplice perché il piede si stacca con un semplice click.

Potenza: 600 watt

Pro: i materiali con cui è realizzato il minipimer lo rendono molto resistente all'usura e alle alte temperature.

Contro: l'azienda raccomanda di utilizzarlo solo per la preparazione di piccole quantità di composti.

5. Bosch MSM67170 ErgomMixx

Ideale per: lavorare anche gli ingredienti più duri

Prezzo: circa 90 euro

Questo minipimer MSM67170 Bosch è la versione più aggiornata del frullatore ad immersione descritto in precedenza, prodotto dal medesimo brand. In questo caso di tratta di un minipimer il cui motore ha una potenza superiore, da 750 watt, che permette di lavorare quantità maggiori di composti per realizzare zuppe, vellutate e creme perfette. Con la lama a 4 ali è possibile tritare, senza alcuno sforzo, anche il ghiaccio. In dotazione sono consegnati anche un minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità, le lame tritaghiaccio in acciaio inox, la frusta in acciaio inox per impasti morbidi con adattatore e un bicchiere trasparente graduato.

Potenza: 750 watt

Pro: è un' evoluzione del modello precedente in grado di lavorare e frullare quantità maggiori ed andare incontro alla esigenze di famiglie più numerose

Contro: gli utenti hanno lamentato la difficoltà di trovare pezzi di ricambio online ma l'azienda è totalmente a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria in caso di malfunzionamenti.

6. KitchenAid 5KHB2531EWH

Ideale per: chi cerca un prodotto versatile

Prezzo: circa 100 euro

Il frullatore ad immersione 5KHB2531 KitchenAid è uno dei minipimer più versatili in commercio perché consente di tritare, sminuzzare e montare il latte senza alcuni difficoltà. Infatti, è possibile impostare la velocità di cui si necessita tra le cinque disponibili per aver un risultato più che soddisfacente. Questo frullatore è molto facile da usare e non è neanche fastidioso perché il suo motore da 180 watt è molto silenzioso. Incluso nell'ordine troverete anche un bicchiere graduato da 700 ml con coperchio.

Potenza: 180 watt

Pro: è tra i frullatori ad immersione più silenziosi, quindi, può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata senza arrecare fastidio.

Contro: alcuni utenti avrebbero gradito ricevere qualche accessorio in più insieme al minipimer per aumentarne la versatilità ma possono essere acquistati comodamente su Amazon.

7. Ariete 884 Pimmy Easy

Ideale per: chi cerca un prodotto economico

Prezzo: circa 25 euro

Continuiamo la nostra classifica con il minipimer Pimmy Easy di Ariete, è un modello più economico con il quale è possibile comunque preparare dei buoni frullati, delle ottime zuppe e addirittura creare dei cocktail direttamente a casa propria. In questo caso, è possibile scegliere solo tra due differenti livelli di velocità che sono in grado di garantire comunque un'ottima lavorazione. Questo frullatore ad immersione ha un motore da 350 watt ed è realizzato in lega di acciaio e plastica.

Potenza: 350 watt

Pro: è tra i frullatori ad immersione più economici, utilizzabile tranquillamente per uso domestico non intensivo, che svolge perfettamente le funzioni per le quali è tarato.

Contro: il minipimer è venduto senza nessun accessorio in dotazione quindi bisognerà acquistarli separatamente se si pensa di averne bisogno.

8. Imetec HB2 100

Ideale per: preparati dalla consistenza liquida

Prezzo: circa 20 euro

Imetec HB2 100 è un minipimer molto pratico e funzionale in grado di preparare vellutate, frullati, salse e pappe per bambini. Il motore ha una potenza di soli 170 watt e la velocità è sempre la stessa ma possiede un comodo tasto turbo per i composti più difficili. La struttura ha una forma ergonomica ed è in plastica mentre le lame sono in acciaio inox.

Potenza: 170 watt

Pro: è un minipimer molto facile da usare e leggero perfetto per la preparazione veloce delle pappe per neonati e bambini.

Contro: è possibile lavorare solo ad un'unica velocità ma è presente la funzione turbo per compost più difficili.

9. Aicok 2 in 1

Ideale per: preparare succhi di frutta e frullati

Prezzo: circa 30 euro

Se state pensando di seguire un'alimentazione più sana, il frullatore ad immersione Aicok vi sarà di grande aiuto. Infatti, con questo minipimer è possibile fare succhi di frutta, frullati, vellutate e zuppe. Il motore da 400 watt è pari a quello di un modello professionale ed è anche silenzioso, quindi, può essere usato in qualsiasi momento senza disturbare. Anche questo modello utilizza la tecnologia splash control per parare gli schizzi ed evitare che la cucina si sporchi.

