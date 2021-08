Migliori body per neonato: classifica e come scegliere i modelli I body per neonato sono un capo indispensabile per tenere al caldo e al sicuro i più piccoli. I modelli disponibili in commercio sono a giro maniche, a mezze maniche o a maniche lunghe e presentano un’apertura che può essere a portafoglio, detta anche a kimono o incrociata, oppure senza cuciture. Vediamo quali sono i migliori body per neonati proposti da marche note ed affidabili, come Petit Bateau, Chicco, Sanetta e Liabel Baby, e come scegliere, tra i diversi modelli, quello più adatto per il vostro bambino.

I body per neonato sono un capo indispensabile del corredino dei bambini. Si tratta, infatti, di un indumento che tiene al caldo e al sicuro i più piccoli e che si indossa sotto i vestiti o al pigiamino.

La scelta del body per neonato richiede particolare attenzione ad alcuni aspetti: oltre alla taglia, occorre tenere in considerazione i tessuti, che devono essere traspiranti, morbidi e di qualità, e la tipologia di apertura. I modelli più apprezzati dai genitori, infatti, sono quelli senza cuciture e quelli incrociati, detti anche a kimono o a portafoglio, perché permettono di vestire il piccolo con maggiore facilità e di procedere più velocemente con il cambio del pannolino. Un'altra tipologia molto diffusa di body per neonato, infine, è quella provvista di piccoli bottoncini con sistema di chiusura ed apertura automatica posti sul cavallo del capo.

Ma non solo: tra i diversi modelli di body per neonato disponibili in commercio troviamo quelli a manica lunga, pensati per l'inverno, quelli a mezza manica, da far indossare ai piccoli in primavera, e quelli a giro maniche per l'estate.

Per aiutarvi a scegliere quale modello acquistare per il vostro bambino abbiamo stilato una classifica dei 13 migliori body per neonati valutati, quindi, in base alla qualità dei tessuti, alla tipologia di apertura, alla lunghezza delle maniche e alla presenza di stampe e fantasie, come quelle che raffigurano i personaggi Disney. Abbiamo selezionato, infine, i body proposti da marche sicure ed affidabili, specializzate nelle produzione di articoli per l'infanzia, come Chicco, Petit Bateau, Ellepi, Care Baby, Liabel Baby e Sanetta. Particolare attenzione, infine, è stata posta anche nella selezione di body con certificazione Oeko Tex Standard 100, garanzia di sicurezza per la pelle delicata dei più piccoli.

I 13 migliori body per neonato del 2021

Di seguito troverete i 13 migliori body per neonato. Nella seguente classifica abbiamo inserito diversi modelli, adatti per l'estate o per l'inverno, realizzati dai marchi più noti e specializzati anche nella produzione di abbigliamento per i più piccoli, come Chicco, Sanetta, Liabel Baby e Ellepi. Troverete, inoltre, body per neonato con chiusura a portafoglio, detta anche a kimono o incrociato, senza cuciture, pensati per permettere ai genitori di cambiare il pannolino senza difficoltà. Trattandosi di un capo che viene indossato dai più piccoli, abbiamo selezionato quelli più sicuri che, oltre ad essere in 100% cotone, sono provvisti di certificato Oekotex, che ne garantisce la sicurezza. Scopriamoli insieme.

1. Body per neonati Petit Bateau con chiusura a portafoglio

Per chi cerca un body per neonato adatto per l‘inverno, consigliamo questo set di body per neonato di Petit Bateau. Si tratta di un set di tre capi realizzati con uno scollo a V, con la chiusura a portafoglio e con gli automatici sul cavallo. Il set si compone di tre body kimono a maniche lunghe di cui uno a tinta unita e due a fantasia a righe, che riprende l'iconico motivo del brand con il logo della barca a vela sul petto. Sono realizzati in 100% cotone e sono dei prodotti certificati standard 100 Oeko-Tex nel rispetto della pelle.

Pro: si tratta di body di ottima qualità con un buon rapporto qualità/prezzo. Sono perfetti per l'inverno.

Contro: gli utenti che lo hanno acquistato sono soddisfatti della qualità e della riuscita dei capi.

Lo consigliamo perché: questo set di body è un prodotto certificato, adatto alla pelle dei neonati. Rispetta, quindi, tutti gli standard qualitativi.

2. Body per neonati Chicco 100% cotone

Continuiamo la nostra classifica con un set di body per neonati per l'estate firmato Chicco, brand top di gamma nel mondo dei bambini anche nella linea My First Chicco. Questo set che vi proponiamo è composto da 2 body realizzati in 100% cotone estivo, senza maniche e con la chiusura con gli automatici nella parte inferiore. Questi due body sono uguali ma differiscono per la fantasia: fondo bianco e un divertente orsetto sul davanti e l'altro con fantasia multi orsetto.

