Giugno è il Pride Month, il mese che celebra la libertà di amarsi a prescindere dal sesso, dalle barriere, dalle etichette e da ogni tipo di stereotipo. Sono molte le star che si sono schierate in prima linea per sostenere ogni tipo di iniziativa "arcobaleno" ma è stata soprattutto Megan Fox ad aver attirato le attenzioni del pubblico social. Con tanto di unghie rainbow a tema Pride ha urlato a gran voce di essere orgogliosa del suo orientamento sessuale. "Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni", sono state le parole della modella, che ha così celebrato il Pride facendo riferimento senza mezzi termini alla sua bisessualità.

Megan Fox ha scoperto di essere bisex a 14 anni

Non è la prima volta che Megan Fox parla apertamente della sua bisessualità, era già successo nel 2008, anno in cui ha fatto coming out raccontando di essersi innamorata di una stripper russa di nome Nikita quando era solo una teenager. Da allora non si è più nascosta e non ha esitato a dichiarare che anche sul set preferiva baciare le colleghe donne. Si è però sempre ribellata a tutti coloro che l'hanno definita semplicemente lesbica, la verità è che Megan sostiene con fermezza la possibilità di poter essere attratti da entrambi i sessi. Secondo lei, infatti, tutti nascono bisessuali ma col passare del tempo mutano la loro natura a causa dei condizionamenti della società.

Il sostegno alla comunità LGBTQIA

Megan Fox è stata sposata per 10 anni con Brian Austin Green, da cui ha avuto tre figli, e oggi è fidanzata con il rapper Machine Gun Kelly, con il quale appare spesso in versione sexy e audace sui red carpet internazionali. Nonostante ciò, non ha smesso di combattere per i diritti della comunità LGBTQIA, alla quale appartiene da oltre 2 decenni. Sebbene la french manicure arcobaleno sia solo un simbolo della sua battaglia a favore della libertà di amare, la modella ha dimostrato a tutti che non bisogna avere paura di rivelare la propria vera natura. Etero, omosessuali, bisex: che ci si voglia dare o meno un'etichetta, non importa, l'unica cosa che conta è far trionfare l'amore in tutte le sue forme.