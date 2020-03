I dondoli sono oggetti che attraverso il dondolio aiutano neonati e bambini a rilassarsi o a giocare. Si suddividono in sdraiette, altalene e in dondoli tradizionali, come quelli a forma di animali, ognuno con le proprie caratteristiche. Le sdraiette possono avere non solo un dondolio elettrico o manuale, provocato dal movimento del bambino o dal genitore, ma anche una funzione vibrante. Sono adatte per i neonati dai due mesi fino al primo anno di età e in alcuni casi sono dotate di giostrine, giochini e melodie musicali.

Anche le altalene possono avere un dondolio elettrico o manuale.

I dondoli tradizionali, generalmente a forma di animali, possono essere utilizzati dai bambini dai 18 mesi in su, quando riescono autonomamente a dondolarsi avanti e indietro. Il loro dondolio è esclusivamente manuale.

Vediamo quali sono i migliori dondoli attualmente disponibili.

La classifica dei 7 migliori dondoli per neonati e bambini

Scopriamo quali sono i 7 migliori dondoli per neonati e bambini. Abbiamo stilato la nostra lista includendo le sdraiette, le altalene e i dondoli tradizionali meglio recensiti dai genitori che li hanno acquistati online.

Ingenuity Sampson: sdraietta vibrante

Con vibrazioni rilassanti, 11 melodie con volume regolabile ed arco giochi dotato di peluches, Ingenuity Sampson è l'ideale per far rilassare e calmare i bambini. Le vibrazioni cullano e assecondano il sonno dei piccoli, rendendo questa sdraietta un valido aiuto per i genitori. È dotata di cintura regolabile con 3 punti di aggancio e piedini antiscivolo, caratteristiche che assicurano massima stabilità e sicurezza. Risulta molto facile da montare.

Pro: è realizzata con tessuti di alta qualità, mentre l'imbottitura ed il cuscino poggiatesta sono facilmente sfoderabili e lavabili in lavatrice.

Contro: lo schienale non è regolabile.

BabyBjorn Balance Soft: sdraietta con dondolio manuale

BabyBjorn Balance Soft è una sdraietta con dondolio manuale adatta ai bambini fino ai 2 anni d'età. Il design ergonomico ed il tessuto morbido permettono di utilizzarla anche nei primi mesi di vita, perché offre il giusto sostegno per la testa, il collo e la schiena del piccolo. La sdraietta dondola seguendo i movimenti del bambino o quelli del genitore, senza l'utilizzo di batterie, aiutando a sviluppare le capacità capacità motorie e l'equilibrio.

Pro: occupa poco spazio, è compatta e può essere trasportata facilmente ovunque.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon il costo è leggermente elevato, anche se il prezzo è giustificato dalla qualità del prodotto.

Ingenuity Hugs & Hoots: sdraietta elettrica

Sdraietta con dondolio elettrico, design ergonomico e tessuto sfoderabile lavabile in lavatrice. Ingenuity Hugs & Hoots è dotata di 5 velocità di oscillazione e 8 melodie che aiutano a calmare e a rilassare il bambino. Tra i suoni disponibili ci sono anche 3 che riproducono quelli della natura che agevolano il sonno. Non è disponibile solo la funzione di dondolio elettrico, ma anche quella vibrante, utile quando il bambino si sveglia ma ha ancora sonno.

Pro: grazie al sistema "Whisper Quiet" questa sdraietta è molto silenziosa e non fa avvertire al bambino nessun rumore durante il dondolio.

Contro: da alcune recensioni presenti online il montaggio un po' complesso.

Brevi 559: altalena con dondolio elettrico

L' altalena elettrica Brevi è consigliata per i neonati perché permette di regolare il dondolio attraverso un pratico telecomando. È possibile, infatti, scegliere tra 6 possibilità di oscillazioni possibili a seconda dell'umore del bambino: più veloce per calmarlo, più lenta per cullarlo e farlo addormentare. Oltre alla velocità è anche possibile programmare il tempo del dondolio, scegliendo tra 10, 20 e 30 minuti. Regolabili sono anche le posizioni dello schienale: dritto per farlo giocare, reclinato per farlo dormire.