Pro: sono di ottima qualità, ideali per l'estate perché sono freschi e leggeri.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che dopo molti lavaggi la stampa tende a scolorire, ma la qualità del capo resta intatta.

Lo consigliamo perché: il brand Chicco assicura sempre alti standard di qualità e attenzione verso la sicurezza e la protezione di più piccoli e questi body ne sono una conferma.

3. Body per neonato Care Baby in morbido cotone

I body per neonato proposti da Care Baby sono realizzati in 100% cotone e possono essere lavati comodamente anche in lavatrice a 40°. Si tratta di un set di 3 body a mezze maniche con tre fantasie a fondo bianco con stelline e animaletti. Il tessuto è morbido e caldo, ideale per i primi mesi invernali.

Pro: le mamme hanno apprezzato la morbidezza al tatto del tessuto interno a contatto con la pelle del neonato.

Contro: gli utenti che lo hanno acquistato consigliano di acquistare una taglia in meno in quanto hanno una vestibilità leggermente grande.

Lo consigliamo perché: ha un ottimo rapporto qualità prezzo per i tre pezzi che comprende. Sono ideali sia nei mezzi tempi che in inverno, in combinazione con capi più pesanti.

4. Body per neonato estivo Disney a giro maniche

Questi body per neonato di Disney sono a giro maniche con uno dei personaggi Disney più amati. Entrambi i body, infatti, sono hanno una stampa di Michey Mouse e si differenziano per gli abbinamenti di colore dalle rifiniture, che spaziano dal blu all'azzurro. Hanno la chiusura con automatici sul cavallo e sono realizzati in 100% cotone. Entrambi i prodotti possono essere facilmente lavati in lavatrice.

Pro: la Disney assicura sia qualità che stile. Hanno una giusta vestibilità e la qualità del cotone è eccellente.

Contro: le mamme che lo hanno acquistato sono soddisfatte e non hanno riscontrato elementi negativi.

Lo consigliamo perché: si tratta di un prodotto per neonati originale e allo stesso tempo di ottima qualità. Consigliato anche come idea regalo.

5. Body per neonato senza cuciture Sanetta

Il body per neonato di Sanetta fa parte della basic collection. Questo modello, infatti, è uno dei capi che non possono mai mancare nel corredo di un neonato. Il body è realizzato in 100% cotone e può essere lavato in lavatrice a 40°, stirato a media temperatura e asciugato in asciugatrice: insomma un passepartout comodo e pratico da utilizzare in ogni momento.

Pro: Sanetta è un leader nel settore della moda per bambini e l'attenzione ai dettagli è evidente in ogni suo capo. È resistente all'asciugatrice che lo rende ideale per cambi continui.

Contro: non sono state identificate criticità in quanto il prodotto soddisfa gli standard di qualità e vestibilità.

Lo consigliamo perché: questo body è realizzato senza fastidiose cuciture laterali e ogni dettaglio è studiato per il benessere del neonato.

6. Body per neonata a manica lunga Carolilly

Il body per neonata firmato Carolilly è un modello da indossare come capo unico. Infatti, a differenza degli altri modelli proposti, da indossare principalmente come intimo, questo body sostituisce una maglietta grazie alle maniche con i volant. È a manica lunga ed è realizzato in tinta unita in 100% cotone a costine. Si tratta della soluzione ideale per vestire una neonata in occasioni importanti senza rinunciare alla comodità del body. Ha un'apertura sia sul cavallo che sul retro.

Pro: è di buona qualità, comodo e confortevole da indossare. Lo stile è originale e ideale per più occasioni.

Contro: alcuni utenti ritengono leggermente lunghi i volant sulle maniche.

Lo consigliamo perché: ha un'ottima vestibilità ed è facile da indossare grazie alla doppia apertura sul retro e sul cavallo. È un modello originale da indossare anche per eventi o cerimonie.

7. Body per neonato incrociato Makian

Questo set di 3 body incrociati di Makian è ideale per l'inverno grazie al caldo cotone con cui sono realizzati e alla manica lunga. Si tratta di tre body basici con una chiusura a portafoglio, con dei pratici bottoncini a pressione, che li rende comodi e semplici da far indossare al neonato. Il tessuto è testato Oeko-Tex Standard 100 e la qualità è garantita anche dall'alta resistenza a lavaggi in lavatrice e asciugatrice.

Pro: sono perfetti per la pelle delicata del bambino. Facili da lavare e asciugare. L'apertura a portafogli è pratica e comoda sia per il neonato che per il genitore.

Contro: per alcuni utenti l'assenza del bottone a pressione nella parte interna, che richiede una chiusura con il fiocco, è stata considerata più scomoda, ma è studiata per limitare al minimo il contatto del bottone sulla pelle del piccolo.

