La bilancia impedenziometrica, o diagnostica, è una tipologia di bilancia pesapersone che sfrutta una tecnologia innovativa per monitorare i parametri fisici della persona. Rispetto ad una semplice bilancia pesapersone, oltre al peso, è in grado di registrare valori avanzati come l'indice di massa corporea BMI, la massa grassa, la massa magra, la composizione ossea e la percentuale di acqua extracellulare e intracellulare. Il meccanismo sfrutta i principi dell'impedenziometria, rilascia una scarica di corrente elettrica, impercettibile, e in base a come reagisce l'organismo restituisce un quadro completo della composizione corporea.

I modelli più moderni offrono molteplici funzioni integrate per avere una misurazione accurata e attendibile del nostro stato di salute. Permettono di registrare i dati passati e monitorare i progressi. Possono avere un numero differente di elettrodi, posizionati sulla base o su eventuali maniglie. Quasi tutti i modelli sono in grado di connettersi direttamente con le app health e fitness presenti sul nostro smartphone tramite wifi o Bluetooth. Il design è elegante e la struttura compatta. Sono realizzate in vetro o plastica resistente. Hanno un display, spesso retroilluminato, che permette di leggere le cifre riportate dopo la misurazione.

Il mercato delle bilance pesapersone impedenziometriche offre diverse soluzioni di marchi affidabili come Gamin, Tanita, Xiomi e Laica. Potete acquistarle nei negozi specializzati come Decathlon oppure nella sezione dedicata di Amazon. Vediamo insieme quali sono le migliori

Le migliori bilance impedenziometriche

Abbiamo selezionato le migliori bilance impedenziometriche pesapersone presenti online. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti che le hanno già acquistate.

Beurer BF 195 | bilancia diagnostica

La bilancia diagnostica Beurer BF 195 utilizza il principio di analisi dell'impedenza bioelettrica. Grazie alla misurazione della resistenza elettrica (impedenza) e prendendo in considerazione i valori individuali quali età, statura, sesso e livello di attività, oltre al peso, è possibile determinare le percentuali di: acqua, massa grassa, massa muscolare e massa ossea. Ha un design moderno con display LCD rotondo e retroilluminato. Grazie alla tecnologia Quick Start l’accensione avviene non appena il piede tocca il piano della bilancia e lo spegnimento è automatico una volta scesi. La bilancia dispone di 10 posizioni di memoria e 4 elettrodi in acciaio inox. La portata massima è di 180 kg.

Mpow | bilancia pesapersone impedenziometrica

Questa bilancia pesapersone è firmata Mpow. Può misurare in modo completo e preciso: peso, BMI, grasso corporeo, peso corporeo senza grassi, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. Grazie ad un'app è sincronizzata direttamente al vostro smartphone dove potrete leggere automaticamente i grafici e tenere d'occhio il vostro stato di salute. Ha 4 elettrodi sensibili e la base è in vetro temperato di alta qualità.

OMRON Healthcare BF-511 | Bilancia pesapersone digitale

La bilancia Omron vi offre una visione completa del vostro stato di salute. Il misuratore offre una panoramica dettagliata su grasso corporeo e viscerale, livello di muscolatura scheletrica, BMI e metabolismo a riposo. Mediante il metodo dell’impedenza bioelettrica (BI), il grasso corporeo viene visualizzato come percentuale rispetto al peso corporeo. È dotata di 8 sensori tra la base ed in manubrio. In questo modo riesce a rilevare i valori sia per le mani che per i piedi.

Tanita BC-545N | bilancia pesapersone

Con la Tanita BC-545N, è facile misurare il progresso della tua forma fisica e la salute generale. Entro 15 secondi, ti fornirà dieci diverse misure di salute. Ha un display a colori chiaro e di facile lettura. Puoi tenere traccia delle misurazioni di un massimo di cinque utenti e i dati sono conservati per un massimo di un anno. Il Body Composition Monitor riconosce automaticamente i passaggi dell'utente sul dispositivo. Basta inserire la tua fascia di età, il sesso e le altre informazioni generali solo una volta.

