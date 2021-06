Le infradito, chiamate anche flip-flops, sono delle calzature aperte, sia da uomo che da donna, perfette da indossare in estate, al mare, in piscina o sotto a look casual, perché tengono il piede libero, comodo e fresco, anche nelle giornate più calde. Realizzate in materiali impermeabili e resistenti all'acqua, come gomma o cuoio, le infradito sono caratterizzate da una suola piatta, che sostiene la pianta del piede, e da due fascette incrociate, a forma di Y, che separano l'alluce dal secondo dito del piede, assicurando il massimo comfort.

Comode, fresche e leggere, le infradito sono l'accessorio moda mare più utilizzato dell'estate, anche perché si abbinano perfettamente a shorts, gonne, bermuda, jeans e altri capi d'abbigliamento per il tempo libero. Le migliori marche di infradito sono Havaianas, Birkenstock, Crocs, Reef e Ipanema; ogni anno, questi brand disegnano un'ampia gamma di modelli, sia maschili che femminili, che variano per design, materiale e colore.

Scopriamo insieme la classifica delle migliori infradito da uomo e da donna, le offerte dai prezzi più interessanti e i modelli di tendenza del 2021.

Le 7 migliori infradito da uomo del 2021

In base alle tendenze moda dell'estate, abbiamo stilato una classifica delle infradito da uomo più comode e delle migliori marche. La selezione include diversi modelli da mare per lui, quelli casual da passeggio e anche i più eleganti sandali a infradito, da poter indossare anche tutti i giorni.

1. Havaianas Brasil

Le più acquistate di sempre per il prezzo competitivo e l'iconico design sono le infradito Havaianas Brasil Logo. Disponibili in diverse colorazioni e taglie, hanno una comoda suola piatta e ampia, perfetta anche per chi ha la pianta del piede più larga. Questo modello, essendo interamente realizzato in gomma, è resistente all'acqua ed è quindi il più indicato da utilizzare come infradito da mare e da piscina, indossabile anche sotto la doccia.

Le flip flops Brasil Logo sono unisex, adatte quindi anche al piede femminile. Hanno una vestibilità normale e possono variare per misura, dal numero 33 fino al 46, e anche per colore: si val dal classico giallo con banda verde, ai colori più sobri come il nero, il blu o il grigio, fino a nuance più audaci come il bordeaux, il verde mela o l'arancio -da scegliere a seconda dei gusti.

2. Infradito Reef Fanning

Le Reef Fanning, le infradito da uomo più comode realizzate da Reef, uno dei migliori brand di calzature maschili, sono il modello di maggior tendenza dell'estate. Molto apprezzate sia per comfort che per qualità dei materiali. Il particolare che contraddistingue questo modello è proprio la suola che è caratterizzata da un comodo ammortizzatore e, nella parte inferiore, ha la particolarità di avere un apribottiglie integrato.

Vestibilità normale, misure disponibili dal numero 35 al 50, perfette anche per chi ha un numero di scarpa più grande, e sono disponibili in molte colorazioni diverse.

3. Havaianas Top Camu

Le Havaianas Top Camu sono delle infradito uomo da mare del rinomato brand Hawaianas caratterizzate da una fantasia camouflage, molto di tendenza negli ultimi anni. Hanno un'ottima vestibilità dovuta alla larghezza della suola piatta, ideale anche per chi ha una pianta del piede più larga. Realizzati interamente in gomma, sono tra le ciabatte maschili più acquistate per la spiaggia e la piscina.

Questo modello da uomo veste normale ed è disponibile in diverse taglie dal numero 37 fino al 46 e anche in altre fantasie.

4. Ipanema infradito CLAS Brasil II Ad

Interamente realizzate in gomma, per assicurare la totale impermeabilità, le Ipanema Brasil CLAS Brasil II Ad sono tra le infradito da uomo più di tendenza del 2021 e sicuramente tra le più scelte per la spiaggia e per la piscina. Questo modello è disponibile dal numero 39/40 fino alla misura 47/48 e in moltissime colorazioni tra cui questa particolare nuance di nero e verde, blue, grigio, verde, giallo e ancora altri colori.

