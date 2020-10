I copriletti sono accessori per il letto che hanno una funzione pratica: proteggere il materasso e il lenzuolo dallo sporco e dalla polvere, per potersi poggiare sul letto anche durante il giorno senza temere che si sporchi. Ma hanno anche una funzione estetica: aggiungere un tocco personale alla camera da letto, alla cameretta e alla camera per gli ospiti.

Per questo, la scelta dei tessuti, dei colori e delle fantasie è fondamentale; è bene che la stanza rispecchi la propria personalità.

Che sia un copriletto matrimoniale o un copriletto singolo, è fondamentale fare attenzione anche alla qualità dei materiali e al tipo di lavaggio che richiede; assicuratevi che si possa lavare in lavatrice e che si asciughi velocemente.

I modelli di copriletto che trovate online sono numerosi: potete scegliere tra la versione estiva, fresca e leggera, e la versione trapuntata, più adatta per l'autunno, perché più calda. I copriletti trapuntati possono essere utilizzati in abbinamento con il lenzuolo o anche da soli, come trapuntine, a seconda delle preferenze e del comfort.

È bene non confondere i copriletti con i copripiumini, utilizzati per coprire i piumini o le trapunte invernali, ben più voluminosi della trapuntina autunnale.

I 10 migliori copriletto del 2020: marche e recensioni

Per essere sicuri di aver acquistato un buon copriletto, fare attenzione alla marca è importante. Ma non è tutto. Di seguito trovate i copriletti più facili da lavare, più apprezzati per il loro rapporto qualità/prezzo e meglio recensiti da chi ne ha già fatto uso. Abbiamo selezionato per voi i migliori copriletti estivi e i migliori copriletti trapuntati. Ce ne sono di singoli, di matrimoniali e da una piazza e mezzo.

Caleffi Marlin

In fatto di corredi per il letto, tra i marchi più richiesti c'è sicuramente Caleffi. Il copriletto Marlin è matrimoniale ed è trapuntato, perfetto per l'autunno e la primavera. Realizzato con tessuti e tinte adatti al contatto con la pelle, è disponibile con base corallo e con base azzurra. Misura 260 x 270 centimetri ed è sfruttabile anche con i letti da una piazza e mezzo.

Può essere lavato anche in lavatrice e si asciugavelocemente; i tessuti utilizzati per realizzarlo resistono nel tempo e non si rovinano facilmente, né durante i lavaggi, nè per il contatto con la polvere.

Caleffi Rodeo

Se invece cercate un copriletto a tinta unita e dalla fantasia semplice, potreste valutare il modello Rodeo, realizzato in cotone e disponibile in tre diverse colorazioni, chiare e facili da abbinare. Il cotone leggero è adatto per l'estate. Potete scegliere di acquistare le misure adatte per il letto matrimoniale, per il letto singolo o per il letto ad una piazza e mezza.

Secondo gli utenti che hanno già utilizzato questo accessorio per il letto, può essere utilizzato anche come copridivano. La fantasia a quadri è ricamata in maniera elegante e discreta, per aggiungere un tocco di originalità senza alterare la sobrietà della tinta unita.

Amazon Basics trampuntato a rompi

Una valida alternativa è il copriletto di Amazon Basics. Come il modello precedente, anche questo è disponibile a tinta unita. La differenza principale sta nel materiale: essendo trapuntato, più che per l'estate, è consigliato per l'autunno e la primavera. Misura Amazon 240 x 260 centimetri ed è pensato per i letti matrimoniali. Potete scegliere tra quattro bagni di colore.

La microfibra con cui è realizzato è mista al poliestere: in questo modo, la morbidezza avrà una durata maggiore e il prezzo è contenuto. Si può lavare facilmente anche in lavatrice.

Sabanalia Spoty a pois

Trovate che la tinta unita sia noiosa? Allora potrebbe fare al caso vostro il copriletto Spoty di Sabanalia, con base bianca e fantasia a pois. I suoi colori sono perfetti per una cameretta, ma potrebbero aggiungere un tocco personale anche in una camera da letto per adulti. Misura 230 x 280 centimetri ed è realizzato in cotone e poliestere, fibre che garantiscono morbidezza.

