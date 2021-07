Migliori battimaterasso: classifica, opinioni e guida all’acquisto I battimaterassi sono elettrodomestici che aspirano la polvere da materassi e tappezzeria, in grado di rimuovere dalle fibre dei tessuti anche tutti i batteri, germi, acari della polvere o pelle morta. Sono indispensabili per igienizzare in maniera ottimale il letto o qualsiasi complemento d’arredo imbottito, specie per i soggetti allergici o con problemi respiratori. Si tratta di veri e propri aspirapolvere per materassi dalle dimensioni ridotte, prodotti non solo da brand come Dyson, Miele, Xiaomi o Hoover: vediamo infatti la classifica dei migliori battimaterassi attualmente disponibili su Amazon.

I battimaterasso sono aspirapolvere per materassi in grado di aspirare non solo lo sporco dagli imbottiti ma anche batteri, germi, acari della polvere e pelle morta. Si tratta di un elettrodomestico che aiuta a vivere in un ambiente sano perché previene la proliferazione degli acari della polvere, batteri o cimici: infatti, dal momento che offrono un alto grado di sanificazione, sono ideali per chi soffre di allergie, problemi respiratori o patologie della pelle.

È senz'altro un'alternativa più costosa rispetto ai classici battitappeti o battipanni, ma utile dal punto di vista di risparmio di tempo e di efficienza di pulizia. Difatti, si tratta di un elettrodomestico antiacaro che non elimina solo la polvere ma svolge anche la funzione di igienizzare, disinfettare e purificare tutti i complementi d'arredo imbottiti; quindi letti, materassi, divani, poltrone, ma anche federe, coperte o moquette. Con l'aggiunta di tecnologie innovative come la lampada UV o UV-C, infatti, riescono a eliminare fino al 99,9% di batteri.

Tra i battimaterassi in vendita quelli più apprezzati sono quelli realizzati da marchi come Hoover, Xiaomi, Dyson o Miele. Non sempre questi elettrodomestici si trovano in negozi specializzati e, proprio per questo motivo, abbiamo pensato di elencare i migliori prodotti disponibili su Amazon, in modo da facilitare l'acquisto. Vediamo nel dettaglio la nostra classifica dei migliori battimaterassi.

Classifica dei 10 migliori battimaterasso: modelli a confronto e recensioni

Di seguito ci dedicheremo all'analisi dei migliori 10 battimaterassi di quest'anno. Li abbiamo scelti e proposti in questa classifica in base a fattori come la potenza di aspirazione, l'affidabilità sul lungo periodo o il sistema di filtraggio; oltre che facendo riferimento alle recensioni degli utenti. Vediamo quali sono i migliori prodotti per la pulizia del letto e dei tessuti attualmente disponibili su Amazon.

1. Hoover ultra vortex

Al primo posto della nostra classifica troviamo il battimaterasso Hoover ultra vortex con 500 watt di potenza e luce UV integrata. Grazie al sistema ciclonico, garantisce prestazioni elevate e un'alta efficienza nella rimozione di allergeni, polvere e acari della polvere da materassi, divani, poltrone, cuscini e complementi d'arredo imbottiti. Con i suoi 3 programmi di aspirazione e igienizzazione, inoltre, è indicato per prevenire la proliferazione di allergeni, ideale per chi soffre di allergie o problemi respiratori. Infine, con la turbospazzola risulta essere anche uno strumento utile per chi ha in casa animali domestici: elimina facilmente i peli da divani, letti o coperte.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti del prodotto Hoover, specie per quanto riguarda la rimozione degli allergeni. Inoltre, i commenti positivi si concentrano anche sulla maneggevolezza dell'aspirapolvere.

Contro: alcune criticità si riscontrano sulla potenza di aspirazione che è comunque garantita dai 500 watt.