Medisana BS 445 Connect | bilancia digitale

La BS 445 connect body composition monitor misura il peso, il grasso corporeo, l'acqua corporea, la massa muscolare e il peso osseo, calcola il valore dell'IMC e dispone di un'analisi integrata del fabbisogno calorico. Gli elettrodi ITO di alta qualità sono depositati a vapore sulla preziosa superficie in uno strato sottilissimo e sono quindi difficilmente visibili o percettibili. Con l'applicazione VitaDock+ App per iOS e Android i dati memorizzati possono essere facilmente sincronizzati con l'applicazione VitaDock+ anche su altri smartphone o tablet.

iTeknic | bilancia impedenziometrica digitale

Questa ultima versione di iTeknic può misurare 13 parametri: peso, BMI, percentuale di grasso corporeo massa grassa, massa magra, grasso viscerale, massa muscolare, BMR, percentuale di muscolo scheletrico, massa ossea, quantità di acqua, percentuale di proteine, grasso sottocutaneo, età metabolica. Sul display della bilancia si visualizza il peso e attraverso l’app gratuita “Feelfit” si possono leggere gli ulteriori 12 parametri calcolati con la tecnologia della misurazione dell’impedenza. È compatibile con Apple Health, Google Fit e Fitbit. È realizzata in vetro temperato nero con un design compatto che occupa poco spazio. Grazie al display LED retroilluminato di rosso è facile da leggere gli acronimi riportati.

Withings Body+ | bilancia intelligente

Withings Body + è una bilancia effettua un controllo del corpo completo, con feedback istantaneo, pesata precisa, andamento del peso accurato, IMC e composizione corporea completa. Ogni pesata apparirà automaticamente sull'app Health Mate tramite sincronizzazione Wi-Fi o Bluetooth. La bilancia mostra le previsioni meteorologiche locali e visualizza il numero di passi effettuati durante la giornata precedente.

Omron Healthcare VIVA | bilancia smart

VIVA è un dispositivo medico clinicamente testato che utilizza la tecnologia di analisi dell’impedenza bio-elettrica (BIA) per valutare la composizione corporea. È un misuratore della composizione corporea Bluetooth, con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI. I tuoi dati sono sincronizzati automaticamente con l’app tramite Bluetooth.

Garmin Index | smart bilancia impedenziometrica

Garmin Index Smart è la nuova bilancia impedenziometrica. Oltre al peso, rileva la composizione corporea e identifica la percentuale di massa grassa, la percentuale di acqua, il peso della massa muscolare e della massa ossea. Grazie a queste informazioni, calcola l'indice di massa corporea (BMI). Tutti i dati rilevati possono essere caricati automaticamente sul profilo personale di Connect via WiFi o via bluetooth utilizzando uno smartphone compatibile e l'App gratuita Garmin Connect Mobile. Infine, identifica autonomamente diversi utenti, sulla base dei dati precedentemente rilevati, per associare automaticamente le misurazioni a ciascun profilo di Garmin Connect. Questa caratteristica unica consente di utilizzare la bilancia in famiglia.

Fitbit, Aria 2 | bilancia intelligente

La bilancia Aria 2 di fitbit pesa e misura la percentuale di grasso corporeo, massa magra e IMC. Sincronizza automaticamente le statistiche con il pannello Fitbit, configurabile tramite Bluetooth. Riconosce fino a 8 utenti. Colore nero. Ha un design moderno ed è rivestita in vetro lucido e un display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità. Ha un’interfaccia aggiornata che include icone e messaggi personalizzati per aumentare la motivazione.

Come scegliere la miglior bilancia impedenziometrica

La bilancia impedenziometrica è uno strumento molto utile, non sono per i nutrizionisti, ma anche per chi segue una dieta e si allena e vuole monitorare i progressi. Non parliamo, quindi, solo di atleti ma anche di sportivi. Vediamo insieme quali sono i fattori da considerare prima dell'acquisto.

Parametri e valori fondamentali

In base all'utilizzo e alle esigenze personali è utile anche valutare quali sono le informazioni che la bilance impedenziometriche forniscono. Vediamo quali sono le principali.