Può essere lavato in lavatrice e può essere stirato senza temere che si rovini. Date le sue misure, può essere posizionato su un letto a due piazze. Non è trapuntato, quindi è comodo per l'estate. Il prezzo con cui è in vendita è contenuto.

Petti

Molto ben recensito è anche il copriletto di Petti, disponibile nella versione double face: bianco da un lato e grigio scuro dall'altro, consente di avere due copriletti in uno e poter cambiare l'aspetto della vostra stanza con rapidità e senza dover fare altri acquisti. Potete scegliere tra diverse misure: singolo, matrimoniale, ad una piazza e mezza o nelle versioni maxi.

Realizzato in microfibra, è trapuntato, perfetto per l'autunno e per la primavera. Si lava facilmente in lavatrice. Questo marchio è consigliato perché esperto nel settore da molti anni; tutte le fasi della produzione sono svolte in Italia.

Set Wongs Bedding

Se puntate al risparmio, allora dovreste acquistare un set. Per esempio, la Wongs Beddings propone una confezione che comprende un copriletto in microfibra e due federe per cuscini. Questo corredo è realizzato in stile Bohémien ed è perfetto per chi vuole ricreare un ambiente allegro, vivace e non statico. Acquistando il set, non dovrete porvi il problema dell'abbinamento.

Questo copriletto è realizzato in microfibra: è morbido e caldo, perfetto anche per i mesi più freddi. Misura 220 x 240 centimetri. Le federe sono dotate di cerniera in metallo ripiegabile all'interno, in modo da non essere visibile. Ciascun pezzo del set può essere lavato in lavatrice.

Set Veeyoo

A proposito di set, anche il corredo di Veeyoo merita attenzione. Realizzato interamente in microfibra, si compone di un copriletto matrimoniale e due federe per cuscini. Il copriletto misura 230 x 250 centimetri. Potete scegliere tra cinque diverse colorazioni.

I ricami delicati aggiungono un tocco di particolarità ai tessuti, ma non alterano gli abbinamenti e gli accostamenti. Sia il copriletto che le federe sono lavabili in lavatrice e si possono stirare. Data la loro consistenza, sono perfetti per quei periodi dell'anno in cui le temperature cominciano ad alzarsi.

Homelife Piquet singolo estivo

Tra gli accessori da letto più recensiti e consigliati sul web c'è anche il copriletto borbonese di Homelife, realizzato con fantasia Piquet. La versione per letto ad una piazza misura 170 x 280 centimetri. In alternativa, potrete richiedere la versione per letto ad una piazza e mezza o la versione per letto matrimoniale. Ha uno stile semplice, ma elegante, che ben si confà ad un arredamento sobrio.

Realizzato in cotone traspirante, questo copriletto è pensato per la primavera e per l'estate; è morbido e si lava facilmente, anche in lavatrice. Resiste all'usura e alla polvere. La trama presenta un gioco a rombi realizzato tono su tono, per rendere il copriletto particolare pur senza aggiungere colori.

Fantasy

Una valida alternativa è il copriletto di Fantasy; è trapuntato, ma leggero, quindi perfetto per la primavera e l'autunno. Questo marchio propone diverse fantasie: dalle più sobrie alle più eccentriche e colorate, per incontrare i gusti di tutti. Inoltre, potete scegliere tra diverse misure, in base al tipo di letto e alle sue dimensioni. La microfibra conferisce alla coperta una grande morbidezza.

Coloro che ne hanno già fatto uso sottolineano non solo la sua eleganza, ma anche la qualità delle cuciture e delle rifiniture, che garantiscono una lunga durata nel tempo. Inoltre, è venduto ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Set Encoft

In chiusura, vi presentiamo il set di Encoft, che comprende tre pezzi: un copriletto e due federe. Il copriletto è trapuntato, perfetto per l'autunno; in versione matrimoniale, misura 230 x 250 centimetri. Le federe, invece, misurano 50 x 70 centimetri.