2. Jimmy JV35

L'aspirapolvere per materassi Jimmy JV35, con i suoi 700 watt di potenza, è leggero e facile da utilizzare. Grazie al sistema di sterilizzazione UV e la tecnologia brevettata Dual-Cyclonic, riesce a rimuovere circa il 99,9% di batteri e allergeni in profondità separando l'aria dalla polvere. Con 3 programmi di utilizzo: UV aspirazione; battitura & aspirazione; UV battitura&aspirazione, elimina dalle fibre gli acari della polvere arrivando fino a 20 cm di profondità. Inoltre, con la tecnologia di simulazione dei raggi solari che si scalda in soli 5 secondi, favorisce un'emissione di calore costante alla temperatura di 60°, ideale per ottimizzare l'igienizzazione. Infine, grazie alla spazzola anti-acaro e alla copertura di 245mm, aspira con un raggio d'azione più ampio.

Pro: gli utenti apprezzano il basso livello di rumorosità del battimaterasso, che non supera i 68 dB e il rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcune criticità si riscontrano nella pulizia del vano spazzola che non risulta particolarmente intuitiva.

3. Vpcok BST – 721

Il battimaterasso Vpcok BST-721 ha un sistema di sterilizzazione a ultravioletti capace di rimuovere acari della polvere e batteri in profondità. Con una potenza di 300 watt, si caratterizza per la presenza del filtro HEPA: infatti, il contenitore extra large per la polvere si può smontare con facilità e il filtro lavare e riutilizzare più volte. La tecnologia di base di questo modello di aspirapolvere per materassi consente di eliminare batteri, allergeni e polvere grazie a una dispersione di calore a una temperatura di 60° coniugata alla luce UV-C che si accende in automatico. In questo modo disinfetta le superfici imbottite come divani, materassi o cuscini penetrando a una profondità di 20 cm e rimuovendo circa il 99,9% di batteri.

Pro: gli utenti apprezzano la compattezza del battimaterasso e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Anche il sistema intelligente che permette di attivare in automatico la luce UV si valuta in modo positivo.

Contro: si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere per tempi non troppo prolungati per non surriscaldarlo eccessivamente.

4. Dibea UV-10

Il battimaterasso Dibea UV-10 si distingue per un ciclo di vibrazioni che arriva ai 33000 giri al minuto e una spazzola a rullo, che assicurano l'aspirazione perfetta di acari, polvere, batteri e pelle morta. Con una potenza di 300 watt e un vano contenitore da 400 ml, riesce a sterilizzare le superfici in maniera del tutto naturale senza componenti chimiche. Difatti, il sistema di filtraggio a ciclone da 6 stadi e il filtro HEPA, riescono a trattenere le particelle fino a 0,3 micron di grandezza. La lampada UV da 20 cm, inoltre, distrugge in maniera definitiva gli acari, risultando ideale per i soggetti allergici. Il contenitore è facile da svuotare e pulire e con un peso di soli 1,65 kg questo modello si caratterizza anche per praticità e leggerezza.

Pro: i commenti positivi su questo battimaterasso si concentrano sulla comodità di utilizzo. Anche l'elevato grado di aspirazione è molto apprezzato.

Contro: si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere esclusivamente su superfici imbottite come materassi, divani o cuscini.

5. Evergreenweb ASPPOLV

Il modello di aspirapolvere per materassi ASPPOLV di Evergreenweb è indicato per i soggetti che soffrono di allergie perché permette un'eliminazione completa di acari, polvere, batteri e germi da materassi e superfici imbottite. Si tratta di un aspiratore e sterilizzatore ultra brush che assicura di rimuovere polvere e batteri con una percentuale del 40% in più rispetto ad altri modelli in commercio. Questo perché, oltre a un motore da 400 watt, la lampada a raggi UV garantisce anche la prevenzione dalla proliferazione dei batteri o acari della polvere. Il filtro HEPA senza sacco, inoltre, è comodo da pulire e lavare. La caratteristica principale di questo modello sta nella possibilità di allungare il manico flessibile in modo da adattarlo alle esigenze e rendere agevole l'utilizzo dell'aspirapolvere.

