I copricostume da donna sono un capo indispensabile per un perfetto look da mare. Si tratta di una tipologia di abito che si caratterizza per comfort e leggerezza dei tessuti. Esistono sul mercato diversi modelli, che spaziano da quelli a kimono, tradizionale della cultura giapponese, ampio e aperto sul davanti, il pareo che si caratterizza per la sua versatilità, la tunica che scende morbida sul corpo e il caftano, tipico delle culture etniche, dal taglio morbido e lungo.

Per esprimere al meglio la propria sensualità, con eleganza e stile, si può optare per i modelli lavorati all'uncinetto o in pizzo trasparente, che creano quell'effetto vedo-non vedo. Per essere in perfetto stile balneare ci sono i modelli con i ricami nei toni dell'azzurro, o quelli con fantasia a righe, da sempre must estivo. Infine, ci sono i modelli a fantasia floreale, da abbinare con accessori colorfull.

Per aiutarvi a scegliere il modello più bello dell'estate 2021, abbiamo stilato una classifica dei 15 migliori copricostume da donna firmati da marche come L-Peach, Lovable, Heekpek e Edoton, acquistabili su Amazon, e una pratica guida all'acquisto, dove sono evidenziati i principali elementi da tenere in considerazione.

I 15 migliori copricostume da donna disponibili su Amazon

Di seguito abbiamo stilato una classifica dei 15 migliori copricostume di quest'estate, da acquistare online, su Amazon. Abbiamo selezionato i seguenti prodotti tenendo in considerazione, oltre ai diversi modelli disponibili, anche le composizioni dei materiali e lo stile. Ecco quali sono.

1. L-Peach con scollo a V

Il copricostume da donna L-Peach, realizzato in poliestere, è un modello corto con lo scollo a V. I dettagli in pizzo bianco, sul collo, in vita, sull'orlo della gonna e sulle maniche, lo rendono originale ed in perfetto stile chic balneare. L'abito scende largo, così come anche le maniche, a tre quarti. Il colore azzurro-jeans, rende quest'abito, versatile per qualsiasi abbinamento.

Pro: ha uno stile originale. Grazie alla struttura larga, è facile da indossare e da sfilare. Inoltre, soprattutto quando si è accaldati dal sole, non si attacca sulla pelle.

Contro: il tessuto in poliestere può risultare un po' pesante, le utenti lo consigliano in giornate ventilate.

2. Heekpek

Il copricostume Heekpek ha uno stile glam senza maniche, con spalline regolabili. La parte superiore è in tinta unita con uno scollo a U, regolabile con i laccetti. La parte della gonna, invece, è a fantasia floreale e scende attillata sui fianchi. Il copricostume è realizzato in poliestere, leggero e traspirante.

Pro: si tratta di un modello molto fresco, grazie alle spalle scoperte. È molto versatile perché può essere indossato anche la sera, ad una festa in spiaggia.

Contro: bisogna prestare attenzione al lavaggio, in quanto, il colore tende a scolorire.

3. Tacobear

Il copricostume da donna Tacobear è realizzato in misto cotone. Il modello è molto originale grazie allo scollo a V e alle due aperture sul davanti, che si stringono con un laccio. Le maniche sono larghe e svasate, mentre, l'orlo è rotondo, più corto sul davanti e più lungo sul retro. Il tessuto è interamente traforato e lavorato a maglia.

Pro: è un modello particolare che soddisfa sia i canoni estetici che quelli funzionali. L'arricciatura in vita, con la coulisse, è in grado di esaltare al meglio le forme.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che il tessuto risulta essere leggermente pesante, ma perfetto per le cene in riva al mare.

4. Edoton

Il copricostume Edton è completamente realizzato in pizzo all'uncinetto. Il modello è molto corto e ha un'ampia scollatura sulla schiena con un laccio che chiude sulle spalle. Il tessuto è morbido e confortevole e si adatta perfettamente alle forme del corpo. Ai lati vi sono le coulisse per stringere o allargare, a seconda delle esigenze, mentre, le maniche sono a tre quarti.

Pro: con questo copricostume si può abbinare un costume da bagno fantasia, visibile grazie al pizzo. Ideale per aperitivi sulla spiaggia e per passeggiate in luoghi balneari.

Contro: alcuni utenti hanno trovato scomodo chiudere il laccio sul retro.

5. Bsubseach

Il copricostume Bsubseach è un modello lungo a kimono, realizzato in poliestere bianco, con dei dettagli in pizzo. Le maniche sono larghe a tre quarti. Il tessuto è leggermente trasparente nelle parti lavorate in pizzo. La gonna è molto larga ed è decorata con delle balze. Il punto vita è messo in evidenza dalla chiusura dei bottoncini sotto il seno e da una fascia di tessuto più doppia. Si può indossare sia tutto chiuso che aperto, con un costume intero, per un aperitivo sulla spiaggia.