Lo consigliamo perché: si tratta di un set conveniente perché di ottima qualità e resistenza. Ideali per l'inverno grazie al caldo cotone avvolgente sulla pelle.

8. Body per neonato Shirtgeil per i neo papà

Il body per neonato di Shirtgeil è simpatico e divertente, perché é arricchito con una stampa con la scritta "Papà puoi farcela" con le relative indicazioni su come procedere per il cambio pannolino. Si tratta di un'ottima idea regalo per la festa del papà ma anche per un compleanno o altre occasioni speciali. Questo body è realizzato in 100% cotone, è a manica corta e ha uno scollo all'americana. Anche questo prodotto è certificato Oeko-Tex Standard 100.

Pro: la stampa resiste anche al lavaggio in lavatrice. È di ottima qualità e allo stesso tempo divertente. I bottoni automatici permettono la facile vestibilità ed anche grande comodità.

Contro: è consigliabile acquistare una taglia in meno in quanto ha una vestibilità più grande.

Lo consigliamo perché: è un ottimo prodotto e perfetto per un'idea regalo originale. Può essere lavato in lavatrice ed è molto pratico grazie ai bottoni automatici.

9. Body per neonato in cotone biologico Ellepi

Il set di 2 body per neonati di Ellepi è composto da due modelli a spalla stretta. Sono realizzati in 100% puro filato di cotone biologico a costine, che garantisce freschezza e morbidezza alla pelle del bambino. Grazie a questa lavorazione del cotone, questi body sono perfetti per i mesi più caldi in quanto garantiscono la traspirazione della pelle.

Pro: il cotone leggero è perfetto per i mesi più caldi. Non crea irritazione sulla pelle ed è resistente anche dopo molti lavaggi.

Contro: alcuni utenti evidenziano che le taglie non risultano regolari. È consigliabile, quindi, leggere con attenzione le tabelle indicative.

Lo consigliamo perché: è di ottima qualità ed il brand Ellepi è una garanzia nei prodotti per bambini e neonati.

10. Body per neonati AOMOMO con manica e gamba lunga

Questo set di due body per neonati di AOMOMO è un'ottima idea regalo per i gemelli. Si tratta di due body a manica e gamba lunga con una fantasia a righe e una stampa con scritta. Sono realizzati in 100% cotone e hanno l'apertura con automatici sia sul cavallo che su tutta la parte della gamba interna. Sono facilmente lavabili in lavatrice.

Pro: ha un buon rapporto qualità/prezzo ed è comodo per il cambio pannolino grazie alla pratica apertura su tutta la gamba.

Contro: alcune mamme avrebbero preferito la presenza di più bottoni sul lato interno della gamba, ma in questo modo la chiusura è sicuramente più veloce.

Lo consigliamo perché: ha uno stile originale e divertente, perfetto per due fratelli o dei gemelli. È di buona qualità e resistente.

11. Body per neonato LIABEL BABY Oeko Tex Standard 100

Il set di body per neonato di Liabel Baby è realizzato in 100% puro cotone. I materiali sono stati selezionati per assicurare una migliore qualità e delicatezza sulla pelle dei piccoli. Si possono lavare ad una temperatura non superiore ai 40°. I tre body sono a mezza manica e sono realizzati in maglia liscia in un modello studiato per avvolgere il corpo del bambino e seguire i suoi movimenti. Il prodotto è certificato Oekotex sulla base di 100 parametri fondamentali per la salute.

Pro: sono in puro cotone di ottima qualità. Sono studiati nei minimi dettagli per garantire sicurezza e comfort al piccolo.

Contro: gli utenti hanno evidenziato che ha una vestibilità leggermente comoda, ma è ideale per accompagnare la crescita dei bambini.

Lo consigliamo perché: è un prodotto certificato, ideale per i mezzi tempi e resistente ai lavaggi.

12. Body per neonato Jacky in jersey con pratica apertura

Il set di body per neonati di Jacky è realizzato in morbido jersey di cotone. Sono a maniche lunghe con la stampa orsetto e testati secondo gli standard di qualità. Il modello ha dei pratici bottoni a pressione sul lato a sul cavallo per consentire una rapida e pratica apertura. Sono lavabili in lavatrice a 60 °C e sono adatti all'asciugatrice.

Pro: sono lavabili in lavatrice e mantengono la loro forma e il colore anche dopo numerosi lavaggi.

Contro: alcuni utenti hanno evidenziato che appena arrivato il cotone si presenta rigido, ma dopo il primo lavaggio è perfetto per essere indossato.

Lo consigliamo perché: è un'ottima idea regalo grazie alla confezione originale e alla qualità dei body.

13. Body per neonati colorati con stampe TupTam

Il set di body per neonati proposto da TupTam comprende body di diversi colori e stampe. I body sono realizzati in 100% cotone e sono a manica lunga con una chiusura sul cavallo e sulle spalle con i bottoni a pressione, che facilitano il cambio pannolino. Si possono lavare comodamente in lavatrice e sono resistenti ai lavaggi frequenti.