Pro: gli utenti apprezzano la praticità e la facilità di utilizzo di questo modello, grazie anche al manico flessibile.

Contro: si consiglia di utilizzare il battimaterasso con la dovuta accortezza, senza velocizzare i tempi di aspirazione.

6. Maxxmee 00260

L'aspirapolvere per materassi antiacaro di Maxximee si distingue per un design minimal e essenziale. Le dimensioni sono il punto forte di questo modello, che misura solo 28 x 34 x 11 cm: ciò lo rende uno dei battimaterassi più compatti attualmente disponibili in commercio. Si tratta di uno strumento ecologico perché non utilizza agenti chimici o detergenti per l'igienizzazione delle superfici. Difatti, funziona con un sistema di luce UV-C capace di eliminare circa il 99,9% di batteri, germi e acari della polvere. Con una potenza di 300 watt, il contenitore a ventosa dove viene risucchiata la polvere, si svuota e si pulisce con estrema facilità. È ideale per letti, materassi, coperte, cuscini ma anche moquette: il design dalle linee pulite, infatti, lo rende pratico e maneggevole.

Pro: il modello di battimaterasso di Maxximee si apprezza per comodità d'uso e costo inferiore rispetto alla media.

Contro: la potenza di aspirazione non è delle più efficienti. Difatti si tratta di un modello compatto e non di uno strumento professionale.

7. CLEANmaxx 3406

Questo modello di battimaterasso proposto da Cleanmaxx ha un motore da 300 watt ideale per la tappezzeria e per la pulizia di coperte, cuscini, federe, guanciali, letti o materassi. Dal momento che si tratta di un modello a uso quotidiano, si caratterizza per la sua estrema maneggevolezza e praticità. Nonostante la sua compattezza generale, è dotato di lampada UV-C in grado di eliminare in maniera affidabile fino al 99,9% di germi, batteri e acari della polvere. Grazie al sistema di filtraggio HEPA, trattiene anche le particelle più piccole e assicura una comodità ulteriore nella pulizia e riutilizzo del filtro.

Pro: gli utenti si ritengono abbastanza soddisfatti del prodotto di Cleanmaxx, soprattutto per quanto riguarda comodità e facilità di utilizzo.

Contro: per chi intende sterilizzare e igienizzare superficie ampie, come ad esempio moquette, consigliamo di optare per un prodotto a più alto wattaggio.

8. N8WERK ‎09637

Disponibile in bianco o nero, il battimaterasso N8WERK ‎0963 della Nordic Night Edition è ideale per disinfettare e aspirare sporcizia, pelle morta, acari della polvere e batteri da tutta la tappezzeria. Quindi è in grado di funzionare correttamente su superfici come materassi, federe, cuscini, poltrone, divani e su tutti i complementi d'arredo imbottiti. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'aspirapolvere con motore da 300 watt che funziona con luce UV-C, e distrugge facilmente tutti gli acari e germi presenti. È dotato di un contenitore specifico per l'accumulo della polvere e residui risucchiati dall'aspiratore, quindi si risparmia comodamente sull'acquisto di eventuali sacchetti. Il filtro HEPA 11, infine, si può lavare e riutilizzare senza particolari difficoltà.

Pro: questo modello di aspirapolvere per materassi si apprezza per la sua versatilità. Infatti è possibile utilizzarlo su qualsiasi superficie imbottita perché facile da trasportare da stanza in stanza.

Contro: consigliamo di utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi indicati in modo da preservarne il funzionamento.