Pro: è dotata di un arco giochi smontabile con 3 pupazzi in dotazione per far giocare e distrarre il bambino.

Contro: secondo alcuni utenti le musichette hanno un volume un po' basso, ma sono utili per calmare il piccolo.

Bright Starts: altalena con dondolio manuale

Bright Stars è un'altalena con dondolio manuale indicata per i bambini dai 6 ai 12 mesi. Dispone di un morbido cuscino ergonomico che si adatta al corpo del piccolo e di cinghie regolabili che assecondano la crescita del bambino e la sua altezza. Il morsetto è sicuro, robusto ed adattabile a diverse porte. In dotazione arrivano 4 giochini e due peluches che aiutano a distrarre il bambino e a farlo giocare.

Pro: è utilizzabile ovunque perché il telaio leggero consente di trasportare e riporre comodamente il prodotto.

Contro: stando a quanto emerge dalle opinioni di chi l'ha acquistata, il tessuto tende a far sudare un po' il bambino quando fa particolarmente caldo.

Fisher Price Baby Gear: sdraietta con giochi

Baby Gear di Fisher Price è un sdraietta dotata di un arco con diversi giochi: una farfalla che produce musica e due fiori morbidi che le bambine possono divertirsi ad afferrare. Si tratta di una sdraietta pensata appositamente per le femminucce che, oltre a poter dondolare manualmente, è anche dotata di funzione vibrante, utile per cullare e far addormentare le piccole. Può supportare fino a 18 Kg.

Pro: la forma della sdraietta è modificabile e si adatta alle necessità delle piccole che, quando crescono, possono utilizzarla come una vera e propria sedia.

Contro: chi l'ha acquistata segnala che le musichette hanno una durata un po' limitata.

Roba: cavallo a dondolo tradizionale

Questo tradizionale cavallo a dondolo di Roba è un classico gioco per bambini dai 18 mesi fino ai 6 anni d'età. Si tratta di un dondolo cavalcabile in legno massello con una morbida imbottitura che è indicato per i bambini che riescono a stare ritti e a dondolarsi autonomamente in avanti e indietro. La seduta è ampia e comoda, mentre le maniglie in legno aiutano i piccoli a reggersi in sicurezza.

Pro: grazie al suo movimento questo cavallo a dondolo stimola il senso d'equilibrio e l'attività motoria del bambino.

Contro: alcuni utenti consigliano di applicare dei filtri per renderlo un po' più stabile sulle superfici molto lisce.

Come scegliere il miglior dondolo per bambini

Per scegliere il miglior dondolo per bambini è necessario valutare la sicurezza, seduta, il movimento, l'arco dei giochi, pulizia e portabilità ed il prezzo. Analizziamo insieme questi fattori.

Sicurezza

I dondoli sono oggetti che i bambini utilizzano anche quando sono molto piccoli. Per questo motivo è necessario che siano sicuri ed omologati sin dalla nascita. Il consiglio è quello di acquistare un modello che possa essere utilizzato dai 0 ai 6 mesi, per i bambini molto piccoli, e di rispettare sempre i limiti di utilizzo, perché non farlo potrebbe rivelarsi pericoloso per il piccolo. Nel caso delle sdraiette e delle altalene, sia elettriche che manuali, è importante controllare che siano fornite di cinture di sicurezza. Quelle più affidabili sono le cinture a cinque punte, anche se quelle a tre attacchi sono già sufficienti. Per rendere il dondolo ancora più sicuro ci sono modelli dotati di spallacci e di sparti-gambe imbottiti.