Il marchio mette a disposizione diverse fantasie, perfette sia per le camerette dei bambini sia per le camere da letto degli adulti. Inoltre, tutte le componenti del set sono realizzate in cotone di qualità, facile da lavare e mantenere pulito e resistente nel tempo.

Come scegliere il miglior copriletto

Per poter scegliere il miglior copriletto tra quelli in vendita, non è possibile affidarsi esclusivamente al gusto personale e badare ai colori e alle fantasie. Bisogna tenere conto di diversi fattori. Per prima cosa, assicuratevi che sia realizzato con un tessuto di qualità, che sia delle giuste dimensioni e che sia facile da lavare e pulire. Inoltre, potrebbe essere vantaggioso acquistare un set che comprenda anche altri accessori del corredo da letto, per acquistare tutto il necessario ad un prezzo conveniente.

Tipi di tessuto

Attenzione ai materiali. I copriletto di migliore qualità sono quelli realizzati con fibre naturali, come il cotone, il lino o la lana.

Certamente, questi materiali hanno un costo maggiore e, per questo, vengono spesso preferiti copriletto in fibre sintetiche, come il poliestere.

Una valida soluzione per avere un prodotto di qualità pur contenendo i costi, è scegliere i tessuti misti, in cui le fibre naturali e le fibre sintetiche sono presenti in diverse percentuali. O, ancora, il percalle, simile al cotone, ma meno costoso.

Copriletti estivi e copriletti trapuntati

Non tutti i copriletti vanno bene per tutte le stagioni. Se non siete soliti rimuovere il copriletto prima di dormire, fate attenzione a scegliere il copriletto in base alla stagione. I più diffusi sono i copriletti in cotone, leggeri e tipicamente primaverili ed estivi.

Ma molto utili possono rivelarsi anche i copriletti trapuntati, più pesanti e perfetti per l'autunno, quando il freddo non è ancora particolarmente pungente e non è ancora il momento di utilizzare il piumone. I copriletti trapuntati possono essere utilizzati anche senza lenzuola, come trapuntine.

Dimensioni

Occhio alle misure dei copriletti. La distinzione principale è tra i copriletti singoli, i copriletti matrimoniali e i copriletti da un piazza e mezzo.

Assicuratevi che il modello scelto sia compatibile con il vostro letto, tenendo conto anche dell'altezza del materasso e dei cuscini. Solitamente, la lunghezza adeguata è di 260 centimetri, perchè permette di coprire interamente il letto, senza però finire per terra.

Lavaggio

È bene che il copriletto acquistato sia facile da lavare e si asciughi velocemente. Essendo sistemato sul letto e a contatto con l'aria, si impregnerà spesso e velocemente di polvere e odori sgradevoli e sarà necessario lavarlo e sistemarlo almeno ogni due settimane.

Leggete attentamente le indicazioni circa lavaggio, asciugatura e stiratura presenti sull'etichetta.

Colori e fantasie

I copriletto devono inserirsi alla perfezione nell'ambiente. Scegliete accuratamente le fantasie e i colori, assicurandovi che gli accostamenti siano di vostro gradimento. Potete scegliere tra dei semplici tessuti a tinta unita e delle fantasie più complesse.

Molto dipende dall'arredamento della stanza e dai colori e le fantasie del resto del coordinato.

Set

Una scelta vantaggiosa potrebbe rivelarsi quella di acquistare un set. In questo modo, otterrete un copriletto in coordinato con lezuola, coprimaterasso e federe del cuscino. I vantaggi saranno due: ci sarà un risparmio economico e sarete certi di non sbagliare gli accostamenti di colori e fantasie.

Prezzi

In base al marchio, alla qualità dei materiali e alla fantasia, un copriletto può arrivare ad avere anche un prezzo medio-alto. Per questo, è bene fare le dovute ricerche, prima di procedere all'acquisto. Una buona soluzione potrebbe rivelarsi quella di acquistare i set, per avere incluse nel prezzo anche le federe dei cuscini e risparmiare qualcosa.