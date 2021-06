Meghan Markle e il principe Harry hanno ormai detto addio alla loro vecchia vita, dall'inizio del 2020 si sono trasferiti in America con il piccolo Archie, allontanandosi in modo drastico dalla Royal Family. Se inizialmente avevano dichiarato di aver messo in atto una scelta simile solo per rivendicare la propria libertà, nelle interviste shock rilasciate negli ultimi tempi è emersa la verità: entrambi si sentivano schiacciati da obblighi e discriminazioni tra le mura di corte. Hanno così accettato di rinunciare a ogni tipo di privilegio reale ma, quando si parla di titoli, si sono lasciati alle spalle solo l'appellativo di Sua Altezza Reale.

Meghan ha chiesto a Harry di "abbassare i toni"

Nonostante fosse consapevole del fatto che la sua posizione sociale sarebbe cambiata dopo l'addio ai Windsor, Meghan Markle è letteralmente "fuggita" da Buckingham Palace. C'è però un titolo a cui non ha intenzione di rinunciare ed è quello di Duchessa. Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, avrebbe chiesto al marito di abbassare i toni, evitando nuovi scontri con i Royals. Il motivo sarebbe molto semplice: non vuole perdere il titolo. Se le venisse revocato, sarebbe un disastro in termini di pubbliche relazioni, visto che proprio grazie a quel riconoscimento negli ultimi tempi sarebbe sommersa dalle offerte di lavoro.

Il titoloni Duchi del Sussex è a rischio

Sia Harry che Meghan continuano a farsi chiamare Duchi del Sussex anche se non sono più Royal Senior ma sono moltissimi coloro che vorrebbero che questo privilegio venisse revocato. I sostenitori incalliti della monarchia credono che sarebbe questa la soluzione migliore per mettere fine a screzi e incomprensioni davvero spiacevoli. In questo modo, infatti, i Royals riuscirebbero a mettersi al riparo da ogni tipo di accusa e insinuazione. Harry la smetterà di rilasciare interviste bomba come richiesto dalla moglie? L'unica cosa certa al momento è che, se dovesse continuare così, il titolo di Duca potrebbe essere davvero a rischio.