9. Mamibot 6970626160317

Il modello Mamibot 6970626160317 è un battimaterasso portatile e senza fili, ideale da trasportare e facile da utilizzare. Grazie a una velocità di rotazione dei cuscinetti che arriva a 31000 rpm e oltre 4000 Pa di potere aspirante, nonostante sia un modello portatile, garantisce prestazioni elevate. Difatti, come tutti gli altri articoli analizzati in precedenza, anche l'aspiratore della Mamibot si contraddistingue per la presenza della lampada UV da 9 watt, capace di uccidere fino al 99,9% di acari, batteri e germi da superfici come materassi, coperte, cuscini, divani e tappezzeria generica. Il filtro HEPA, inoltre, è ideale per soggetti allergici perché intrappola anche le particelle e gli allergeni più piccoli, evitando che siano liberati in aria. Con una velocità di rotazione di 8000 giri al minuto, è dotato anche di scatola antipolvere da 500 ml in grado di trattenere la polvere risucchiata.

Pro: tra i vantaggi riscontrati si ricordano la qualità dei materiali e la solidità della struttura, oltre alla praticità nell'utilizzo e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: essendo un modello portatile, la capacità di aspirazione è ridotta rispetto ai classici modelli con filo disponibili in commercio.

10. Iris Ohyama 530385

L'ultimo aspirapolvere per materassi che analizziamo è il modello di Iris Ohyama con un design differente rispetto ai prodotti precedenti. Difatti è molto più simile a un vero e proprio aspiratore ma dalle dimensioni ridotte. Grazie alla tecnologia Cyclone Stream con circa 6000 vibrazioni al minuto garantisce l'eliminazione di oltre il 98% di batteri e acari della polvere in soli 3 minuti. Con una potenza di 400 watt, inoltre, è provvisto di 3 programmi di riscaldamento differenti in modo da adattarsi alla superficie da pulire. La particolarità di questo battimaterasso sta nella possibilità di capire il livello di pulizia della superficie su cui lo stiamo utilizzando attraverso un sensore luminoso che ne indica il grado: rosso significa che sono presenti batteri, germi o acari, arancione quando il livello di pulizia aumenta e verde quando la superficie si presenta totalmente igienizzata. Infine, grazie a un'impugnatura intuitiva, anche la manovrabilità dell'elettrodomestico risulta favorevole.

Pro: gli utenti si soffermano sull'efficienza dell'aspirapolvere antiacaro, specie chi soffre di allergie. Inoltre, anche la solidità dello strumento è considerata come fattore positivo.

Contro: si consiglia di passare il battimaterasso lentamente sulla superficie da pulire fin quando la luce del sensore non diventa verde; ovvero quando si è certi che le impurità siano state eliminate al 100%.

Cos'è un battimaterasso?

Un battimaterasso è un aspiratore appositamente ideato per la pulizia della tappezzeria: materassi, cuscini, federe, guanciali, divani, poltrone o moquette. Si tratta di un'aspirapolvere in miniatura da passare sulle superfici imbottite in modo da risucchiare la polvere insieme a tutti i batteri, germi o acari presenti. Sono ideali per l'igienizzazione e la sanificazione delle fibre dei tessuti, specie per i soggetti allergici o chi soffre di patologie alla pelle.

Come scegliere i migliori battimaterassi

Per scegliere il miglior battimaterasso in commercio ci sono dei criteri di valutazione da tenere a mente. Solo analizzando le funzionalità, le caratteristiche così come il grado di potenza o il sistema di filtraggio, si può acquistare il migliore aspirapolvere per materassi adatto alle nostre esigenze. Specie per chi soffre di allergie o di patologie alla pelle, e necessita dunque di uno strumento altamente efficiente per la pulizia e l'igienizzazione dei tessuti, è necessario tenere in considerazione determinati fattori: vediamoli nel dettaglio.

Tecnologia

I battimaterassi si differenziano in base alla tecnologia e al sistema di funzionamento, e possono presentare:

Tecnologia ciclonica : sono per lo più la maggioranza e si incentrano sul movimento rotatorio tipico dei cicloni. Lo stesso movimento viene ripreso all'interno dell'elettrodomestico e consente, dunque, un'aspirazione maggiore e più funzionale di polvere e sporco. Tutto ciò che si aspira, infatti, viene risucchiato all'interno di un sistema a elica che, grazie alla forza centrifuga , separa le particelle di aria da quelle della polvere attivando un vero e proprio moto ciclonico. In questo modo la polvere rimane nel contenitore del battimaterasso mentre l'aria pulita viene rilasciata.

