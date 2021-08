Mi Days su eBay: sconti su elettrodomestici e accessori per la casa Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi elettrodomestici e accessori per la casa. Si possono acquistare purificatori d’aria e piastre a induzione, ma anche aspirapolveri intelligenti e senza filo, tutto a prezzi scontanti! Inoltre, fino al 18 agosto sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta e vi spieghiamo come utilizzarlo. Scopriamolo insieme!

Continuano gli sconti si eBay su tantissimi elettrodomestici e accessori per la casa. Sul noto marketplace infatti, è possibile trovare purificatori d'aria, molto utili per eliminare le particelle inquinanti presenti in casa. Ma non solo, ci sono anche le piastre a induzione e gli aspirapolvere intelligenti e quelli senza filo, per una pulizia completa della casa. In più, fino al 18 agosto 2021, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% per aumentare il risparmio. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti che scontanti per questa occasione. Scopriamoli insieme!

Come utilizzare il coupon del 15%

Per potere usufruire dello sconto del 15% è necessario utilizzare il coupon MIDAYSAGO21, che trovate nella sezione dedicata del sito di eBay. Questo è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione e lo sconto massimo ottenibile attraverso il loro utilizzo è di 50€. Ogni utente può utilizzare un solo coupon. La promozione è iniziata il 5 Agosto e terminerà il 18 agosto 2021 alle ore 23:59. Utilizzare e ottenere il buono sconto è davvero semplicissimo, quello che bisogna fare è aggiungere al carrello uno o più prodotti inclusi nella promozione e inserire il codice prima di procedere al pagamento.

-20% di sconto sull'aspirapolvere senza cavi Roborock H7: con un sistema di filtrazione dell'aria a 5 strati. Nella spazzola sono integrati dei magneti anti polvere, che garantiscono una pulizia completa. Ha una batteria ai polimeri di litio da 80 Wh.

-15% di sconto sull'aspirapolvere portatile Xiaomi: senza fili da 120AW con la batteria staccabile. Utilizza la tecnologia di aspirazione multiciclonica. È dotata di un supporto a parete 2 in 1 che consente di ricaricarla e riporla senza occupare spazio.

-15% di sconto sul purificatore d'aria Xiaomi: dotato di un filtro HEP che rimuovere il 99,99% di particelle con un odore di 0,1 micron dall'aria. Ha un display LED che fornisce le informazioni sulla qualità dell'aria in tempo reale. Si può controllare tramite l'app Mi Home, Google Assistant e Amazon Alexa.

-15% di sconto su Mi Robot Xiaomi: il robot aspirapolvere da 2100Pa che si collega all'app e funziona con il controllo vocale. Supporta 3 modalità di pulizia: spazzamento e straccio, spazzamento con aspirapolvere, straccio. Utilizza un sistema a doppio filtro, che elimina gli acari e purifica l'aria.

-15% di sconto su Mi Vacuum Xiaomi: un aspirapolvere portatile, dalle dimensioni compatte e versatile per ogni esigenza di pulizia e di utilizzo. È smontabile e lavabile facilmente, grazie anche al suo peso ridotto (0,5 Kg). Ha un potente motore brushless e un'efficiente pulizia con doppie prese d'aria.

-15% di sconto sul purificatore d'aria Xiaomi: è dotato di un sistema di purificazione dinamico che, grazie alla struttura a torre, crea una maggiore circolazione dell'aria che purifica uniformemente tutta la stanza. Ha tre modalità di velocità pre-impostate e un controllo one touch per tutte le esigenze.

-15% di sconto su Mi Air purifier XM200017 Xiaomi: dotato di filtro HEPA. Il potente flusso d'aria raggiunge tutti gli angoli della stanza. Inoltre, è silenzioso e ha un basso consumo energetico. Tramite l'app Mi Home è possibile controllare i cambiamenti della qualità dell'aria in tempo reale.

-15% di sconto su Mi Home piastra a induzione Xiaomi: dotata di un riscaldamento continuo a doppia frequenza, che garantisce una cottura costante e uniforme. La manopola offre un controllo semplice per la regolazione del calore. Il display LED mostra la modalità di cottura e il livello di potenza.

-15% di sconto su Air Purifier Viomi Xiaomi: dotato di un filtro Uv che elimina i batteri e di un filtro HEPA con ioni d'argento. Il display LED consente di controllare la qualità dell'aria. L'applicazione MI Home offre un controllo ancora migliore e più conveniente direttamente dallo smartphone.

-15% di sconto sull'aspirapolvere Dreame V9P: senza fili con un motore digitale brushless ad alta velocità Space3.0. Ha una potenza di aspirazione di 120 AW, un motore fino a 100.000 giri/min e una pressione del vento di 20.000 PA.