Vestono leggermente più piccole di altri modelli e si consiglia di acquistare un numero in più rispetto alla solita taglia di scarpe.

5. Birkenstock Schuhe Gizeh Eva Normal

Comodità ed eleganza sono le parole d'odine per i sandali a infradito Birkenstock Schuhe Gizeh Eva Normal, un modello interamente in EVA di altissima qualità, pensato anche per il mare. Sono molto leggere e hanno una pianta molto comoda grazie al plantare sagomato dalla forma ergonomica e al supporto con arco. Il modello Gizeh in EVA è uno dei migliori infradito per uomo per tenere il piede libero e comodo, ideali da indossare sia in vacanza che in città, anche sotto a look casual.

Ottima vestibilità grazie alla chiusura Schlupf regolabile che può essere allargata o stretta in modo da adattare la calzatura al proprio collo del piede. Il modello è disponibile in diverse misure, alcune anche a pianta larga, e anche in differenti tonalità.

6. Crocs Baya Summer Flip U

Le infradito da uomo più comode sono indubbiamente le Crocs, tra cui figura il modello Baya Summer Flip U. Stile sportivo, leggerezza e comfort per questo sandalo infradito dell'iconico brand americano. La suola è comodissima alta 2,8 cm per dare ancora più stabilità alla pianta del piede. Materiali resistenti, leggeri e soprattutto impermeabili per evitare che possano bagnarsi o rovinarsi stando a contatto con l'acqua.

Hanno una vestibilità conforme alla taglia indicata e sono disponibili in diversi numeri dal 36/37 fino al 48/49.

7. Birkenstock Ramses Birko-Flor

Le Birkenstock Ramses Birko-Flor sono la scelta più indicata per chi cerca un sandalo infradito uomo più elegante, da indossare per passeggiare in città e dare un tocco casual al proprio outfit. Si tratta di un paio di infradito molto comode in pelle scamosciata, per la fodera del plantare, tomaia in materiale sintetico Birko-Flor®, suola in EVA e plantare dalla forma anatomica in sughero-lattice.

Calzano bene, la vestibilità è normale e hanno un pratico cinturino con fibbia regolabile. Le Birkenstock Ramses sono tra i sandali da uomo più di tendenza degli ultimi anni e possono essere indossate con jeans, bermuda, camicie di lino e altri capi d'abbigliamento tipici della stagione estiva.

Le 7 migliori infradito da donna per il mare del 2021

Di seguito vi presentiamo una classifica delle migliori infradito da donna scelte per marca e tendenze da indossare per essere sempre alla moda, anche quando si va al mare, in spiaggia o in piscina.

1. Havaianas Luna

Tra le infradito da donna più comode e cool dell'estate ci sono le Havaianas Luna: comode calzature aperte con chiusura a sandalo, perfette per tenere il piede comodo e anche più stabile. La pianta è piatta e antiscivolo, inoltre, essendo interamente realizzate in gomma, sono resistenti all'acqua e si asciugano molto rapidamente.

Facili da calzare, infilando il piede e accompagnando tra le dita la fascetta posteriore per farla aderire bene al tallone. La vestibilità è regolare e si consiglia di scegliere la taglia generalmente indossata per i sandali aperti.

2. Havaianas Slim

Le Havaianas Slim sono tra le infradito da donna più apprezzate di questo brand, insieme alle classiche Havaianas Brasil Unisex, indicate anche per il piede maschile. La pianta è piatta e leggermente più sollevata nella parte del tallone, per dare maggior stabilità al piede. Sono fatte in gomma, un materiale ideale perché non si rovina a contatto con salsedine o cloro, oltre al fatto che si asciuga in pochissimo tempo.

A seconda della taglia si potrà scegliere tra vestibilità slim, per pianta stretta, e vestibilità regular. Il modello è acquistabile in diverse colorazioni: fucsia, rosa, giallo, nero e molti altri colori.

3. Ipanema Charm Ii

Per chi vuol essere sempre alla moda sia in vacanza che al mare, i sandali infradito da donna Ipanema Charm Ii sono uno dei modelli per lei più di tendenza di quest'estate. Un infradito con cinturino che fascia il collo del piede e del tallone, con decorazione frontale, da poter indossare al mare e in piscina, ma anche durante la giornata per una passeggiata o un aperitivo. Il cinturino è regolabile in modo da essere adattato alla propria caviglia.