: sono per lo più la maggioranza e si incentrano sul movimento rotatorio tipico dei cicloni. Lo stesso movimento viene ripreso all'interno dell'elettrodomestico e consente, dunque, un'aspirazione maggiore e più funzionale di polvere e sporco. Tutto ciò che si aspira, infatti, viene risucchiato all'interno di un sistema a elica che, grazie alla , separa le particelle di aria da quelle della polvere attivando un vero e proprio moto ciclonico. In questo modo la polvere rimane nel contenitore del battimaterasso mentre l'aria pulita viene rilasciata. Batti e aspira : questo sistema fa riferimento al funzionamento dei tipici battitappeto. Così come i battitappeto , infatti, questa tecnologia percuote in maniera ripetuta e per mezzo di vibrazioni molto potenti, la superficie del materasso in modo da far alzare la polvere; per poi attivare anche il sistema di aspirazione che la risucchia.

: questo sistema fa riferimento al funzionamento dei tipici battitappeto. Così come i , infatti, questa tecnologia percuote in maniera ripetuta e per mezzo di vibrazioni molto potenti, la superficie del materasso in modo da far alzare la polvere; per poi attivare anche il sistema di aspirazione che la risucchia. Lampada UV-C : questa tecnologia è indispensabile per igienizzare e sterilizzare le superfici. In base alla lunghezza d'onda dei raggi ultravioletti, infatti, la luce UV si differenzia in quattro intervalli, uno fra questi è l'UV-C. In questo caso la lunghezza d'onda è compresa tra i 100 e i 280 nanometri ed è altamente germicida: infatti è in grado di uccidere batteri e virus, eliminare eventuali agenti patogeni e causare danni ai microrganismi come, in questo caso, agli acari della polvere o alle cimici da letto.

: questa tecnologia è indispensabile per igienizzare e sterilizzare le superfici. In base alla lunghezza d'onda dei raggi ultravioletti, infatti, la luce UV si differenzia in quattro intervalli, uno fra questi è l'UV-C. In questo caso la lunghezza d'onda è compresa tra i ed è altamente germicida: infatti è in grado di uccidere batteri e virus, eliminare eventuali agenti patogeni e causare danni ai microrganismi come, in questo caso, agli acari della polvere o alle cimici da letto. Vapore : soltanto alcuni modelli sono dotati di un sistema che prevede la distribuzione di aria calda in grado di rimuovere le particelle di sporco e polvere dai tessuti senza lasciarli umidi o bagnati. Anche in questo caso si tratta di una tecnologia importante per quanto riguarda l'igienizzazione delle superfici.

: soltanto alcuni modelli sono dotati di un sistema che prevede la in grado di rimuovere le particelle di sporco e polvere dai tessuti senza lasciarli umidi o bagnati. Anche in questo caso si tratta di una tecnologia importante per quanto riguarda l'igienizzazione delle superfici. Simulatore di luce solare: alcuni battimaterasso si caratterizzano anche per tecnologie che simulano la riproduzione del calore data dai raggi solari. Con un'emissione di calore ad alte temperature, infatti, è possibile eliminare batteri, acari e germi con un'efficacia maggiore.

Potenza d'aspirazione

La potenza d'aspirazione di un battimaterasso è un elemento importante da considerare perché permette di comprendere in anticipo l'efficienza dell'elettrodomestico scelto, in termini di capacità aspirante. Dal momento che l'aspirapolvere deve risucchiare lo sporco dalle fibre e a un certo livello di profondità, è necessario sia sufficientemente potente. La potenza di aspirazione si misura in watt o volt: solitamente questo tipo di elettrodomestici variano da una potenza minima di 300 watt fino ad arrivare ai 700 watt per i modelli più professionali. Alcuni modelli possono misurare lo sforzo e la pressione dell'elettrodomestico anche con l'unità di misura Pa (Pascal). La capacità aspirante però può associarsi anche al numero di rotazioni al minuto del sistema ciclonico: in questo caso si misura in rpm (revolutions per minute) e possono arrivare fino ai 33000 giri.

Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio è un fattore indispensabile da valutare nella scelta del miglior battimaterasso. Questo perché la tappezzeria in generale è l'ambiente ideale per la proliferazione di acari, batteri o germi, microrganismi che solo attraverso un sistema di aspirazione e filtraggio adeguati possono essere eliminati. Inoltre, i filtri sono importanti anche per fare in modo che la polvere non si disperda nell'ambiente e, quindi, devono essere in grado di trattenere perfettamente anche le particelle più piccole. Il migliore in commercio è senz'altro il filtro HEPA, del quale sono dotati la maggior parte dei battimaterassi che abbiamo analizzato. Per essere certi che si tratti proprio di un filtro HEPA capace di trattenere anche i microrganismi più piccoli, basterà tenere conto del contrassegno: ovvero delle sigle da H10 a H14 in etichetta.

Maneggevolezza

Dal momento che si tratta di elettrodomestici da utilizzare su superfici imbottite come materassi, divani, cuscini, federe, guanciali o moquette, la maneggevolezza del battimaterasso è un elemento da tenere in considerazione. Per spostarlo senza fatica da una stanza all'altra, infatti, bisogna che non sia eccessivamente pesante; quindi che non superi i 2 kg. Inoltre, per misurare il grado di maneggevolezza di un'aspirapolvere per materassi è importante anche tenere conto del manico, che può essere ergonomico e antiscivolo in modo che agevoli l'utilizzo dell'elettrodomestico. Una buona impugnatura, infatti, ci permetterà di direzionare facilmente il battimaterasso in base alle nostre esigenze. Anche la presenza di un cavo di alimentazione abbastanza lungo ci permetterà di rendere più pratica l'operazione di igienizzazione dei tessuti: solitamente un cavo varia da un minimo di 1,5 metri a un massimo di 6 metri circa. Infine, il raggio d'azione, ovvero la copertura di aspirazione garantita dal battimaterasso potrà ridurre i tempi di pulizia.

Contenitore della polvere

Ultimo elemento da non sottovalutare è il contenitore raccogli polvere. A differenza dei sacchi usa e getta, infatti, un serbatoio è molto più sicuro, facile da pulire e da riutilizzare. Deve essere dotato di chiusura ermetica in modo da evitare che la polvere risucchiata, insieme a tutti gli acari, batteri e germi, possa disperdersi di nuovo nell'ambiente. La capienza del contenitore spesso si misura il millilitri (ml): alcuni modelli presentano una capacità maggiore rispetto ad altri che può arrivare anche ai 500 ml.

Marca

Affidarsi alla giusta marca significa valutare il grado di affidabilità del battimaterasso scelto. Tra i migliori brand del settore, che garantiscono un certo livello di sicurezza sui loro prodotti, non potevamo non menzionare Hoover, ma anche Xiaomi, Dyson o Miele. Anche Folletto, il celebre marchio di aspirapolveri, presenta alcuni accessori simili ai battimaterasso, ideali per pulire e disinfettare i tessuti.

Dove comprare i migliori battimaterassi

Comprare i migliori battimaterassi che si adattino alle nostre esigenze non è sempre facile. Online esistono diverse soluzioni in grado di informarci in maniera puntuale su tutte le funzionalità, le tecnologie e le caratteristiche degli aspirapolvere per materassi. Ad esempio, è possibile analizzare precisamente modelli di battimaterasso, insieme a tutte le recensioni degli utenti, nella sezione dedicata di Amazon.

Inoltre è possibile acquistare elettrodomestici simili in stores come Unieuro, Mediaworld o Euronics.