Percentuale di grasso corporeo : indica la quantità di massa grassa. Un valore troppo elevato potrebbe rappresentare un rischio per la vostra salute;

: indica la quantità di massa grassa. Un valore troppo elevato potrebbe rappresentare un rischio per la vostra salute; Indice di massa corporea : chiamato anche BMI, è il rapporto tra peso e altezza e permette di comprendere se la persona è sottopeso, normopeso o sovrappeso.

: chiamato anche BMI, è il rapporto tra peso e altezza e permette di comprendere se la persona è sottopeso, normopeso o sovrappeso. Percentuale di acqua : valore in percentuale relativo alla quantità di acqua presente nel corpo;

: valore in percentuale relativo alla quantità di acqua presente nel corpo; Percentuale di massa muscolare : dato percentuale relativo alla massa muscolare. È molto utile per comprendere più accuratamente eventuali aumenti di peso;

: dato percentuale relativo alla massa muscolare. È molto utile per comprendere più accuratamente eventuali aumenti di peso; Percentuale di massa ossea : valore percentuale che indica la quantità di massa ossea;

: valore percentuale che indica la quantità di massa ossea; Calorie consigliate : conosciuto anche come BMR, è relativo alle calorie che si dovrebbero assumere e viene suggerito tenendo conto l’altezza, il peso e l’età;

: conosciuto anche come BMR, è relativo alle calorie che si dovrebbero assumere e viene suggerito tenendo conto l’altezza, il peso e l’età; Frequenza del battito cardiaco: nei modelli che presentano anche un manubrio dotato di sensori è possibile rilevare il battito cardiaco.

Funzioni

Sicuramente tra le prime cosa da valutare prima di acquistare una bilancia pesapersone è capire cosa ci dobbiamo fare e quali sono le informazioni indispensabili che vogliamo che ci fornisca. Sono tante le funzioni che una bilancia può possedere. Analizziamo le principali.

modalità differenti : alcuni modelli danno la possibilità di scegliere specifiche modalità in base alle diverse fasce d'età o agli stili di vita. Grazie a questa funzione possiamo scegliere la modalità bambino o adulto. E, ancora, selezionare se si tratta di una persona che si allena in maniera costante oppure saltuariamente. Queste informazioni sono molto importanti perché i parametri registrati sono diversi, ma soprattutto, cambia il modo in cui vengono letti ed elaborati. Per esempio, per chi si allena almeno per 8 ore al giorno è importante valutare l'acquisto di una bilancia smart che preveda la modalità "atleta", altrimenti la massa muscolare potrebbe essere confusa col il grasso.

: alcuni modelli danno la possibilità di scegliere specifiche modalità in base alle diverse fasce d'età o agli stili di vita. Grazie a questa funzione possiamo scegliere la modalità bambino o adulto. E, ancora, selezionare se si tratta di una persona che si allena in maniera costante oppure saltuariamente. Queste informazioni sono molto importanti perché i parametri registrati sono diversi, ma soprattutto, cambia il modo in cui vengono letti ed elaborati. Per esempio, per chi si allena almeno per 8 ore al giorno è importante valutare l'acquisto di una bilancia smart che preveda la modalità "atleta", altrimenti la massa muscolare potrebbe essere confusa col il grasso. profilo personalizzato: oltre a scegliere la modalità più adatta alla propria età e al proprio stile di vita, è possibile creare un proprio profilo personalizzato in base al sesso, all'altezza, all'attività fisica che si compie, ecc ecc. In questo modo i dati sono elaborati ed interpretati in maniera più precisa. È possibile creare più di un profilo per ogni persona che utilizza la bilancia pesapersone.

oltre a scegliere la modalità più adatta alla propria età e al proprio stile di vita, è possibile creare un proprio profilo personalizzato in base al sesso, all'altezza, all'attività fisica che si compie, ecc ecc. In questo modo i dati sono elaborati ed interpretati in maniera più precisa. È possibile creare più di un profilo per ogni persona che utilizza la bilancia pesapersone. taratura automatica: è una funzione essenziale per garantire la massima precisione allo strumento e, infatti, è presente in quasi tutte le bilance digitali. In questo modo, non dovremo preoccuparci di tarare manualmente la bilancia.