Pro: è molto versatile in quanto può essere indossato completamente aperto, chiudendo solo alcuni bottoncini, o tutto chiuso. Molto chic per gli aperitivi in spiaggia.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che bisogna prestare attenzione a scegliere la taglia corretta, seguendo le linee guida del produttore.

6. Lovable

Il copricostume Lovable è in 100% viscosa. Questo abitino ha una fantasia a righe bianche e blu, ideale come copricostume ma anche per aperitivi e passeggiate. Il modello ha il colletto a camicia e la coulisse in vita, che consente di allargare o stringere l'abito. Per uno stile sporty chic, questo copricostume firmato può anche essere indossato con le sneakers.

Pro: ha un’ottima vestibilità, unita a uno stile di tendenza. L’abitino rigato, infatti, è un must per l'estate 2021.

Contro: non sono stati evidenziati aspetti negativi.

7. Pinkmilly

Il copricostume da donna Pinkmilly è realizzato in chiffon leggero e traspirante. Il modello è largo con uno scollo a V, con dettagli lungo l'orlo, decorati da pon pon tono su tono. Il bianco lo rende ideale per essere indossato con qualsiasi costume ed accessorio, per creare delle combinazioni originali per una giornata al mare all'insegna dello stile.

Pro: il modello largo è molto comodo per le giornate più calde. Copre fino alle ginocchia e può essere lavato anche in lavatrice. Anche se è realizzato in bianco, non è trasparente ma ben coprente.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato l'elevata larghezza del modello.

8. UNibelle

Il copricostume UNibelle è realizzato per il 95% dal rayon (ovvero un tessuto naturale che si ricava dalla cellulosa) e dal 5% di elastan. Ha un design molto simile ad una camicia, con uno scollo a V e le maniche a tre quarti, arricciate da un piccolo bottone. Lo stile di questo modello scamiciato, è morbido e leggero e si adatta a qualsiasi tipo di fisicità. Sul davanti è più corto, mentre sul retro ha un orlo rotondo, più lungo.

Pro: grazie al suo stile semplice, può essere indossato sia come copricostume che come camicia sui leggins. Il tessuto è traspirante e leggero sulla pelle.

Contro: il tessuto tende a stropicciarsi facilmente.

9. L-Peach con ricamo

Il copricostume con ricamo L-Peach è realizzato in cotone traspirante e morbido. Dal look sofisticato, questo modello a tunica, scende morbido sul corpo e si caratterizza per un ricamo nei toni dell'azzurro, sul davanti e sulle maniche. È perfetto per essere indossato in una giornata di sole, al mare, in piscina o per una passeggiata sul bagnasciuga.

Pro: i colori neutri sono ideali per un'estate all'insegna dello stile. Il modello e il tessuto lo rendono comodo e facile da indossare.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato la leggera trasparenza del tessuto.

10. Yonhee

Il copricostume Yonhee può essere indossato come kimono su un pantaloncino o direttamente sul costume da bagno. Realizzato in chiffon e poliestere, ha una stampa floreale con una vestibilità ampia e una lunghezza fino i fianchi. È molto versatile perché può essere indossato come cardigan su un vestitino, o come kimono, da chiudere con una cinta.

Pro: si tratta dell'accessorio più cool della stagione grazie alla sua fantasia floreale a al modello a kimono, tra i più richiesti. Può essere indossato in diverse varianti, a seconda delle esigenze.

Contro: non sono stati identificati particolari aspetti negativi.

11. Jfan

Il copricostume pareo Jfan è realizzato in poliestere morbido e traspirante. Questo pareo è decorato con delle nappe frangiate su tutto l'orlo, che donano femminilità al look. È abbastanza grande per essere indossato in diverse varianti, come a gonna a portafoglio, legato sui fianchi, o come vestito con un nodo dietro al collo. Ma anche come foulard, in caso di necessità.

Pro: è ideale per chi vuole cimentarsi a creare dei look da spiaggia originali. Ha un buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni clienti hanno evidenziato che le nappe sull'orlo potrebbero scucirsi.

12. L-Peach traforato

Il copricostume traforato L-Peach è realizzato in cotone lavorato a maglia. Ha uno scollo a V e la manica a pipistrello a tre quarti. Il modello a kimono chiuso, ha due ampi spacchi laterali a partire dall'arricciatura a coulisse, al di sotto della manica. Il modello e la fantasia sono molto di tendenza e, grazie alla versatilità di abbinamento, può essere indossato in molteplici occasioni.

