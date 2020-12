La casa delle bambole è uno dei giocattoli più amati da grandi e piccoli. Riproduzione più o meno fedele di abitazioni reali, è ottima per stimolare la creatività e l'immaginazione dei bambini. La maggior parte dei modelli presenta molte stanze sviluppate su diversi piani, ricostruendo arredamenti e decorazioni con cura. Le case in miniatura più complesse risultano, invece, particolarmente realistiche perché riprendono elementi e dettagli con estrema precisione: oggi sono diventate dei veri e propri oggetti da collezione collocati anche in dei musei. Assicuratevi quindi di scegliere un modello sicuro e adatto all'età del vostro bambino.

Le case delle bambole per bambini e quelle per collezionisti si distinguono soprattutto per i materiali: in plastica o cartone per i primi e in legno resistente per gli appassionati. Le dimensioni sono variabili a seconda dei modelli, così come la struttura che può essere fissa o richiudibile. Lo stesso vale per gli stili architettonici, semplice per i più piccoli e sofisticato per i collezionisti. Gli accessori come i mobili possono essere inclusi oppure venduti separatamente per consentire a ognuno di personalizzare le stanze. Infine, vi consigliamo di puntare sui brand più noti come Barbie e KidKraft per scegliere la migliore casa delle bambole tra quelle disponibili online.

Le 7 migliori case delle bambole

Acquistare una casa per bambole, fra tutte quelle in circolazione non è semplice come sembra. Per questo motivo abbiamo selezionato le 7 migliori case delle bambole in vendita su Amazon, tenendo conto dell'età dei bambini, dei materiali, delle dimensioni, dello stile e delle opinioni espresse dagli utenti.

KidKraft Majestic Mansion

Una delle migliori case delle bambole è prodotta da KidKraft. Si tratta di una lussuosa villa in legno indicata per i bambini con più di tre anni di età. Ha otto stanze che si sviluppano su ben quattro piani collegati da una grande scalinata centrale e un ascensore funzionante laterale. Il gioco è fornito di 34 accessori e mobili realistici per decorare la casa a proprio piacimento. Questa villa dallo stile classico è spaziosa e perfetta per le bambole alte 30 cm in quanto è grande 136 x 132 x 35 cm. È facilissima da montare e pensata per durare nel tempo grazie al legno di ottima qualità e le finiture in tessuto e plastica.

KidKraft Villa Magnolia

Un altro modello amato è questa villa per bambole di KidKraft. Alta 113 cm, è una casa classica in legno con sei stanze distribuite su tre piani. Ha anche un patio spazioso e un ascensore funzionante per far salire e scendere i personaggi. Viene fornito anche un set di 13 mobili con suoni e un bel lampadario. I vostri bambini potranno creare tante storie fantastiche con bambole grandi 30 cm. Questa casa ricca di finiture accurate e le pareti dipinte occupa uno spazio di 113 x 32 x 81 cm.

Barbie La Casa dei Sogni

La casa delle bambole firmata Barbie è una delle più amate ed è ideale per i bambini da 3 anni in su. Sviluppata su tre piani, è composta da un garage e otto stanze arricchite con più di 70 accessori tra decorazioni e mobili d'arredamento che si trasformano. Le Barbie potranno salire e scendere con l'ascensore funzionante oppure divertirsi sullo scivolo che le porta nella piscina riempibile d'acqua. Realizzata in plastica resistente, la casa ha uno stile moderno e realistico: le luci si accendono e si possono riprodurre suoni reali come lo sciacquone del bagno e il campanello del forno. I vostri bambini potranno inventare tante storie diverse utilizzando ogni angolo del gioco. Conforme alla grandezza delle Barbie da acquistare separatamente, questa casa in miniatura misura 120 x 90 cm.

Barbie Casa di Malibù

Questa casa delle bambole di Barbie molto apprezzata è pensata per essere utilizzata da bambini di 3 anni e oltre. Si tratta di un modello in plastica richiudibile che può essere portato anche in vacanza. Nelle sei stanze distribuite sui due piani i bambini potranno creare nuove storie realistiche con l'uso di oltre 25 accessori. I mobili interni si trasformano dando il via a tante situazioni interattive come la serata cinema, il pigiama party o un momento di relax. Il design è moderno e funzionale per questa casa grande 68 x 91 x 41 cm. Le Barbie non sono incluse.

