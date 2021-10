Meghan Markle scrive un libro per bambini: camicia casual e gioielli preziosi per il video su YouTube Meghan Markle ha scritto un libro per bambini intitolato The Bench e lo ha presentato con un video condiviso su YouTube. Per l’occasione si è mostrata in un’inedita versione casual ma non ha rinunciato al lusso, indossando dei gioielli che valgono una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico dopo il breve soggiorno a New York di qualche settimana fa. Da quando ha "cambiato vita" trasferendosi negli Stati Uniti con il principe Harry ha ridotto drasticamente la sua presenza di fronte i riflettori ma, nonostante ciò, non ha mai abbandonato i fan. Di tanto in tanto torna a mostrarsi in camera, dando prova del fatto che la "nuova" quotidianità lontana dalla vita di corte la rende raggiante. Nelle ultime ore è diventata protagonista di un video su YouTube, nel quale ha letto alcuni passaggi del suo libro per bambini intitolato The Bench.

Il libro di Meghan Markle parla di Harry e Archie

Meghan Markle ha scritto un libro per bambini, si intitola The Bench ed è stato presentato da lei stessa sul canale YouTube di Brightly Storytime. A illustrarlo è stato Christian Robinson, che ha realizzato dei dolcissimi disegni con gli acquerelli appositamente per lei. Non sorprende, dunque, che le illustrazioni richiamino Harry e Archie: il papà protagonista è stato raffigurato con indosso la divisa militare, il figlio con i capelli rossi. Di cosa parla l'opera? Affronta il legame padre-figlio ma lo descrive dal punto di vista della mamma. La Duchessa ha spiegato che ha una forte componente autobiografica, ha infatti dichiarato: "All’inizio era una poesia che avevo scritto per mio marito e per il nostro primogenito, poi l’ho trasformata in libro".

Il look "casalingo" della Duchessa

Niente cappottini bon-ton, abiti griffati e tacchi a spillo, per il video su YouTube Meghan Markle ha lasciato spazio allo stile casual. Ha infatti indossato uno dei suoi capi preferiti, la camicia classica azzurra, portandola leggermente sbottonata sul collo. Ha poi tenuto i capelli raccolti e ha esaltato gli occhi con una linea di eye-liner ma la cosa particolare è che non ha rinunciato al lusso. I gioielli che portava al polso, infatti, valgono una fortuna. Il più appariscente è il Cartier Tank, l'orologio d'oro ereditato dalla principessa Diana (regalatole da Harry) da circa 23.000 dollari (oltre 19.000 euro), ma ci sono anche un Love Brecelet sempre di Cartier da oltre 6.000 euro e un braccialetto disegnato da Jennifer Meyer da oltre 2.500 dollari.