Pro: la coulisse sui due lati permette di regolare la vestibilità a seconda delle esigenze e della fisicità. Ideale sia per il mare che per gli aperitivi, abbinato anche con un pantaloncino sotto.

Contro: il tessuto lavorato a maglia è molto delicato.

13. Abollria

Il pareo copricostume Abollria è realizzato in un tessuto leggermente lucido che lo rende anche elegante per diversi utilizzi. Infatti, può essere indossato come copricostume da bagno in spiaggia, come una gonna, come un top e come uno scialle. Grazie alle molteplici funzioni, è ideale anche in inverno, nella versione a scialle o sciarpa.

Pro: si tratta di un pareo multiuso. Grazie al tessuto leggermente lucido, è perfetto anche per occasioni più eleganti.

Contro: il tessuto è molto delicato, quindi, è necessario prestare attenzione ai fili, che potrebbero sfilarsi.

14. Lath.Pin

Il copricostume Lath.Pin è interamente in pizzo di cotone. Ha un design unico grazie all'aggiunta di piccole nappine che fanno da contorno al mini abito. Ha uno scollo a V e le maniche lunghe, anch'esse traforate. È ideale per essere indossato direttamente sul costume, o anche su canotta e pantaloncino.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il tessuto è leggero e consente di essere alla moda anche nei giorni più caldi.

Contro: essendo tutto traforato, bisogna prestare attenzione a non tirarlo molto.

15. AiJump

Il copricostume da donna AiJump è leggero, morbido e traspirante. È realizzato in cotone con dei dettagli in pizzo tono su tono. Si tratta di un modello a caftano, ampio e di lunghezza media, con le maniche a tre quarti e lo scollo a V. Questo capo ha uno stile semplice ma raffinato, ed è adatto ad ogni fisicità.

Pro: la larghezza e la lunghezza sono ideali per le calde giornate estive. I dettagli in pizzo sono di ottima fattura.

Contro: alcuni utenti avrebbero preferito che fosse meno ampio.

Come scegliere il migliore copricostume da donna

Per fornirvi la migliore esperienza di shopping, nella nostra guida all'acquisto sono evidenziati i principali criteri da tenere in considerazione di un copricostume da donna, come la composizione, le cuciture e le marche. Vediamoli nel dettaglio.

Tessuti

Il tessuto con cui è realizzato un copricostume è un primo elemento da valutare. I più comuni sono realizzati in poliestere, ma i migliori sono quelli in cotone o in viscosa. Questi ultimi, infatti, sono dei tessuti naturali che consentono alla pelle di traspirare e di essere più leggeri sul corpo. Vi è, poi, l‘elastan, uno degli elementi di composizione del capo che non manca quasi mai all'interno di un abito. Questa fibra, infatti, consente una maggiore facilità di movimento, grazie alla sua qualità elastica. Oltre alla composizione dei tessuti, essi possono anche essere di diverse tipologie, a seconda della lavorazione. Infatti, vi sono i modelli realizzati con l'uncinetto, in pizzo o lavorati a maglia. Questi si caratterizzano per l'elevata trasparenza, che dona al copricostume uno stile sensuale ed elegante.

Cuciture

La fattura delle cuciture è molto importante per valutare la qualità di un copricostume o pareo da donna. Infatti, quando si parla di abbigliamento, è molto comune che quando si indossa un vestito, esso tenda a scucirsi, se non di buona manifattura. Per questo motivo, affinché il vostro capo di abbigliamento estivo duri più a lungo, e non rischi di rompersi quando lo si ha indosso, è molto importante assicurarsi che abbia buone rifiniture.

Tipi di modelli

Esistono diversi tipi di modelli di copricostume da donna:

Kimono : è un modello tradizionale della cultura giapponese, oggi molto diffuso in tutto il mondo. Si caratterizza per la morbidezza e le ampie maniche, che permettono di adattarsi alla perfezione ad ogni tipo di taglia e fisico. Ha un'apertura completa sul davanti, che si chiude sovrapponendo i lembi e stringendoli con una fusciacca, ovvero un tipo di cintura larga. Può anche essere indossato aperto, simile ad un cardigan.

: è un modello tradizionale della cultura giapponese, oggi molto diffuso in tutto il mondo. Si caratterizza per la morbidezza e le ampie maniche, che permettono di adattarsi alla perfezione ad ogni tipo di taglia e fisico. Ha un'apertura completa sul davanti, che si chiude sovrapponendo i lembi e stringendoli con una fusciacca, ovvero un tipo di cintura larga. Può anche essere indossato aperto, simile ad un cardigan. Pareo : si tratta di una striscia di tessuto rettangolare, che può essere indossata a seconda delle esigenze. Infatti, è uno dei capi di abbigliamento più versatili in quanto può diventare una gonna, un vestito o una stola.

