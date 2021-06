Michelle Pfeiffer è una delle attrice più amate della storia di Hollywood, ha raggiunto il successo negli anni '80 dopo aver interpretato il ruolo di Elvira Hancock nel film cult Scarface e da allora non ha mai spesso di spopolare, diventando uno dei volti simbolo del cinema americano. Oggi ha 63 anni ma non per questo ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue. Di solito preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata ma nelle ultime ore ha fatto un'eccezione, presentando sui social una persona importante della famiglia. Di chi si tratta? Della figlia Claudia ma, a dispetto di come capita tra mamme e figli "famosi", le due non si somigliano affatto e il motivo è davvero toccante.

Il selfie di Michelle Pfeiffer e Claudia Rose

Il mondo dello spettacolo è ormai popolato dai "figli di" ma Michelle Pfeiffer fino ad ora non si era lasciata travolgere dalla mania di mostrare i suoi eredi sui social. Di recente le cose sono cambiate e si è scattata un selfie mamma-figlia per poi postarlo su Instagram. Al motto di "In città con la mia ragazza", ha posato in primo piano al fianco della primogenita Claudia. Le due appaiono sorridenti e rilassate, l'attrice indossa un abito nero a fantasia colorata, la figlia un audace top rosso abbinato al rossetto. Ha i capelli scuri ed extra ricci, gli occhi castani e la pelle ambrata, tutti dettagli decisamente in contrasto rispetto ai colori chiari della diva. Il motivo per cui non si somigliano? Claudia non è la figlia naturale di Michelle, è stata adottata poco prima del matrimonio con l'attuale marito.

La storia di Claudia Rose Pfeiffer

Si chiama Claudia Rose Pfeiffer ed è la prima figlia di Michelle Pfiffer. Non è nata naturalmente dal matrimonio con il produttore e sceneggiatore David E. Kelley, è stata adottata nel 1993 e da allora è stata considerata parte integrante della famiglia. Non sorprende che l'attrice l'abbia più volte definita una forza della natura, una ragazza sveglia, indipendente, che di sicuro farà successo nella vita. Non fa alcuna differenza con il figlio naturale John Henry nato nel 1994, anzi non esita a sottolineare di sentirsi fortunata per aver cresciuto due persone così fantastiche. Oggi Claudia ha 28 anni e, a giudicare dalla sicurezza con cui posa di fronte la macchina da presa, avrebbe tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma.