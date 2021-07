Chi ha detto che frequentare un uomo più giovane sottintenda necessariamente una sorta di immaturità o che semplicemente sia un "trucco" per non impegnarsi, così da potersi divertire senza responsabilità? Megan Fox ha dimostrato che si tratta solo di un luogo comune a cui bisogna mettere fine il prima possibile: al fianco di Machine Gun Kelly, il nuovo fidanzato di 4 anni più giovane di lei, urla a gran voce di aver trovato la sua anima gemella. L'attrice ha affrontato la questione da un punto di vista femminista, facendo riferimento al fatto che nella società odierna gli uomini non subiscono lo stesso trattamento, anche quando la differenza di età è ben maggiore.

Megan Fox è fiera di avere un fidanzato più giovane

Megan Fox frequenta Machine Gun Kelly da poco più di un anno ma tanto le è bastato per definirlo l'uomo della sua vita. Lui ha 31 anni, ovvero 4 in meno rispetto alla diva, ma non per questo è meno responsabile o maturo di lei. Nonostante ciò, in molti non hanno esitato a giudicare la sua scelta. Per fortuna l'attrice non si è lasciata sopraffare dalle critiche e, in un'intervista rilasciata a InStyle, ha chiarito la sua posizione, schierandosi apertamente contro questa mentalità maschilista e retrograda. Le sue parole sono state: "Vuoi parlare di patriarcato? Il fatto che lui sia più giovane di me di quattro anni e che le persone vogliano che io mi comporti come se stessi frequentando un ragazzo più giovane. Lui ha 31 anni ed io 35. Lui ha vissuto come se avesse 19 anni per tutta la vita, ma non ne ha 19".

Le critiche legate al ruolo di madre

Megan ha fatto inoltre un esempio pratico: se George Clooney uscisse con qualcuno di 4 anni più giovane, nessuno troverebbe la cosa insolita (e lo dimostra il fatto che abbia sposato Amal, di 43 anni, ovvero di 17 anni più piccola di lui). L'attrice trova ridicolo che le donne debbano essere trattate così, ha ricevuto anche moltissime critiche legate al suo ruolo di madre, come se frequentare un ragazzo più giovane diminuisse l'amore che prova nei loro confronti. "Chiedono la stessa cosa a loro padre quando è in giro? No, perché non ti aspetti che un papà stia con i suoi bambini tutto il tempo, mentre io non dovrei farmi vedere e stare a casa con i miei bambini. Loro hanno un altro genitore", ha spiegato la Fox. È arrivato il momento di dire addio a tabù tanto antiquati: una donna deve sentirsi libera di essere mamma, lavoratrice, moglie, fidanzata o single come meglio crede.