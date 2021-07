Michelle Hunziker al mare con le figlie e mamma Ineke: sono “ragazze in verde” con i look coordinati Michelle Hunziker sta passando le vacanze in Romagna con la famiglia e di recente ha approfittato di una giornata in spiaggia per immortalarsi in compagnia della mamma Ineke e delle figlie Sole e Celeste. Le quattro hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati, apparendo meravigliose e trendy fianco a fianco.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 è entrata nel pieno e sono molte le star che sono già partite per le vacanze, non potendo fare a meno di documentare le giornate passate tra mare e relax al termine di un lungo anno lavorativo. Michelle Hunziker è tra queste e, dopo essersi lasciata immortalare in una sensualissima versione balneare con il corpo da urlo in bella vista, nelle ultime ore ha lasciato spazio alla famiglia. La conduttrice è a Milano Marittima con la mamma Ineke e con le figlie Sole e Celeste e, complice una mattinata passata in spiaggia, le quattro hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati perfetti per le passeggiate post-mare.

Michelle Hunziker con mamma e figlie: la foto di tre generazioni a confronto

Michelle Hunziker ama la sua famiglia e non perde occasione per dargli spazio sul suo profilo social. Di recente ha documentato una giornata "tutta al femminile" passata con la mamma Ineke e con le figlie Sole e Celeste Trussardi. Quale migliore occasione di questa per vestire in coordinato? Al motto di "Green girls", la presentatrice si è immortalata con le donne della famiglia in versione vacanziera e trendy. Sia lei che le bambine hanno puntato tutto su degli abiti a fondo bianco decorati con delle foglie verdi, mentre Ineke ha preferito dei più formali pantaloni (sempre in total green) e una t-shirt bianca. Le tre generazioni di casa Hunziker non sono forse contraddistinte tutte da bellezza e stile?

Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste e la mamma Ineke

Michelle Hunziker è la regina dell'estate

Michelle Hunziker potrà anche avere 44 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza. È sempre sorridente, ha grinta ed energia da vendere e soprattutto vanta un corpo da urlo che fa invidia anche alle 20enni. Fin dal momento in cui si è messa in costume per la prima volta durante la stagione 2021 ha lasciato tutti senza fiato: ha le gambe sode, un décolleté invidiabile e un lato b che non ha risentito dell'effetto della gravità negli oltre 20 anni di carriera. Sarà perché si allena regolarmente o perché ha buoni geni (come dimostra la splendida mamma Ineke), ma la cosa certa è che la conduttrice svizzera è la regina dell'estate.