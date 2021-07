Coprire le imperfezioni con il fondotinta in estate, quando fa molto caldo, può sembrare un'impresa. Se però non volete rinunciare ad un incarnato impeccabile e uniforme neanche durante i torridi mesi estivi, allora l'unica soluzione è quella di utilizzare un fondotinta estivo.

Non tutti i fondotinta, infatti, sono adatti all'estate, ma esistono alcuni prodotti particolarmente leggeri, a rapido assorbimento e a lunga tenuta, formulati specificatamente per non ostruire i pori e per resistere al sudore e all'umidità, lasciando la pelle libera di respirare e di abbronzarsi in sicurezza.

Parliamo di fondotinta a tutti gli effetti, in grado di minimizzare le imperfezioni e rendere la pelle del viso liscia, compatta e levigata. Oggi in commercio esistono fondotinta estivi di diverso tipo: anti- age per pelli mature, con formule in stick o liquide, a media e alta copertura e resistenti all'acqua.

In questo articolo abbiamo stilato una classifica dei 12 migliori fondotinta per l'estate del 2021. Sono presenti prodotti di marchi con prezzi low cost che partono dai 6 euro, come ad esempio, quelli di Bourjois e NYX, e prodotti proposti da marchi più costosi, come Charlotte Tilbury, che possono arrivare a costare anche fino 80 euro.

Scopriamoli insieme!

I 12 migliori fondotinta leggeri estivi del 2021

Qui di seguito abbiamo stilato una lista dei migliori fondotinta leggeri per l'estate 2021. I seguenti prodotti sono stati selezionati in base alle loro formulazioni, alla resistenza al sudore e all'umidità, al rapporto qualità/prezzo e alle recensioni dei clienti Amazon che li hanno provati. Nella classifica, inoltre, sono presenti prodotti liquidi e in stick proposti sia da marchi low cost o più professionali e costosi.

1. Smashbox Studio Skin Foundation

Il fondotinta estivo idratante di Smashbox è un fondotinta liquido che resiste fino a 24 ore anche al sudore e all’umidità. Ha una formula delicata e ad alto potere idratante e offre una buona copertura media. Si applica con facilità e si assorbe rapidamente e la texture leggera si fonde perfettamente con la pelle. La sua formula contiene delle micro sfere che uniformano l’incarnato mascherando le imperfezioni e le discromie. Disponibile in 40 tonalità, contiene anche un fattore di protezione SPF 15.

"Ho comprato questo fondotinta per la mia pelle super secca e mi piace. La rende così bella e morbida! Ne vale sicuramente la pena", riferisce una cliente Amazon.

Pro: consistenza leggera e oil free e coprenza efficace, ma il punto di forza di questo prodotto è la capacità di resistere al sudore e all'umidità fino a 24 ore.

Contro: non si segnalano problematiche relative a questo prodotto, la maggior parte degli utenti si dicono soddisfatti dai risultati ottenuti.

Caratteristiche principali:

Ha un fattore di protezione SPF 10

Ha una consistenza liquida e leggera

Resiste per 15 ore al sudore e all’umidità

Ha una copertura media ed efficace.

2. Christian Dior Forever Undercover

Il fondotinta Undercover di Christian Dior è un fondotinta liquido ultra-fluido che ha un effetto seconda pelle. Assicura una copertura totale e resiste fino a 24 ore. Combina un controllo ottimale del colorito e un aspetto mat per un risultato a prova di baci. Ha una texture in grado di garantire una copertura opaca così elevata che rende superflua anche l'applicazione della cipria. Non lucida la pelle ed è quindi adatto anche per quelle miste e grasse. Disponibile in 15 tonalità.

"Copre le imperfezioni con un effetto naturale e resiste davvero molte ore, è stata la scelta vincente per la mia pelle. Inoltre ne basta davvero poco e col pennello si stende benissimo. Rende l'incarnato uniforme. Lo consiglio", riferisce un'altra utente.

Pro: il prodotto copre le imperfezioni con un effetto mat naturale e resiste davvero molte ore. I clienti che lo hanno acquistato lo consiglio principalmente per questo.

Contro: secondo alcuni clienti non sarebbe adatto alle pelli molto delicate, ma tutto dipende dal tipo di pelle e di utilizzo che se ne fa.