Potenza: 400 watt

Pro: grazie alla forma a campana splash control del piede gli schizzi sono parati e la cucina non si sporca eccessivamente.

Contro: non sono state rivelate criticità da parte degli utenti.

10. Moulinex DD6558

Ideale per: chi vuole un minipimer senza filo

Prezzo: circa 39 euro

Siamo arrivati alla fine della nostra classifica con il minipimer quickchef di Moulinex, un frullatore ad immersione senza filo con un motore dalla potenza di 1000 watt e con la velocità regolabile tra 10 livelli differenti. È uno strumento molto facile da usare e comodo perché ha un'impugnatura ergonomica, antiscivolo e dei comandi intuitivi. Le parti in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie. Oltre al mixer, sono inclusi anche un bicchiere, un tritatutto e una frusta.

Potenza: 1000 watt

Pro: è uno dei frullatori ad immersione che vanta il miglior rapporto qualità/prezzo se si considera la potenza del motore e gli accessori forniti dalla stessa azienda inclusi nel prezzo.

Contro: è realizzato principalmente in plastica ma nonostante questo risulta molto resistente.

Cosa si può fare con un minipimer?

Il minipimer è un elettrodomestico molto versatile che permette di preparare svariate ricette per la realizzazione di piatti, cibi o bevande. Con le lame del frullatore ad immersione è possibile frullare i legumi, le verdure ed i tuberi per cucinare delle deliziose vellutate, passati di verdure, zuppe ed anche il purè. È molto utile anche per la preparazione di creme, salse come la maionese, di pesti come quello di basilico o per montare le mousse e gli albumi delle uova. I frullatori più potenti e resistenti, in grado di lavorare il ghiaccio sono usati anche per gli smoothies, i frappé e il gelato. Infine, un minipimer può rivelasi un ottimo alleato quando dobbiamo preparare le pappe per i neonati ed i bambini piccoli.

Vantaggi e svantaggi di un minipimer

Il minipimer offre molti vantaggi rispetto ad un robot da cucina come la possibilità di lavorare gli ingredienti direttamente nella pentola o nella ciotola dove sono stati cucinati, ha generalmente un prezzo più basso ed è più facile da maneggiare. Addirittura, i modelli senza filo possono essere usati ovunque senza dover pensare se il cavo è abbastanza lungo. L'unico svantaggio di un frullatore ad immersione è che non è adatto a lavorare gli impasti duri e per lavorazioni molto complesse o che prevedono grandi quantità potrebbe risultare inadeguato.

Come scegliere il migliore minipimer

Il minipimer è un elettrodomestico con una struttura molto semplice che è pressoché la stessa per tutti i modelli e si divide in due parti: l'impugnatura dove risiede il motore e la gamba con il piede dove ci sono le lame che tritano e frullano gli ingredienti. Le differenze principali, invece, riguardano la potenza del motore, che può variare tra gli 800 watt e i 1200 watt, e i diversi livelli di velocità tra cui scegliere per lavorare anche gli ingredienti più duri come il ghiaccio ed ottenere preparati con consistenze differenti. Generalmente, hanno tutti l'impugnatura ergonomica ed antiscivolo realizzata in plastica mentre il piede con le lame è in acciaio inox che resistono bene anche se immersi nei cibi molto caldi. I modelli più moderni, grazi alla tecnologia EasyClick, consentono di sganciare la gamba dall'impugnatura così da poter lavare le componenti in acciaio separatamente in lavastoviglie. Infine, per poter avere un frullatore ad immersione veramente versatile bisogna sceglierne uno che abbia diversi accessori in dotazione come il bicchiere graduato, il tritatutto, la frusta a filo per montare, lo schiacciapatate e il passaverdure.

Dove acquistare un minipimer

Il minipimer può essere acquistato in tutti i negozi di articoli per la casa ed elettrodomestici come Mediaworld o Unieuro oppure sugli e-commerce come Amazon. Nella sezione dedicata agli elettrodomestici da cucina potete trovare numerosi modelli, delle migliori marche com Kenwood, KitchenAid, Bosch o Braun, leggere le schede prodotto e fare una comparazione per scegliere quello più adatto alle esigenze della vostra famiglia.