Mietta, le foto prima e dopo: com’è cambiata la cantante da Vattene amore a Ballando con le stelle

Mietta ha raggiunto il successo alla fine degli anni ’80, per la precisione quando ha presentato il brano “Vattene Amore” in coppia con Amedeo Minghi al Festival di Sanremo. Oggi è tra i concorrenti di Ballando con le stelle ma in quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.