è una funzione essenziale per garantire la massima precisione allo strumento e, infatti, è presente in quasi tutte le bilance digitali. In questo modo, non dovremo preoccuparci di tarare manualmente la bilancia. collegare tramite Bluetooth: molte case produttrici di bilance pesapersone impedenziometricche hanno sviluppato app per smartphone che si collegano direttamente alle bilance. In questo modo, è possibile trasferire e leggere le informazioni direttamente sullo schermo del vostro cellulare. Creando poi un profilo personalizzato avrete un vero e proprio archivio di tutti i vostri progressi. La lettura dei risultati registrati è facilitata dalla presenza di grafici e statistiche.

Facilità di utilizzo

Come per tutti gli strumenti e i dispositivi è importante che siano facili da utilizzare senza creare intralcio o impedimenti. A tal proposito vediamo cosa li rende tali.

dimensioni : dato che parliamo di una superficie sulla quale dovremmo poggiare i nostri piedi, assicuriamoci che sia abbastanza ampia. Una pedana troppo piccola rischia di essere anche poco precisa perché il peso del corpo non sarebbe contenuto e distribuito in maniera uniforme.

: dato che parliamo di una superficie sulla quale dovremmo poggiare i nostri piedi, assicuriamoci che sia abbastanza ampia. Una pedana troppo piccola rischia di essere anche poco precisa perché il peso del corpo non sarebbe contenuto e distribuito in maniera uniforme. pedana antiscivolo : sempre inerente alla pedana consideriamo l'acquisto di una pedana in materiale antiscivolo così da avere una maggiore stabilità e sicurezza anche in caso di piedi bagnati.

: sempre inerente alla pedana consideriamo l'acquisto di una pedana in materiale antiscivolo così da avere una maggiore stabilità e sicurezza anche in caso di piedi bagnati. accensione e spegnimento automatico : molte bilance si accendono nell'istante in cui avvertono il peso del corpo e si spengono dopo che siete scesi. È una funzione molto comoda perché ci permette di non usare tasti.

: molte bilance si accendono nell'istante in cui avvertono il peso del corpo e si spengono dopo che siete scesi. È una funzione molto comoda perché ci permette di non usare tasti. display: un display abbastanza grande e nitido ti permette di leggere le cifre e gli acronimi in maniera nitida. Infatti bisogna sempre considerare che si è in piedi e quindi anche la distanza potrebbe incidere sulla facilità di lettura.

un display abbastanza grande e nitido ti permette di leggere le cifre e gli acronimi in maniera nitida. Infatti bisogna sempre considerare che si è in piedi e quindi anche la distanza potrebbe incidere sulla facilità di lettura. tasti e pulsanti: la presenza di questi elementi ci possono aiutare a settare la bilancia sulle giuste informazioni.

la presenza di questi elementi ci possono aiutare a settare la bilancia sulle giuste informazioni. piedini antiscivolo : alla base della bilancia impedenziometrica possono esserci dei piedini antiscivolo. Anche questi riducono il rischio di cadute o scivolate.

: alla base della bilancia impedenziometrica possono esserci dei piedini antiscivolo. Anche questi riducono il rischio di cadute o scivolate. peso massimo supportato : alcuni modelli supportano uno specifico peso massimo, per esempio 100 kg. Questo è un fattore molto limitante perché è esclusa la possibilità di usarla a molte persone sopra quel peso.

: alcuni modelli supportano uno specifico peso massimo, per esempio 100 kg. Questo è un fattore molto limitante perché è esclusa la possibilità di usarla a molte persone sopra quel peso. misurazione immediata : in genere le bilance che si accendono in automatico permetto di misurare il peso istantaneamente.

: in genere le bilance che si accendono in automatico permetto di misurare il peso istantaneamente. libretto delle istruzioni: molti dei valori e dei dati misurati dalla bilancia sono poi mostrati in sigle o acronimi e non sempre è facile decifrarli. La presenza di un manuale esaustivo e preciso ci facilita sicuramente l'utilizzo di questo strumento.