Seduta

Anche la seduta deve essere comoda e sicura perché il bambino deve restarci volentieri e i genitori possono essere certi che non si verifichino inconvenienti. Alcuni modelli di sdraiette o di altalene elettriche hanno lo schienale regolabile che può essere reclinato, per permettere al bambino di avere il massimo comfort durante la nanna, o di metterlo più dritto in una posizione ideale per la pappa. Anche le imbottiture devono essere molto morbide per avvolgere il piccolo e farlo sentire protetto.

Movimento

I dondoli possono avere un dondolio elettrico o manuale. Vediamo insieme quali sono le differenze.

Dondoli manuali: in questo caso il dondolio non viene generato dalla corrente elettrica o dalle batterie, ma dagli stessi movimenti del piccolo o del genitore . Il movimento sarà utile per distrarre il bambino, per calmarlo e per agevolare il sonno e si esaurirà una volta che l'effetto della spinta svanisce. Alcuni modelli, come i dondoli tradizionali a forma di animali, sono molto utili per sviluppare nel capacità motorie o il senso dell'equilibrio . Questi modelli sono consigliati per i bambini un po' più grandi e non sono adatti per i neonati.

in questo caso il dondolio non viene generato dalla corrente elettrica o dalle batterie, ma dagli stessi o del . Il movimento sarà utile per distrarre il bambino, per calmarlo e per agevolare il sonno e si esaurirà una volta che l'effetto della spinta svanisce. Alcuni modelli, come i dondoli tradizionali a forma di animali, sono molto utili per o il . Questi modelli sono consigliati per i bambini un po' più grandi e non sono adatti per i neonati. Dondoli elettrici: detti anche automatici, funzionano tramite batterie o alimentazione elettrica e consentono un'ampia gamma di movimenti o dondolii, attivabili tramite un pulsante o un telecomando. Ma non solo. I modelli più strutturati prevedono la possibilità di scegliere diverse velocità di movimento e di impostare un timer per attraverso il quale è possibile scegliere i minuti di dondolio desiderati. Specifichiamo che solo le sdraiette possono avere una funzione vibrante che si rivela molto utile per calmare il piccolo quando si sveglia o quando è nervoso.

Arco dei giochi

Le altalene e le sdraiette possono essere dotate di un arco dei giochi che non solo distrae il neonato, ma aiuta a sviluppare anche le sue capacità sensoriali e motorie. Il piccolo, infatti, tenderà ad afferrare e a "scoprire" i giochi che vede appesi sopra di sé, oltre ad essere stimolato con suoni e colori. L'arco (o la barra) dei giochi può essere dotata di peluches e pupazzetti che possono o meno essere staccati per darli al neonato o per cambiarli di posizione. Altri modelli di dondoli, principalmente quelli automatici, possono avere, oltre ai tradizionali giochini, anche luci e suoni, come quelli della natura, che aiutano a rilassare il bambino e a farlo addormentare. Nel caso in cui si scelga un modello di questo tipo è importante verificare che ci sia la possibilità di regolare il volume per non disturbare il piccolo e i genitori.

Pulizia

Rimuovere facilmente i tessuti della sdraietta e poterli lavare in lavatrice sono caratteristiche fondamentali per acquistare un prodotto comodo anche per il genitore. In caso contrario si dovrebbero effettuare lunghi e faticosi lavaggi a mano.

Portabilità

Per quanto riguarda la praticità bisogna valutare anche la portabilità del dondolo. Se, infatti, si ha intenzione di utilizzarlo anche fuori casa è necessario assicurarsi che sia facile da trasportare e che abbia delle dimensione idonee, ad esempio, alla propria autovettura. In questo caso sono disponibili non solo sdraiette ma anche altalene leggere e pieghevoli che possono essere trasportate facilmente fuori casa.

Prezzo

Il costo dei dondoli varia di modello in modello. Possiamo sintetizzare dicendo che quelli manuali possono essere acquistati ad un costo che si aggira al di sotto dei 100 euro, mentre quelli elettrici possono arrivare anche a 300 euro. Ovviamente più il costo è alto più il dondolo sarà sicuro, dotato di diverse funzioni e movimenti e di giochini, luci e pupazzi.