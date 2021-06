Michelle Hunziker non ha mai stravolto in modo drastico il suo look, dagli esordi a oggi è rimasta fedele ai capelli biondi ed extra lisci, anche se spesso ha osato con raccolti e onde appena accennate. Certo, ha più volte ammesso che quello attuale non è il suo colore naturale ma, come dichiarato in pieno lockdown quando a causa della chiusura dei parrucchieri stava tornando mora, si è sempre sentita "blonde" nell'animo. Nelle ultime ore ha cambiato radicalmente stile in fatto di chioma ma, essendo sempre molto attiva sui social, non ha esitato a rivelare ai followers il piccolo "segreto" nascosto dietro la nuova acconciatura alla Tina Turner.

Michelle Hunziker cambia acconciatura

Ieri sera Michelle Hunziker ha seguito la partita di Euro 2020 Italia-Svizzera e, sebbene si sia sentita combattuta sul chi tifare, alla fine ha ammesso di sentirsi ormai un'italiana doc. Per l'occasione ha organizzato una cena sul terrazzo della sua casa bergamasca e ne ha approfittato per sfoggiare una acconciatura raccolta con due tiratissime trecce alla francese. La cosa che forse non si aspettava è che, dormendoci su, i suoi capelli sarebbero apparsi un tantino diversi il giorno dopo. Questa mattina, infatti, si è mostrata in un'inedita versione Tina Turner sui social.

Il segreto delle beach waves di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha ormai abituato i fan alle sue Stories in versione acqua e sapone e questa mattina non ha fatto eccezioni, anche se è apparsa in una versione inedita. La conduttrice ha detto addio ai capelli extra lisci naturali, passando a delle voluminose beach waves che hanno aggiunto un tocco sauvage alla sua immagine. Come ha fatto a realizzarle? Non ha chiesto l'intervento al parrucchiere, ha fatto tutto da sola e non ci ha pensato su due volte a rivelare i dettagli in un breve video, nel quale ha dichiarato ironicamente: "Mi è scoppiato un petardo in testa? No. Ho avuto a che fare con Tina Turner recentemente? No. Ho solo sciolto le trecce di ieri . Wow, che volume". Alla fine, inoltre, ha scherzato sul fatto che in questa nuova versione ondulata somiglia a Wasabi, il cane che è stato eletto il più bello d'America.