Precisione e costanza di misurazione

L'obiettivo della misurazione è avere dei valori da elaborare ed interpretare al fine di capire se il percorso – allenamenti, diete ed affini – sta funzionando o bisogna cambiare qualcosa. Per questo motivo, è necessario che la misurazione sia precisa ed affidabile. Nella maggior parte delle bilance impedenziometriche è così, ma non sempre. Come fare a capire se possiamo fidarci del peso che la bilancia ci restituisce? Si può procedere alla misurazione più volte a distanza di pochi secondi. Se i valori ottenuti sono sempre gli stessi, allora, possiamo dire che il valore rispecchia il dato reale. La maggior parte delle bilance è alimentata a batterie, questo contribuisce ad una misurazione più efficace.

Ovviamente, si sottolinea che neppure la migliore bilancia impedenziometrica si sostituisce al parere di un medico nutrizionista.

Numero di elettrodi

Il numero di elettrodi garantisce la minore o maggiore precisione di misurazione. In tutte le bilance gli elettrodi sono posizionati sulla base, in genere sono 4. In altri modelli con maniglie o manubri, invece, abbiamo anche li degli elettrodi molto utili per misurare il battito cardiaco. Il risultato viene mostrato sul display della bilancia. In genere si tratta di acronimi e sigle, per questo motivo, è indispensabile consultare sempre il libretto.

Design e materiali

Il design di queste bilance è notevolmente cambiato col tempo. Il design è ultra-moderno e accattivante. Sono piatte, molto eleganti e donano un tocco in più anche all'arredo della stanza. Spesso, l'intera superficie è un enorme display illuminato di blu o rosso.

I materiali usati sono la plastica resistente o il vetro. Possono avere però dei dettagli in materiale antiscivolo per renderle più sicure. Le maniglie dei modelli per i quali sono previste cono in plastica dura e metallo, che le rende più resistenti.

Quando valutiamo quale bilancia pesapersone acquistare, consideriamo anche se dovremo spostarla e lo spazio che abbiamo a disposizione. Optiamo per un modello più leggero e poco ingombrante.

Sicurezza

L'uso di questa bilancia, anche se destinato all'utilizzo in casa, è molto sicuro e non ha controindicazioni. Come abbiamo visto la scarica elettrica che viene rilasciata è talmente bassa da essere impercettibile. Comunque, nonostante ciò, si sconsiglia il suo utilizzo solamente ai soggetti che si sono sottoposti ad interventi di pacemakers, portatori di protesi, donne incinte o portatori di dispositivi artificiali.

Comunque proprio per evitare che la bilancia resti inutilizzata, per esempio durante la gravidanza, in molte bilance è possibile disattivare la funzione impedenziometrica temporaneamente ed usare il dispositivo come una semplice bilancia pesapersone.

Prezzo

Il prezzo della bilancia impedenziometrica può variare molto in base al modello e al brand della bilancia. Dato che si tratta di un prodotto all'avanguardia e di precisione si sconsiglia di acquistare un modello molto economico. In generale, se la bilancia è destinata ad uso domestico una buona soluzione può costare tra i 30 ed i 70 euro. Molto comoda anche perché non ingombrante. Per i modelli più sofisticati, ideali per un utilizzo professionale, si arriva facilmente ai 200 euro.

Marca

Le marche sono davvero tante e orientarsi può essere molto difficile. Tra le migliori marche ci sono Laica, Salter, Omron, Beurer e Tanita. Nella scelta tenete conto anche di quelle che offrono un servizio di post-vendita e della facilità con cui riuscirete a recuperare pezzi di ricambio. Potete confrontare i diversi modelli disponibili su Amazon.

Come funziona la bilancia impedenziometrica

L'utilizzo di questo strumento. in passato, era destinato solo agli atleti e a qualche nutrizionista. Oggi la sua diffusione è aumentata notevolmente e sempre più persone posseggono una bilancia impedenziometrica a casa proprio. Ma come funziona?

Iniziamo col dire che il suo funzionamento è molto semplice, poco invasivo e per niente doloroso. La tencinca della impedenziometria prevede che una volta poggiati i piedi sulla base della bilancia, venga rilasciata una piccola scossa elettrica. L'entità di tale scossa è talmente bassa da essere impercettibile. La corrente genere reazioni diverse in base alla quantità di acqua presente nel nostro organismo, e sulla base di tali reazioni, vengono elaborati i valori di riferimento.

Per questo motivo si consiglia di seguire dei piccoli accorgimenti prima di usarla. Vediamo quali.