Glow2B Spielwaren 1000006

La casa per bambole di Glow2B è ideale per i bambini di età tra i 3 e i 12 anni. Realizzata in legno, è una casetta minimal che si sviluppa su due piani delimitati da un carino tetto spiovente rosso. Presenta quattro stanze: la camera da letto, la cucina, il salotto e la sala da pranzo. Viene fornita con 9 mobili dal design semplice con dettagli rossi. I vostri bambini potranno poi arricchire la loro collezione di bambole grazie alle quattro in dotazione di cui due adulti e due bambini, proprio per riprodurre la vita familiare. Le dimensioni sono compatte, infatti questa casa misura 39 x 25 x 36 cm.

Playmobil Dollhouse 5167

Ideale per i bambini tra i 4 e i 10 anni, ecco la casa delle bambole di Playmobil in plastica. Ha la forma di una valigetta richiudibile, così che i vostri figli possano portarla ovunque in modo pratico tramite la maniglia posta sul tetto spiovente. È composta da quattro stanze principali sviluppate su due piani: la cucina, il soggiorno, la camera da letto e il bagno. I bambini potranno arredare la casa come vorranno grazie ai 125 accessori e creare nuove incredibili storie con i tre personaggi in dotazione. Questa casa in miniatura si presenta come una villetta dallo stile moderno e colorato. Risulta compatta e pratica grazie alle dimensioni ridotte pari a 25 x 24 x 29 cm.

Melissa & Doug Casa Vittoriana 12580

Adatta ai collezionisti e ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, la casa per bambole firmata Melissa & Doug è destinata a durare nel tempo. Realizzata a mano in legno robusto, ha tre piani su cui sono presenti cinque stanze collegate da una scalinata centrale: spostatevi tra cucina, salotto, camera da letto, bagno e stanza dei bambini. La casa è in stile vittoriano: ogni dettaglio è curato e dipinto a mano, dalla sofisticata facciata esterna alle pareti interne. Non è incluso alcun tipo di accessorio o bambola, così da permettere a ogni bambino di arredarla a proprio piacimento. Questa casa in scala 1:12 è facile da assemblare, ma risulta grande e pesante. Misura infatti 29 x 45 x 71 cm e pesa 17,8 kg.

Come scegliere la casa delle bambole

Acquistare una casa delle bambole potrebbe sembrare facile, ma è una scelta che nasconde diverse insidie. Bisogna tenere conto dell'età del ricevente, dei materiali più adatti e delle dimensioni poiché alcuni modelli possono risultare ingombranti. Ogni casa ha il proprio stile e può essere fornita di accessori extra per rendere il gioco più interattivo. Non dimenticate di prendere in considerazione anche le marche e i prezzi più convenienti.

Età

Conoscere l'età di chi utilizzerà la casa per bambole è un ottimo indizio da cui partire. Un bambino tra i 3 e i 5 anni potrebbe essere troppo piccolo per capire il gioco e ingerire qualche pezzo, per cui vi consigliamo di scegliere un modello semplice realizzato con materiali e colori non nocivi per la salute. Un modello più completo e curato, invece, potrebbe essere perfetto per un bambino più grande in quanto sarà in grado di interagire con ogni pezzo in modo più sicuro.

Le case delle bambole, però, non sono solo per bambini. Ne esistono tante pensate come modelli da collezione per adulti che riproducono anche abitazioni davvero esistenti. Sono realizzati a mano con materiali di alta qualità che incidono molto sul costo. Se dunque volete acquistare una casa per bambole che duri nel tempo, questo tipo è perfetto.

Materiali

Le case delle bambole si distinguono anche per i materiali adoperati. Esistono modelli di ogni tipo a seconda del destinatario.

Legno : è il materiale più ricercato e pregiato perché richiede che sia lavorato e curato a mano in ogni minimo dettaglio. In questo caso è ideale per i veri collezionisti, ma esistono modelli in legno resistente più semplici ideali anche per i più piccoli che eviteranno così di provocare danni.

