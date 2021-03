Il rullo di giada, o jade roller, è uno strumento di bellezza utilizzato per massaggiare il viso in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinvigorire la pelle ed eliminare le tossine. La sua struttura ricorda quella di un piccolo rullo costituito da una pietra levigata, anche se i più diffusi sono quelli con doppia pietra, una più piccola per trattare le zone più delicate come il contorno occhi ed una più grande per massaggiare il resto del viso e il collo. Le pietre utilizzate non sono porose, pertanto, il rullo può essere usato per facilitare l'assorbimento di sieri e creme per il viso. Inoltre, la giada resta sempre fredda anche durante il massaggio, questo le consente di avere un effetto benefico sulla pelle e renderla più elastica, luminosa e meno affaticata.

Anche se il suo utilizzo si è diffuso notevolmente negli ultimi anni, complici le dimostrazioni di numerose influencer e v-logger, in realtà, era già utilizzato nell'antica Cina come uno strumento di medicina per la mente, oltre che per il corpo.

In commercio sono disponibili diverse tipologie, infatti, oltre alla pietra verde, i rulli sono realizzati anche con il quarzo rosa, la giada bianca o l'ametista, pietre e cristalli preziosi che svolgono azioni differenti a contatto con la pelle. In base alla tipologia e alla pietra scelta è possibile trovare anche rulli di giada economici.

Prima di scoprire quali sono i migliori rulli disponibili su Amazon, compresi quelli economici, vediamo quali sono nel dettaglio le tipologie dei cristalli di rulli di giada, le differenze i benefici di questo trattamento.

Tipi di cristalli dei rulli di giada e differenze

Il Jade Roller può essere riprodotto usando diverse pietre e cristalli, ognuna con proprietà e caratteristiche proprie. Anche se la più diffusa è la pietra di giada verde, è bene conoscere tutte le differenze in modo da fare la scelta più adatta alle proprie esigenze:

pietra di giada verde : aiuta a tonificare e rassodare la pelle e riduce notevolmente il gonfiore, in particolare quello che interessa il contorno occhi. Inoltre, aiuta la pelle a rimanere giovane perché stimola la produzione di collagene che ne influenza la sua elasticità. Per quanto riguarda gli effetti benefici per la mente, è una pietra che aiuta ad avere maggiore fiducia in sé stessi e bilancia il chakra del cuore;

quarzo rosa : perfetta per chi vuole stimolare il drenaggio linfatico ed eliminare le impurità e le tossine per avere un pelle dall'aspetto più sano e luminoso. Il quarzo rosa influenza anche il rapporto con le altre persone perché aiuta ad entrare in empatia con chi ci circonda;

ametista : molto utile per lenire gli arrossamenti della pelle e ridurre la presenza di macchie o pori dilatati. L'ametista, inoltre, ha anche un effetto calmante sul sistema nervoso e riduce lo stress;

ossidiana nera: aiuta a migliorare l'aspetto della pelle restringendo i pori dilatati e donando alla pelle un colorito più omogeneo. Ha un effetto depurativo anche per lo spirito perché si dice che aiuti a tenere lontane le energie negative e ad accogliere quelle positive.

I benefici del rullo di giada

A cosa serve il rullo di giada? Bene, i benefici sono davvero tanti e riguardano non solo la pelle ma anche la mente perché questa pietra ha innumerevoli poteri calmanti ed è in grado di assorbire le energie negative e rasserenare l'animo. Vediamo insieme quali sono i principali benefici che si ottengono usando quotidianamente il Jade Roller.

il massaggio stimola la micro circolazione sanguigna rendendo la pelle più luminosa, elastica e tonica;

aiuta a rilassare i muscoli facciali riducendo lo stress e i segni della stanchezza dal viso;

drena i liquidi e riduce il gonfiore del viso , in particolare nella zona del contorno occhi, regalando uno sguardo più riposato;

se utilizzata dopo creme e sieri ne favorisce l'assorbimento perché non è un materiale poroso quindi non assorbe i prodotti;

aiuta ad allontanare lo stress e i pensieri negativi incidendo positivamente anche sulla concentrazione per lo studio ed il lavoro.

Classifica dei migliori rulli di giada più indicati per la skincare

Se state cercando il miglior rullo di giada, di seguito troverete i migliori disponibili su Amazon, dai modelli più economici a quelli più costosi. Infatti, per la scelta dei prodotti da inserire abbiamo tenuto in considerazioni quelli con le migliori recensioni da parte delle utenti e quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo.

1. EMOCCI: il miglior al quarzo rosa

Il rullo di Emocci è un articolo differente dai precedenti perché invece che con la pietra di giada è realizzato con una pietra di quarzo rosa brasiliano. Questa pietra ha innumerevoli benefici sulla pelle perché riduce efficacemente il gonfiore, le rughe e le occhiaie. Inoltre, favorisce l'elasticità della pelle e la circolazione sanguigna. Nella confezione è inclusa anche una pietra Guasha da utilizzare su viso, collo, schiena, mani e piedi, molto utile per allentare la tensione muscolare.