: si tratta di una striscia di tessuto rettangolare, che può essere indossata a seconda delle esigenze. Infatti, è uno dei capi di abbigliamento più versatili in quanto può diventare una gonna, un vestito o una stola. Tunica : questo modello si caratterizza per la sua semplicità e morbidezza, con la quale scende sul corpo.

: questo modello si caratterizza per la sua semplicità e morbidezza, con la quale scende sul corpo. Scamiciato : si tratta di un capo simile alla classica camicia, ma più lungo e largo.

: si tratta di un capo simile alla classica camicia, ma più lungo e largo. Caftano: questo modello è di taglio morbido, lungo fino alle caviglie, aperto sul davanti e con le maniche ampie e lunghe. Essendo tipico delle culture etniche, è generalmente decorato con dei ricami colorati.

Decorazioni

Le decorazioni di un copricostume sono fondamentali per distinguersi dagli altri e avere un proprio stile. Sono disponibili modelli di copricostume in diverse fantasie, come quella floreale, a righe o a tinta unita, con l'aggiunta di dettagli unici come il pizzo o i ricami.

Lavaggio

La facilità di lavaggio è molto importante in quanto questa tipologia di prodotto richiede lavaggi frequenti. Bisogna, quindi, assicurarsi se il copricostume si può lavare in lavatrice, se bisogna seguire particolari indicazioni, o se il bagno di colore tende a scambiare.

Stile

Lo stile è sicuramente un fattore di scelta fondamentale per ogni donna. Che si prediliga un modello più semplice oppure più originale, l'importante è che sia in grado di vestirvi al meglio e mettere in risalto i vostri punti di forza. Per questo, infatti, il nostro consiglio è quello di decidere sia in base ad un gusto estetico, ma anche alle caratteristiche fisiche, affinché il fitting possa essere soddisfacente.

Recensioni degli utenti

Quando si acquista online un capo di abbigliamento, è molto importante affidarsi alle recensioni degli utenti, riguardo proprio i fattori evidenziati precedentemente. Infatti, il loro parere, è un ottimo monito per conoscere meglio il prodotto, e non rischiare di compiere un acquisto sbagliato.

Marche

Le migliori marche dei copricostume sono L-Peach, Lovable, Heekpek e Edoton. Il nostro consiglio è quello di affidarvi ad un brand conosciuto affinché possa garantire la vestibilità, la qualità dei tessuti e delle rifiniture.

Prezzo

Il costo di un copricostume da donna varia dai 15 euro ai 50 euro, in base al modello, al brand e alla qualità dei tessuti. Il nostro consiglio è quello di optare per un prodotto nella fascia di prezzo medio-alto, affinché possa soddisfare tutte i requisiti richiesti.

Come indossare e abbinare un copricostume da donna

Look da diva, chic o wild: quest'estate l'outfit mare può assumere diverse forme e stili, grazie ai più belli copricostume da donna. Vi abbiamo fornito una panoramica generale sui modelli e sulle tipologie disponibili in commercio, ma non abbiamo ancora visto come abbinarli con gli accessori da spiaggia, per rendere l'outfit completo ed unico. Per prima cosa, sappiamo che i copricostume sono molto versatili, in quanto possono essere indossati sia per andare al mare in comodità, sia come abiti da aperitivo in spiaggia.

Per essere alla moda anche dopo una giornata al sole, i copricostume si possono abbinare con dei gioielli colorati o catene color oro, che sono i principali trend del momento. Una cintura in stoffa o gioiello, può mettere in risalto il punto vita ed aiutarvi a modellare l'abito a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda le scarpe, invece, se volete indossarlo per un aperitivo, dite addio alle infradito e passate ai sandali o alle espadrillas, per essere eleganti e comode sulla spiaggia. Infine, la borsa, che rappresenta l'accessorio per eccellenza. Il nostro consiglio è di optare per dei modelli in paglia o rafia, che sono tra i più originali del momento.

Dove acquistare un copricostume da donna

I copricostume e parei da donna si possono acquistare online sui siti di marketplace, come Amazon.it, dove è disponibile un'intera categoria dedicata a questa tipologia di prodotto. Acquistare online ha molti vantaggi. Innanzitutto, è possibile usufruire degli sconti e dei prezzi più convenienti. Inoltre, grazie alla panoramica generale su tutti i modelli, è possibile anche valutare il migliore in base alle recensioni degli utenti, che forniscono delle informazioni molto utili, altrimenti impossibili da reperire.

In alternativa, si possono acquistare nei negozi come Yamamay, Calzedonia, Tezenis e Intimissimi.