Caratteristiche principali:

È adatto alle pelli grasse

Non lucida la pelle

Resiste fino a 24 ore

Ha una copertura opaca

3. Charlotte Tilbury Hollywood

Il fondotinta per l'estate di Charlotte Tilbury è un fondotinta fresco, leggero e ideale per le pelli mature perché contiene una speciale formulazione anti – age ricca di antiossidanti. Inoltre, combina un'azione pigmentante e coprente al sistema Magic REPLEXIUM che agisce contro i segni dell'età riducendoli del 22% e un potere idratante che nutre la pelle in profondità. Inoltre, grazie al sistema AirCool dona una piacevole sensazione di freschezza sulla pelle, è idrorepellente e disponibile in ben 44 tonalità.

"Una pelle davvero levigata, come un filtro di bellezza. La pelle risulta più brillante e ringiovanita, idratata e senza pori!", dice una cliente che ha testato il prodotto.

Pro: contiene principi attivi antiinfiammatori e antiossidanti che donano un aspetto sano alla pelle e anche estratto di fiori di porcellana che conferiscono invece luminosità e una finitura opaca e brillante.

Contro: secondo alcuni clienti il prezzo potrebbe risultare leggermente sopra la media rispetto a prodotti simili.

Caratteristiche principali:

Ha una formula Waterproof, contro sudore e pioggia

Idrata in profondità la pelle

Ha una lunga tenuta

Contiene principi attivi anti-age

È disponibile in molte tonalità

Ha un profumo gradevole

4. Guerlain Lingerie De Peau

Il fondotinta Lingerie De Peau di Gueralain è un fondotinta con una texture leggerissima che scivola sul volto e si distingue per la sua fragranza fiorita e inebriante. Contiene infine, un’innovativa microrete Bio-Fusion che combina fibre stretch leviganti a fibre naturali di seta e lino che donano morbidezza e comfort per tutta la giornata fondendosi perfettamente con la pelle. Adatto ad ogni tipo di pelle è disponibile in 14 tinte ultra naturali.

"Il miglior fondotinta che abbia mai usato. Ho 48 anni e ho lottato per trovare qualcosa che si adattasse bene alla mia pelle e alle mie rughe. Questo fondotinta si stende facilmente e dura tutto il giorno. Lo comprerà di nuovo". Scrive un'utente soddisfatta.

Pro: il punto di forza di questo prodotto sono le tinte molto naturali che si adattano ai tipi di carnagione di norma più difficili da coprire.

Contro: secondo alcune clienti il costo sarebbe eccessivo per un prodotto che dopo 4 ore potrebbe necessitare di un ritocco.

Caratteristiche principali:

Ha un fattore di protezione solare SPF 30

Contiene fibre leviganti e proteine idratanti della seta che danno un’aspetto satinato

Ha una profumazione gradevole

5. MAC Pro Longwear

Il fondotinta Pro Longwear di Mac è un fondotinta liquido che si caratterizza non solo per un finish mat e opaco dovuto ai pigmenti micronizzati contenuti nella sua formula, ma anche per una copertura e una durata impareggiabili. Il suo finish leggero si fonde con la pelle e resiste all’acqua, al sudore e all’umidità. È Oil-free e dona alla pelle un aspetto sano, luminoso e levigato, proteggendo bene l'epidermide dagli agenti esterni. Disponibile in 33 tonalità.

"Sul viso non risulta per nulla pesante. Dona un effetto molto naturale nonostante sia super coprente utilizzando poco prodotto", asserisce una cliente che ha testato il prodotto.

Pro: vista la sua resistenza all'umidità è al sudore è particolarmente indicato per le situazioni di caldo torrido e temperature elevate. Ottima capacità levigante.

Contro: secondo alcuni clienti la profumazione del prodotto potrebbe essere migliorata e se non vien steso bene potrebbe creare macchie.

Caratteristiche principali:

Resiste ad acqua, sudore e umidità

Ha un'ottima tenuta

Ha una formulazione Oil-free

Ha un'ottima capacità levigante

6. Clessidra Vanish Seamless di Hourglass

Clessidra Vanish Seamless di Hourglass è un fondotinta stick rivoluzionario perché ha la copertura di un correttore e la leggerezza di una cipria. Con una consistenza liquida e facile da applicare, ha una concentrazione di pigmenti coloranti senza precedenti e fornisce la massima copertura con il minimo sforzo. Migliora le imperfezioni fino a 12 ore ed è disponibile in 32 tonalità versatili che si adattano perfettamente al tono naturale della pelle. Da "Blanc" a "Espresso", con tonalità difficilmente disponibili altrove come "alabastro" particolarmente apprezzata di chi ha la pelle dal sottofondo freddo.

"Piacevolmente soddisfatto da questo fondotinta, ottima copertura e lunga durata, lo adoro!", riferisce un'utente Amazon che ha testato il prodotto.

