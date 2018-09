Michelle Hunziker non è solo una delle conduttrici più amate e seguite nel nostro paese, da oggi è diventata anche imprenditrice. E' mamma di 3 figlie e, come tutte le donne che hanno avuto dei figli, si è ritrovata a prendersi cura di bimbi neonati, capendo che non è così semplice come si potrebbe pensare. E' proprio per andare incontro alle madri come lei che ha deciso di lanciare una linea di prodotti per il benessere dei più piccoli. Si chiama Goovi, è nata dalla collaborazione con l'azienda Artsana e si propone di prendersi cura della salute dei più figli fin dai primi anni della loro vita.

Goovi, i prodotti per bambini di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera. Dopo aver spopolato alla conduzione di diversi programmi tv ed essere diventata icona di bellezza e di stile, si è lanciata nel mondo dell'imprenditoria. In collaborazione con l'azienda comasca Artsana, ha dato vita a Goovi, una linea di prodotti pensata per il benessere dei bambini. Shampoo, bagnoschiuma, creme, integratori alimentari naturali, pannolini sono solo alcuni degli articoli baby care proposti dalla presentatrice, che è così voluta andare incontro alle esigenze di ogni mamma come lei. Certo, non è lei l'azionista di maggioranza ma ha il potere di veto su acquisizioni, indebitamento e investimenti sopra i 250mila euro e il diritto di approvazione dei prodotti con la sua immagine. Quando arriverà sul mercato? Entro la fine di settembre. Per i primi tempi i prodotti firmati Goovi potranno infatti essere acquistati solo in oltre 3.000 farmacie italiane, svizzere e tedesche e successivamente la distribuzione verrà all'allargata anche all'e-commerce e ad altri canali della cosmetica come la Gdo, le catene e le profumerie.