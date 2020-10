Le star appaiono sempre preparatissime e impeccabili sui palcoscenici più ambiti ma, complice l'avvento dei social, sono molte quelle che hanno abbandonato "l'aura di perfezione" che le ha sempre contraddistinte. Michelle Hunziker è tra quelle che non esitano a rivelare la loro vera natura e, non volendo avere alcun tipo di segreto con i followers, non ci pensa su due volte a mostrarsi in versione acqua e sapone. Nelle ultime ore ha fatto di più, fotografandosi prima e dopo il parrucchiere. La differenza è decisamente evidente, a dimostrazione del fatto che anche lei è una donna "normale" che, proprio come tutte, riesce a trasformarsi in diva servendosi di qualche piccolo "trucco".

Michelle Hunziker, dal look acqua e sapone all'acconciatura da diva

Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker bellissima e in forma sui palchi italiani più ambiti ma la verità è che anche lei, quando si trova in camerino o tra le mura domestiche, punta tutto su dei look acqua e sapone. Nelle ultime ore ha voluto rivelare in modo chiaro in che modo l'intervento del parrucchiere è capace di trasformare il suo aspetto in modo drastico: ha postato due selfie, uno prima, uno dopo la piega e la differenza è impressionante. Inizialmente ha il viso "al naturale" e i capelli lisci e spettinati, dopo vanta una chioma meravigliosamente ondulata e un make-up curato nei minimi dettagli. Chi l'ha aiutata a "trasformarsi"? L'hairstylist personale Laura Barenghi che l'accompagna in tutti i suoi impegni professionali. In quante, dopo aver visto questo collage di foto, avranno provato una certa empatia con la showgirl? A quanto pare è proprio il caso di dire "Michelle Hunziker una di noi".