2. MoValues: il migliore rullo di giada verde

Partiamo subito con un kit completo che comprende il rullo di giada verde e la Gua Sha firmato MoValues. È uno dei set per la cura del viso più completo perché include anche un pennello di silicone con cui stendere le creme ed i sieri per il viso prima di passare al massaggio con i rulli, la pietra e una guida molto utile per scoprire come eseguire il trattamento alla perfezione. Il rullo di giada verde è realizzato in un unico blocco alle cui estremità ci sono due pietre di diverse dimensioni: la più piccola è per le zone più delicate come il contorno occhi ed il naso, la più grande per le altre parti del viso come la fronte e gli zigomi. La pietra Gua Sha, invece, può essere utilizzata per massaggiare il collo, la mandibola e le spalle con dei movimenti ben specifici. Questi trattamenti aiutano ad alleviare i segni della stanchezza e dell'età dal viso.

3. Tarente: il miglior con l'ametista

Per concludere la nostra classifica, ecco il rullo di ametista di Tarente con doppio roller per trattare in maniera delicata le diverse zone del viso. Infatti, la pietra più piccola è indicata per le zone più sensibili come il contorno occhi ed il contorno labbra mentre la pietra più grande può essere usata per la fronte ed il collo. Si tratta di uno strumento con manico ergonomico di ottima qualità perché ha una struttura solida che non fa cigolii e non rischia di rompersi.

4. SanDine Silky Skin: il migliore di ossidiana nera

Un'altra variante del rullo di giada è questo strumento realizzato con pietra di ossidiana nera SanDine Silky Skin che aiuta la pelle ad essere più elastica e ad eliminare i segni dell'età. Se utilizzato con regolare frequenza e in combinazione con i giusti trattamenti estetici, migliora visibilmente lo stato di salute della pelle. Si dice anche che il quarzo nero sia associato ai segni zodiacali dello Scorpione e del Sagittario e, pertanto, ha effetti calmanti e distensivi anche per la loro mente e la loro anima.

5. Echo & Kern: il miglior rullo di giada bianco

Continuiamo con il set composto da due rulli di giada Echo & Kern: il primo ha due roller, uno realizzato con pietra di giada naturale e l'altro con roller strutturato con dei rilievi che lavorano il viso e aiutano la pelle ad assorbire i trattamenti di bellezza come le creme ed il siero. Il secondo rullo, invece, è realizzato in cristallo bianco, un pietra dai mille riflessi che aiuta a rilassare anche la mente.

6. Plantifique: rullo di giada certificato

Continuiamo la nostra selezione con il rullo di giada Plantifique che ha ottenuto la certificazione per l'uso sul viso. Questo roller è realizzato con una pietra di giada naturale al 100% che tra le sue caratteristiche ha quella di restare sempre fredda, questo dona al viso uno sensazione di freschezza e aiuta a rendere meno evidenti le piccole rughe, i segni d'espressione e riduce i pori lasciando la pelle più omogenea. Oltre al rullo, nella confezione è presente anche una pietra Guasha che può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo, infatti, se utilizzata sulle spalle e sul collo ha effetti defaticanti e rilassanti.

7. Eco Masters: jade roller

Il rullo di giada di Eco Maters è ricavato da una vera pietra di giada autentica. Anche in questo caso si tratta di una struttura solida, con manico ergonomico e alle due estremità ci sono le due pietre di grandezza differente per il massaggio. Nella confezione sono inclusi anche una pietra Gua Sha e il siero anti-invecchiamento arricchito di vitamina C. Questa trattamento per il viso ed il collo consente di ridurre il gonfiore intorni agli occhi, rilassa i muscoli e favorisce il drenaggio linfatico.

8. Mroobest: set da massaggio 3 in 1

Il set da massaggio Mroobest 3 in 1 comprende tre strumenti efficaci per massaggiare il viso, il collo e le spalle. Nella confezione ci sono una pietra Gua Sha, che può essere usata, oltre che sul viso anche sul corpo per rilassare i muscoli contratti, poi c'è il rullo di giada che aiuta ad alleviare le occhiaie e le borse sotto gli occhi e, infine, il dermo Roller con la testina ricoperta di piccoli aghi che facilitano l'assorbimento dei trattamenti per il viso come creme e sieri.

9. Biorritz: siero viso e rullo di giada

Per chi desidera un trattamento completo da spa, proponiamo il set di Biorritz che è un marchio italiano che produce cosmetici biologici e naturali. Nella confezione è presente il rullo di giada Biorritz ed anche il siero viso, realizzato con bava di lumaca, acido Ialuronico e siero multivitaminico da usare sia sul viso che sul collo. La pietra di giada non è porosa, quindi, può essere usata tranquillamente per favorire l'assorbimento del siero massaggiando sulla pelle.

10. Deciniee: set di 6 pezzi per il viso

Il set per la cura della pelle con 2 rulli di giada di Deciniee aiuta a prendersi cura del proprio viso in tutte le fase: dalla pulizia fino all'idratazione. Si inizia con la spazzola per lavare e pulire in maniera approfondita la pelle per eliminare le impurità, poi si stende l'olio essenziale contenuto nel kit aiutandosi con il pennello in silicone. Infine, con i due rulli e la pietra Gua Sha è possibile procedere al massaggio del viso e del collo trattando contemporaneamente entrambe le parti del viso.Tutti gli strumenti sono contenuti in una graziosa borsetta che può diventare anche un'ottima idea regalo.

11. Betued: il migliore economico

Betued propone un rullo di giada sferico, invece che ovale, ma il principio rimane invariato. Il roller è realizzato con una pietra di giada naturale e atossica che massaggiata sulle parti del viso più critiche come contorno occhi, naso e bocca aiuta a drenare i liquidi, riduce il gonfiore e rende la pelle più luminosa. Prima di iniziare il trattamento, si consiglia di mettere per qualche ora il rullo nel freezer in modo che sia abbastanza freddo quando lo si userà.

Rullo di giada o Gua Sha? Le differenze

La differenza principale tra il rullo di giada e la pietra di Gua Sha è il tipo di massaggio che possiamo svolgere. Infatti, entrambi sono strumenti di bellezza che permettono di rilassare, distendere e rendere la pelle più luminosa ma sono usati con movimenti differenti. Il rullo di giada è una pietra circolare che viene utilizzata, principalmente sul viso e sul collo, facendola rotolare sull'epidermide. Al contrario, la Gua Sha è una pietra piatta e liscia con una forma particolare che è usata, oltre che per il viso ed il collo, anche per le spalle e la schiena. Un'ulteriore differenza è che mentre la pietra di giada è fredda e si utilizzata a questa temperatura , la pietra di Gua Sha viene utilizzata a temperatura ambiente.

Come utilizzare il rullo di giada sul viso

Affinché la pelle possa beneficiare di tutti questi vantaggi dati dal rullo di giada, bisogna imparare ad usarlo. Non bisogna spaventarsi perché non è difficile ma è necessario che i movimenti vengano eseguiti nella giusta direzione. La regola generale è che si massaggia sempre dall'interno verso l'esterno ma vediamo per ogni zona come procedere:

fronte : per una zona così ampia bisogna usare la pietra più grande, posizionarsi al centro e massaggiare verso le tempie fino alle orecchie. Il movimento va ripetuto 6-7 volte per lato;

occhi : si tratta di una zona delicata e poco estesa, quindi, usiamo la pietra più piccola e partendo dall'angolo interno dell'occhio massaggiamo verso l'esterno. Anche in questo caso è necessario ripetere il movimento su entrambi i lati per 5 volte circa;

naso, labbra e mento : per queste zone utilizziamo il rullo più grande. Il massaggio può essere effettuato anche sulle labbra, sia inferiori che superiore, per poi arrivare fino alla mandibola e alle orecchie;

collo e décolleté: per questa zona partiamo dal basso e procediamo verso l'alto. È meglio partire dal lato più esterno e man mano procedere verso l'interno. Sul collo ci sono tutti i canali di circolazione che regolano il sistema linfatico, quindi, sarebbe preferibile partire proprio dal collo.

Bene, ma ogni quanto è necessario utilizzare il rullo di giada? Il rullo può essere utilizzato anche due volte al giorno, mattina e sera, per aiutare la pelle ad assorbire i diversi trattamenti da applicare sul viso e sul collo. Infatti, prima di procedere con il massaggio è importante utilizzare un olio o un siero da stendere sulla pelle per idratare ed ammorbidire l'epidermide. Quando non deve essere utilizzato, si consiglia di conservare il rullo in frigorifero così che all'occorrenza sia sempre freddo e pronto per il massaggio.

Come pulire il rullo di giada

La pulizia del rullo di giada è un passaggio molto importante per assicurarci che la pietra continui a svolgere perfettamente la sua azione rilassante e distensiva. A tal proposito, dopo aver utilizzato il rullo, soprattutto quando lo usiamo in combinazione con sieri e creme, ricordiamoci di lavarlo accuratamente con l'acqua calda ed il sapone per eliminare ogni traccia anche dal manico e dalle giunture della struttura. Questo servirà ad eliminare ogni residuo di crema e garantirà anche il massimo igiene. Se non abbiamo tempo di svolgere questa pulizia approfondita tutte le volte he usiamo il rullo, possiamo pulirlo con un panno umido: ricordiamoci, però, che una volta alla settimana bisognerà pulirlo fino in fondo.

Dove acquistare i rulli di giada

Il rullo di giada può essere acquistato in tutti i negozi che vendono articoli e prodotti di bellezza per il corpo e il viso come Sephora, Douglas o anche in erboristeria. In alternativa potete dare un'occhiata ai rulli disponibili su Amazon, dove sarà possibile leggere anche tutte le opinioni e i consigli delle donne che hanno già provato uno dei rulli disponibili. Tra le migliori marche produttrici di rulli potrete trovare Plantifique, MoValues, Tarente e Emocci.