: è il materiale più ricercato e pregiato perché richiede che sia lavorato e curato a mano in ogni minimo dettaglio. In questo caso è ideale per i veri collezionisti, ma esistono modelli in legno resistente più semplici ideali anche per i più piccoli che eviteranno così di provocare danni. Plastica : è duratura e perfetta per i bambini piccoli perché resiste a graffi e urti.

: è duratura e perfetta per i bambini piccoli perché resiste a graffi e urti. Cartone : è molto più delicato, quindi potrebbe essere una buona soluzione se cercate un gioco temporaneo.

: è molto più delicato, quindi potrebbe essere una buona soluzione se cercate un gioco temporaneo. Metallo: le case delle bambole possono utilizzare questo materiale, sebbene sia ormai in disuso.

Dimensioni

Un importate fattore da prendere in considerazione quando si acquista una casa delle bambole è la sua dimensione. In commercio sono disponibili tanti modelli di misure variabili a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Le case piccole sono molto semplici e compatte con un paio di stanze, mentre i modelli più grandi sono delle riproduzioni di case realmente esistenti con diverse camere che si sviluppano su più piani.

Acquistare un modello dalle dimensioni considerevoli può risultare ingombrante se vostro figlio è piccolo, ma potrebbe essere la scelta giusta per un collezionista o un bambino che vuole prendersene cura nel tempo. Non sottovalutate poi le misure delle bambole, soprattutto se la casa fungerà da gioco per i piccoli. Assicuratevi che l'altezza sia proporzionata a quella della bambola preferita, altrimenti orientatevi verso un modello che includa dei personaggi così da non danneggiare la struttura.

Design

Le case delle bambole sono una riproduzione più o meno realistica di quelle vere, dunque propongono tanti stili architettonici diversi. Scegliere quello migliore dipende sempre dal destinatario, i suoi gusti e dall'utilizzo che si vuole fare della costruzione. Se indirizzate ai più piccoli, le case risultano avere una struttura molto minimal, mentre quelle per i bambini più tranquilli possono essere più sofisticate, che siano classiche o moderne. I collezionisti di solito puntano ai modelli che replicano in scala case vere e proprie, preferendo quelle in stile coloniale e vittoriano. In commercio, però, esistono anche modelli ben curati che riprendono design moderni e contemporanei, ricreando per esempio anche ambienti nipponici.

Considerate anche se vostro figlio voglia condividere il gioco con sorelline o amichetti. La casa dovrà avere una struttura più ampia e aperta in grado di facilitare gesti interattivi da parte di più bambini. Un ultimo elemento di design di cui tener conto è il tipo di modello. Esistono quelli fissi che vanno assemblati e posizionati in un angolo poiché ingombranti e pesanti. Un'altra opzione è scegliere una casa richiudibile che sia compatta e facile da trasportare.

Accessori e funzioni aggiuntive

Le case delle bambole destinate come gioco per bambini possono includere degli accessori. Potete trovare mobili per arredare le camere, piccole stoviglie e anche bambole della giusta taglia per consentire ai piccoli di inventare tantissime situazioni diverse. Se optate, invece, per una casa più raffinata e curata dovrete acquistare separatamente tutti gli accessori necessari. Ciò vi permetterà di decorare le ambientazioni secondo il vostro gusto personale: potete scegliere elettrodomestici, mobili, oggetti di decoro e addirittura repliche in miniatura di cibo.

Inoltre, per rendere ancora più realistiche queste case in scala, alcuni modelli più accurati propongono anche delle funzioni aggiuntive. È possibile accendere e spegnere le luci grazie agli interruttori funzionanti oppure vengono replicati dei suoni come lo sciacquone del bagno, gli elettrodomestici o il campanello della porta. Quest'ultimo elemento, però, prevede dei costi aggiuntivi perché necessita di batterie.

Marca

Le case delle bambole sono solitamente indirizzate ai più piccoli, per cui è necessario assicurarsi che siano prodotti di qualità e privi di materiali tossici. Affidatevi quindi alle migliori marche come Barbie, KidKfraft e Melissa&Doug per un acquisto sicuro.

Prezzo

In commercio sono disponibili tantissimi modelli di case per bambole per tutte le tasche. Le case economiche possono costare anche 30 euro, mentre in media i prezzi si aggirano intorno ai 80/100 euro. I modelli più costosi e da collezione invece possono raggiungere prezzi da capogiro.