Pro: uno stick per fondotinta con la copertura di un correttore e la leggerezza di una cipria che dona una copertura completa e invisibile.

Contro: secondo alcuni clienti potrebbe avere un prezzo più basso vista e considerata la quantità del prodotto.

Caratteristiche principali:

Ha una formula Waterproof

È coprente e non secca la pelle

Ha una durata di 24 ore

È vegano

7. Can't Stop Won't Stop di NYX

Il fondotinta Can't Stop Won't Stop di NYX è un prodotto 3 in 1. Un correttore leggerissimo che si fonde con la pelle e copre le le imperfezioni, un illuminante e un contouring. Adatto a creare look diversi in base all’utilizzo, è disponibile in 24 tonalità ad alta pigmentazione. Ha un finish opaco che si stende facilmente e dura fino a 24 ore. Ha inoltre una formula vegana, senza ingredienti né derivati di origine animale.

"Ne serve davvero poco, il finish è mat e vellutato durante la giornata e non rilascia oli. Il contorno occhi rimane asciutto, donando una sensazione di freschezza" riferisce un'utente Amazon.

Pro: è un ottimo prodotto per chi cerca un fondotinta super opaco e con una lunghissima durata. Performante anche su pelli miste e grasse, ha una buona copertura senza però lasciare un effetto lucido o mascherone. La gamma di colori è ampia.

Contro: se si ha la pelle un po' secca, prima di usare il prodotto si consiglia di applicare una crema o un primer idratante e poi stendere il fondotinta velocemente perché tende ad asciugarsi in fretta.

Caratteristiche principali:

Ha un prezzo molto accessibile

Non è comodogenico

Si adatta a molti tipi di pelle

Ha tante tonalità fra cui scegliere

È vegano

Ha una lunga tenuta

8. Lancôme Skin Feels So Good

Il fondotinta liquido di Lancôme Skin Feels So Good è un prodotto innovativo che si prende cura della tua pelle anche dopo averlo rimosso. La sua formula ha una texture leggera arricchita da ingredienti come la glicerina vegetale, l'acido ialuronico e gli estratti di semi di Moringa, che migliorare e proteggere istantaneamente la tua pelle. Assicura un incarnato uniforme impeccabile, e luminoso, e nutre la pelle in profondità lasciandola dissetata e sana. Texture fresca a base d'acqua risveglia la tua pelle grazie a un immediato effetto idratazione. Disponibile in 8 tonalità.

"Non amo il fondotinta perché trovo che invecchi, ma questo prodotto assomiglia ad una BB cream. Nasconde in maniera naturalissima tutti gli inestetismi ed è talmente leggero che è perfetto per l'estate", asserisce un'altra utente Amazon.

Pro: il prodotto ha una formulazione e una texture molte leggera e simile ad una BB crem, per questo nasconde in maniera naturale tutti gli inestetismi, ed è perfetto per essere utilizzato in estate.

Contro: essendo altamente idratante potrebbe non risultare adatto a chi ha la pelle grassa perchè potrebbe renderla un po' lucida.

Caratteristiche principali:

Ha un alto potere idratante

Ha una texture leggerissima

Contiene ingredienti che migliorano e proteggono istantaneamente la pelle

9. Deborah Formula Pura

Il fondotinta Formula Pura di Deborah è formulato per donare un confort estremo alla pelle con una combinazione di principi attivi e di ingredienti di origine naturale che hanno proprietà idratanti e antiossidanti. Ha un’ottima copertura ma non crea l’effetto cerone. Facile da applicare grazie alla sua texture leggera e vellutata risulta scorrevole e si assorbe rapidamente. Ha un filtro anti inquinamento, è senza parabeni e protegge dalle aggressioni esterne idratando a fondo e nutrendo l’ epidermide. Disponibile in 11 tonalità.

"Copre perfettamente imperfezioni e pori dilatati senza causare fastidiosi effetti collaterali come aumento di sebo e pelle lucida. Ottimo prodotto, ancor di più per chi ha la pelle mista e i pori dilatati come la mia", afferma un'utente che ha testato il prodotto.

Pro: è adatto anche a pelli miste e grasse e questo lo rende un prodotto molto versatile e adatto a diversi scopi e utilizzi.

Contro: secondo alcuni clienti il prodotto è troppo liquido e per questo potrebbe non aderire abbastanza bene alla pelle.

