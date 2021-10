Melissa Satta osa col maxi spacco: il nuovo look è con la gonna a vita altissima e i tacchi a spillo Melissa Satta è tornata in tv con Sky Calcio Club, il programma sportivo in cui ogni settimane commenta le partite di Serie A. In occasione dell’ultima puntata andata in onda ha osato con un audace look total black: tra maxi spacco, tacchi e gonna a vita alta, ha dimostrato di essere una regina di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Melissa Satta è tornata in televisione, è da diverse settimane che è al timone di Sky Sport Club al fianco di Fabio Caressa e in ogni puntata si ritrova sul palco a commentare le partite di calcio più attese del campionato di serie A. Al di là di vantare talento e professionalità nei panni di conduttrice, l'ex velina dimostra di essere anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile. In occasione dell'ultima diretta del programma andata in onda due giorni fa, ha letteralmente spopolato con il suo look total black elegante, sinuoso e super sensuale: ecco i dettagli e lo stilista che lo ha firmato.

Melissa Satta, chi ha firmato il nuovo look total black

Il nero è il colore simbolo dell'eleganza e della sensualità e Melissa Satta lo sa bene, visto che di recente è apparsa in tv proprio in total black. Si è affidata all'energia e all'audacia di Alessandro Vigilante, lo stilista rivelazione dell'ultima Milano Fashion Week, sfoggiando un completo sobrio ma allo stesso tempo iper provocante. Ha indossato un crop top con le maniche lunghe e il collo alto, una sorta di scaldacuore avvolgente e aderentissimo, abbinandolo a una gonna a matita a vita altissima con un vertiginoso spacco laterale. Così facendo, ha lasciato il bella mostra solo un filo di stomaco, mettendo in risalto le gambe lunghe e snelle.

I sandali gioiello di Melissa Satta

A completare il look non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali gioiello di Gianvito Rossi con cristalli sulle fascette e laccetti da legare intono alla caviglia in pelle nera. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci con la riga laterale, mentre in fatto di make-up ha puntato su dei colori super naturali. Insomma, la Satta sembra non avere rivali quando si parla di sensualità: in quante si ispireranno al suo outfit total black per essere provocanti e di classe durante l'autunno 2021?