La vestibilità è normale e il modello è disponibile anche in altri numeri, colorazioni -nero, blu, bianco, rosa, azzurro, e anche con altri decori.

4. Crocs Tongs

Nella classifica delle infradito mare da donna più alla moda non potevano di certo mancare le Crocs Tongs, le calzature aperte dell'iconico brand americano. Disponibili in tantissime diverse colorazioni, hanno una suola comoda ed ergonomica, sono realizzate in gomma impermeabile e presentano il logo nella parte posteriore, dove va appoggiato il tallone.

Vestibilità regolare, conforme alla taglia indicata, tanti colori estivi come il rosa, il verde, l'arancio, l'azzurro, il blu e molte altre nuance, da scegliere in base al proprio gusto.

5. Reef Ortho-Bounce Woven

Le Ortho-Bounce Woven sono le migliori infradito da donna con un po' di tacco. Il rialzo posteriore dona maggior comfort alla pianta del piede favorendo anche la camminata. Anche questo modello ha una suola in gomma antiscivolo, un tipo di tacco piatto, e una larghezza della pianta regolare. Si caratterizza per la particolare trama sulla fascia superiore che avvolge il piede.

La vestibilità è normale e si consiglia di scegliere la taglia che si indossa di solito per le scarpe aperte. Sono disponibili anche in altri colori e in diversi numeri dal 35 al 42.

6. Birkenstock Gizeh Eva donna

Un sandalo infradito da donna per il mare, che può essere indossato anche quotidianamente come scarpa aperta, è il modello Birkenstock Gizeh in EVA. Si caratterizzano per fibbia regolabile, design unico, plantare sagomato, suola ergonomica e materiale EVA resistente, adatto alla calda stagione. Uno dei colori di tendenza è proprio il verde khaki, ma le Gizeh in gomma sono disponibili in molte altre colorazioni: nero, rosso, blu, verde militare e altri, da selezionare in base alla taglia.

Vestibilità regolare e cinturino regolabile che consente di allargare la fascetta superiore, rendendole perfette anche per chi ha il collo del piede alto.

7. Roxy Liza Flip-Flops

Un modello perfetto per l'estate perché comodo ma anche esteticamente bello sono le Roxy Liza Flip-Flops. Queste infradito hanno una suola in gomma e la fascia superiore a Y in simil pelle. La suola è piatta, con un leggero rialzo verso il tallone, e la parte inferiore è antiscivolo.

Questo modello ha una vestibilità regular, le fascette sono piuttosto morbide ma, non essendo regolabili, in caso di collo del piede alto vi suggeriamo di leggere le recensioni delle donne che hanno già provato il prodotto.

Come scegliere i migliori infradito

Le infradito vanno scelte in base alla comodità delle suola, qualità dei materiali, numero del piede e vestibilità. Inoltre vanno acquistate anche a seconda dell'occasione d'uso e del proprio gusto personale: alcuni modelli, specialmente quelli in gomma, saranno più adatti per il mare, mentre i sandali infradito casual, in cuoio o pelle, potranno essere indossati, sia in vacanza che in città, sotto a diversi tipi di outfit.

Vediamo più nel dettaglio come scegliere le migliori infradito da donna e da uomo per essere alla moda e stare comodi.

Materiali

Le calzature estive, specialmente quelle da mare, devono essere realizzati in materiali resistenti all'acqua, meglio ancora se totalmente impermeabili, in modo da non rovinarsi con acqua, salsedine o cloro. Generalmente le infradito sono fatte in gomma, EVA, cuoio o pelle, materiali scelti perché capaci di resistere al sudore, alle calde temperature estive e che non si deteriorano a contatto con l'acqua.

I migliori per il mare sono sicuramente i modelli interamente in gomma, del tutto impermeabili; i più eleganti e particolari sono quelli che utilizzano cuoio, pelle o sughero per i dettagli di suola e pianta della scarpa.