Caratteristiche principali:

Contiene principi attivi di origine naturale antiossidanti

Ha una texture leggera ma coprente

Si asciuga velocemente

Ha un filtro anti inquinamento

10. Healthy Mix di Bourjois

Il fondotinta Healthy Mix di Bourjous è un fondotinta anti fatica che dona una pelle riposata, sana e luminosa. Arricchito con una miscela di vitamine C, E e B5, cancella istantaneamente le imperfezioni e i segni di stanchezza, e si assorbe con facilità per consentire anche in Estate un’abbronzatura fresca e luminosa. Proprio grazie alla sua formula non comodogena, infatti, non ostruisce i pori permette alla pelle di respirare. La sua consistenza fondente si adatta ad ogni tipo di pelle donando confort, copertura e idratazione fino a 16 ore. Disponibile in 3 tonalità.

"È la prima volta che acquisto questa marca e ne sono molto soddisfatta, ha una copertura media. Non truccandomi tutti i giorni se utilizzo prodotti troppo pesanti sento il mio viso soffocare e con questo non mi succede, anzi, neanche mi accorgo di averlo", scrive una donna che acquistato il prodotto su Amazon.

Pro: idrata e copre le imperfezioni senza appesantire. La sua formula che non ostruisce i pori è perfetta in estate per chi non riesce a rinunciare al make up neanche in spiaggia.

Contro: la maggior parte delle persone che lo hanno testato si sono dette soddisfatte e lo riacquisterebbero di sicuro.

Caratteristiche principali:

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Non è comodogenico

Contiene una miscela di principi attivi e vitamine che cancellano istantaneamente i segni della fatica

Resiste fino a 16 ore

11. Estée Lauder Double Wear Nude

Il fondotinta Double Wear Nude di Estee Lauder garantisce una pelle del viso, fresca, uniforme e riposata da mattino fino a sera. Con 24 ore di tenuta e zero rischio di trasferibilità resiste al sudore e all’umidità, assicurando un confort invidiabile. Disponibile in 57 tonalità, ognuna delle quali rimane impeccabile tutto il giorno. Delicato e leggero si adatta a tutte le pelli, privo di oli e di fragranze.

"Ho avuto un campioncino gratuito dalla mia profumeria e devo dire che mi è subito piaciuto e lo comprerò sicuramente, tra l'altro la sua formula SPF 30 mi consentirà di usarlo tranquillamente anche d'estate", afferma un'altra utente.

Pro: il fondotinta ha un fattore di protezione SPF 30 e questo lo rende molto apprezzato dal momento che si tratta di un prodotto per il viso.

Contro: l'unico aspetto che potrebbe essere negativo è che il flacone di vetro potrebbe risultare scomodo e pesante da portare in viaggio.

Caratteristiche principali:

Ha tantissime tonalità fra le quali scegliere

Resiste fino a 24 ore al sudore e all'umidità

È privo di oli e fragranze

Si adatta ad ogni tipo di pelle

12. NARS Sheer Glow

Il fondotinta Sheer Glow di Nars è un fondotinta leggero che assicura una copertura modulabile in base alle esigenze e un incarnato perfetto e compatto. Ha una speciale formula ricca di proprietà nutrienti e del NARS Complexion Brightening, che lascia la pelle idratata, luminosa, morbida e levigata. Inoltre, non ha soltanto il vantaggio di donare immediatamente un colorito sano e naturale, perché, se usato tutti i giorni migliora complessivamente l’aspetto e la luminosità della grana della pelle. Disponibile in 32 tonalità.

"Sono alla mio quarto flacone e lo adoro assolutamente. Funziona bene con qualsiasi cipria. Ne compro diversi ma alla fine torno sempre a questo", racconta una cliente che ha testato il prodotto.

Pro: il prodotto si adatta a tutti i tipi di pelle ed è sicuro perchè senza parabeni, senza alcol e senza profumi. In più è dermatologicamente e oftalmologicamente testato, non comedogeno.

Contro: il prezzo, secondo alcuni utenti sarebbe leggermente alto ma bisogna considerare la qualità degli ingredienti che sono tutti sicuri e testati.

Caratteristiche principali:

Ha una copertura modulabile

La sua formula è ricca di nutrienti e sostanze idratanti

Se usato tutti i giorni migliora l'aspetto della pelle

Dona un aspetto levigato e compatto all'incarnato

Che caratteristiche deve avere un fondotinta per l'estate

Per acquistare un buon fondotinta per l'estate è importante che questo abbia alcune caratteristiche come ad esempio un filtro solare, la capacità di resistere al sudore e all'acqua o una texture leggera. Qui di seguito abbiamo stilato un elenco delle caratteristiche principali che deve avere un fondotinta per l'estate, vediamole insieme.