Pro: sono divertenti e di ottima qualità. Il pacco con 5 pezzi è sicuramente molto conveniente.

Contro: si raccomanda di lavarli in lavatrice a 40° con il programma per i capi delicati.

Lo consigliamo perché: sono realizzati in cotone morbido che garantisce comfort al piccolo. Ha un prezzo molto conveniente.

Come scegliere il miglior body per neonati: guida all'acquisto

La scelta del migliore body per neonati merita attenzione ad una serie di aspetti affinché sia sicuro, comodo e confortevole sia per il piccolo che per il genitore, che deve cambiarlo. Vediamo quali sono gli elementi a cui prestare attenzione per compiere la migliore scelta d'acquisto.

Tipologie

I body per neonati possono essere di diverse tipologie a seconda del modello: a manica lunga, mezza manica o a giro. I primi due tipi sono da preferire nei mesi più freddi, mentre quelli a giro per l'estate. Inoltre, questi ultimi si possono differenziare anche in quelli a bretelline per le femminucce e quelli a spalline doppie per i maschietti.

Tessuto

Una particolare attenzione va posta alla composizione del tessuto con cui sono realizzati i body per noenati. Generalmente, sono in 100% cotone ma vi sono anche le varianti in caldo cotone, per i mesi invernali, e in cotone biologico, caratterizzato dalla traspirabilità, dalla delicatezza sulla pelle e dalla leggerezza.

Apertura

Esistono diverse tipologie di aperture che prevedono l'uso di bottoni a pressione automatici. Sono sicuramente sempre presenti nella parte del cavallo ma, in alcuni modelli, possono anche essere previste più aperture. Queste possono trovarsi:

Sulla spalla : sono ideali per facilitare l'ingresso della testa del piccolo.

: sono ideali per facilitare l'ingresso della testa del piccolo. Sul lato del busto : questo modello è anche chiamato chiusura a portafoglio o kimono e prevede la possibilità di aprire completamente il body e vestirlo con facilità.

: questo modello è anche chiamato chiusura e prevede la possibilità di aprire completamente il body e vestirlo con facilità. Sulle gambe : questa tipologia di body è a gamba lunga e consente di aprire tutta la parte inferiore a partire dal cavallo fino alle gambe.

: questa tipologia di body è a gamba lunga e consente di aprire tutta la parte inferiore a partire dal cavallo fino alle gambe. Sul retro: si tratta di una tipologia più rara in quanto bisogna mettere a pancia in giù il piccolo per poterlo aprire.

Sicurezza

Tutti i prodotti per bambini devono rispettare una serie di standard di sicurezza. I body devono essere certificati Öko-Tex 100, ovvero essere conformi alla lavorazione tessile e non contenente elementi tossici per la protezione della pelle e la salute dei bambini.

Taglia

La scelta della taglia giusta è sempre una valutazione complessa in quanto alcuni modelli hanno una vestibilità abbondante, altri scarsa oppure giusta. Per questa ragione vi consigliamo di valutare, anche in base alle recensioni degli utenti, il tipo di vestibilità di quel prodotto e affidarvi alle tabelle indicative delle taglie. La taglia è espressa in due modalità: numero di mesi o per lunghezza.

Lavaggio

Un'altra caratteristica da non sottovalutare è la facilità di lavaggio. I body per neonati, infatti, si sporcano spesso e necessitano di lavaggi frequenti. È molto importante, quindi, assicurarsi che possano essere lavati in lavatrice e anche asciugabili in asciugatrice. Vi consigliamo, quindi, di optare per un modello che rispetti queste caratteristiche e che duri nel tempo anche dopo molti lavaggi.

Stile e colori

Un altro aspetto da considerare è la scelta del colore e dello stile del body. Infatti, è preferibile sempre optare per dei body dalle tinte neutre e chiare. La ragione è che quelli in tinte colorate sono stati trattati maggiormente e potrebbero essere meno sicuri ed, inoltre, perché il piccolo non ha ancora ben sviluppato la vista e i colori troppo forti potrebbero infastidirlo. Si può puntare, però, su stampe colorate e divertenti.

Marche

Le migliori marche di body per neonati sono Petit Bateau, Chicco, Care, Liabel Baby e Sanetta. Il nostro consiglio è sempre quello di affidarsi a brand specializzati e valutare tutte le caratteristiche sopra citate affinché sia garantita la qualità del prodotto.

Prezzo

Il prezzo di un body per neonati vari ad un minimo di 10 euro ad un massimo di 40 euro. Nei modelli proposti vi sono anche dei set di body composti da più capi che risultano essere molto convenienti e di qualità.