Suole e plantari

Quando si acquista una calzatura, anche se aperta, è bene prestare attenzione a suole e plantari perché favoriscono una corretta postura e, in alcuni casi, possono anche alleviare la pressione su ginocchia, pianta del piede o dita. Il plantare, ovvero la parte delle infradito sulla quale si appoggia la pianta del piede, può essere di diversi tipi.

La gran parte delle flip-flips in plastica o gomma hanno dei plantari bassi e piatti, che permettono alla pianta del piede di trovare sostegno ma non particolare comodità. Le infradito di fascia più alta presentano dei plantari anatomici che conferiscono una stabilità maggiore al piede, solitamente sono realizzati in schiuma leggera. Altri modelli, invece, hanno plantari sagomati in EVA che aiutano a tenere il piede libero, ma soprattutto comodo e ben supportato. Le flip-flops più all'avanguardia, come il modello Reef che vi abbiamo presentato, presentano addirittura un ammortizzatore per rendere la camminata ancor più piacevole.

Inoltre, essendo la scarpa estiva più utilizzata nei mesi più caldi, i brand di calzature hanno cercato di renderle sempre più comode aggiungendo stampi anatomici, imbottiture o disegnando un plantare che segua perfettamente le linee della pianta del piede per assicurare una migliore stabilità e indossarli a lungo, senza alcun fastidio.

Design

Stile, colore, forma e fantasia cambiano soprattutto a seconda della moda del momento. Alcuni modelli vengono disegnati seguendo le tendenze e i colori dell'estate; molto alla moda negli ultimi anni sono proprio le Crocs, rinomate per la varietà di colori e la pianta del piede molto ergonomica. Altre infradito, invece, riprendono le linee dei modelli evergreen come le classiche Havaianas o le Ipanema, le più richieste ormai da anni. Tuttavia diversi brand, come Birkenstock, si distanziano dalle semplice moda mare e preferiscono creare dei veri e propri sandali infradito per uscire, contraddistinti da una suola ergonomica e un plantare sagomato che li rendono comodi anche per lunghe camminate.

Tra i tanti modelli online, oltre alle classiche flip-flops con doppia fascetta incrociata che ricorda la forma di una Y, ci sono anche i modelli monodito, che presentano un anello all'interno del quale va infilato solo l'alluce; quelli con una para più alta o con un piccolo tacco, e molti altri modelli più eleganti che presentano dettagli luminosi sulla fascia superiore, come borchie, brillantini, pietre colorate e altri decori, perfetti da indossare sotto a jeans, bermuda, pantaloncini, gonne lunghe e anche corte.

Taglia e vestibilità

La taglia delle infradito dipende dal proprio numero di piede; la vestibilità è regolare quindi di norma si sceglie la misura che si indossa solitamente per altri modelli di calzature aperte. Tuttavia vanno considerate alcune eccezioni come pianta larga o collo del piede alto. Nel primo caso sarà meglio scegliere un modello a suola piatta o che riporti espressamente la dicitura "pianta larga", in modo da assicurare il massimo comfort ai piedi. In caso di collo del piede alto, invece, sarà opportuno scegliere delle infradito con una fascetta incrociata meno accollata, oppure se si opta per una Birkenstock, quelle con chiusura regolabile, da allargare o stringere a seconda delle esigenze.

Marca

Quando si acquistano le calzature per l'estate è sempre consigliabile affidarsi a brand rinomati, che utilizzino materiali resistenti al sudore, alle alte temperature e anche all'acqua. Le migliori marche di infradito da uomo sono sicuramente Reef, Ipanema, Havaianas, Birkenstock e Crocs; i brand più apprezzati per i modelli femminili sono Havaianas, Crocs, Birkenstock, InBlu

Prezzo

Le infradito non sono tra le calzature più costose, tuttavia il loro prezzo può variare dai 13€ fino agli 80-90€, in base a brand e materiali impiegati. I modelli più economici sono quelli in gomma, quelli più costosi sono più lavorati e impiegano anche materiali più pregiati come cuoio, pelle o sughero. Spesso e volentieri quelli di maggior tendenza hanno costi ben più elevati della media, proprio perché di brand esclusivi o di collezioni limitate.